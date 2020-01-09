《目擊台日近代關係史》：中國對台灣人都說是「台灣同胞」，其實聽起來很肉麻

文：張茂森

台灣四百年史是一部悲慘的歷史

台灣的四百年歷史，就是一部非常悲慘的歷史。荷蘭、西班牙、明國、清國、日本，戰後日本走了，所有人正在慶幸台灣可以回到台灣人手上的時候，又被中國來的國民黨軍占領。稍微安定下來後，連一步都沒有踏上台灣土地，也沒有在台灣收過一分錢稅金的中國共產黨又說，「台灣是中國的一部分」，好像流氓用大拳頭想把台灣逼成世界孤兒。一方面用武力威脅，一方面用金錢收買各行各業，例如宗教、科技業、政府部門、社會團體，甚至連黑道也在中國掌控之下；最嚴重的是，中國不惜砸下龐大資金收買媒體成為中國代言人，目的是企圖影響台灣的政治方向。

在國民黨獨裁政府的嚴厲管控之下，至少九十九％平面與電子媒體成為御用傳聲筒，每天大唱「反共抗俄」；現在民主自由的台灣，媒體反而變成中國共產黨的傳聲筒，當時國民黨用的「武器」是恐怖政治，現在共產黨用的是銀彈。

目前完全在中國百分百掌控下的台灣媒體數量非常可觀，根據路透社消息，至少有五家台灣媒體集團接受中國資金，在多個平面刊物和一家電視頻道刊登為共產中國宣傳的新聞。路透社同時也訪問台灣的十位媒體記者和編輯部主管，發現媒體內部有與國台辦等對台單位簽署合約文件，其中有家「中」字頭的主流媒體網站曾大肆宣揚中國政府的一項新計畫，企圖吸引台商企業前往，此為中國想在台灣媒體上扭轉形象，希望藉此贏得民眾支持統一的做法之一。

有一名曾在台灣媒體任職的高階主管坦承，中國政府「付費」新聞數年來都從他那裡經手，此人目前已離職三年，轉入政府相關單位工作，他也證實，這些費用大都來自國台辦，其他中國省市政府也會「投資」台灣媒體「購買」有利於中國的新聞。以前中國收買台灣媒體偷偷摸摸，現在則是明目張膽，我的了解是，目前媒體以台灣為本位，在中國銀彈攻勢之前絲毫不為所動，而且態度強硬的媒體，幾乎只剩下《自由時報》和民視等寥寥幾家而已。

兩年前，中國也曾透過白手套，企圖要收編民視，方法是利用其在台代理人，以超過市場數倍的價錢，到處收買民間小股東所持有的股票。幸好投資民視的小股東，知道媒體在中國的金錢攻勢下相繼失守，拒絕利誘，才保住擁護主張台灣有獨立主權的民視免於淪為中國傳聲筒。

如果《自由》和民視這兩家台灣最大的媒體也被中國銀彈打趴，台灣也差不多完蛋，這麼嚴重的危機已經包圍台灣，蔡英文政府要用什麼方法消滅「共匪」，以及和台灣共有民主自由價值觀的日美歐等世界各國如何支援，是決定未來台灣命運的關鍵。

中國禁止觀光客來台，企圖影響總統大選

在明年一月十一日的總統選舉中，如果民進黨的蔡英文總統再度連任當選，國民黨很可能會永久進入「停業」的狀態，之後的選舉恐怕就難有翻身機會，因此為了阻止蔡英文連任，中國除了花大筆金錢收買媒體，也收買傳統的地方派系頭人、連一些政府部門的不肖份子也有被收買的傳聞。不僅如此，在選前四個月的九月，中國還以大量金錢「購買」南太平洋島國的索羅門和人口只有十幾萬的吉里巴斯，迫使他們和台灣斷交。

中國砸錢利誘索、巴兩國對台斷交的理由，一般認為，最近美國對台灣一連串的友好措施，以及積極出售武器是導火線；也有專家分析，香港「反送中」問題沒有解決方法的時候，中國企圖以此移轉國際視線。不論如何，中國的最終目的是在壓縮台灣國際生存空間，讓蔡英文總統的競選連任之路更加難行，最後逼迫台灣人向中國投降，但是這種策略在台灣可能只會越來越失靈。

如前面提到的，一九九六年台灣首次實行總統直接民選時中國對台灣發射四枚飛彈、二○○○年陳水扁選總統時，當時中國的朱鎔基總理在電視上直接恐嚇台灣人民「如果投給陳水扁就要自食惡果……」等，每一齣戲碼都出現反效果，收買台灣媒體、砸錢拔台灣的邦交國，只會讓台灣人民更加團結而已，不會讓台灣人民因此就向中國跪地求饒。

中國早在七二年日中建交時，就開始不斷羞辱台灣，迄今四十七年，可是一直都沒有達到預期效果，只是讓兩岸隔閡越來越大而已。

中國高壓對台，每次自己吃虧

日中建交時雙方在航權談判上有所謂的「飛航六原則」，禁止中華航空公司與中國民航的飛機在同個機場起降，因此一九七八年成田新東京國際機場落成後，只有華航成為唯一的一家國際航班被「丟包」在改為國內線專用的羽田機場。當時處於日中建交初期，中國姿勢相當高，反對華航一起搬到成田新國際機場。華航在中國高壓下，只能「孤苦零丁」留在羽田機場，不料「塞翁失馬，焉知非福」，華航反而成為所有移到成田機場起降、擁有飛台北航線的航空公司羨慕又忌妒的對象。

因為羽田機場距離東京市區只需二十分，而成田機場到東京市區大約要一個小時二十分，有時塞車得要兩小時以上，因此往返東京台北，或從東京飛夏威夷（當時華航有東京夏威夷航線）的旅客，大都選搭省時的華航，在羽田機場的東京—台北航線，變成「只此一家，別無分號」的獨占生意，票價還比從成田起降的別家航空公司貴。

當時作為華航最大競爭對手的「日亞航」曾在八○年代後半幾次建議日本政府也讓華航遷到成田，但都遭到中國反對，直到成田機場增建跑道啟用的二○○二年四月十八日，華航才搬到成田，總算與世界各國的航空公司「平起平飛」。中國原本想霸凌台灣，讓華航孤零零在羽田出糗，沒想到卻讓華航「獨家經營、別無分號」在羽田機場大撈特撈，中國每次對台灣高壓，最終都是自己吃虧。

目前美中貿易大戰正在進行，台商在中國投資的資金今年回流投資台灣大約六千億元，還在持續回流之中。今年九月十三日蔡英文總統在台南市一項會議的談話中也指出，除了台商回流投資累積的新台幣六千億，外商也跟著加碼投資，她還說，今年是台灣投資「大爆發的一年」，以前都是資金流出，現在投資回流，這是台灣最關鍵的轉捩點，善用國際情勢，做好投資環境，台灣將變成活潑的商業環境。前財政部長嚴慶章今年九月出席在東京舉行的「日美台保守政治行動會議」時，也認為美中貿易戰爭短期來說對在中國的台商也許有衝擊；但是長期來說，對台商或台灣全體是有利的，中國的所做所為最後都造成負面的結果。

觀光客訪台禁令，台灣不會因此被打趴

最近中國文化與旅遊部突然宣布二○一九年八月起，對四十七城市停止簽發到台灣的旅遊個人證，而引起台灣旅遊業的不安。據旅行業界的初步估計，今年八月至明年二月的總統大選期間，台灣可能會流失中國自由行觀光客約五十到七十萬人次，以過去的數字看，每一名中國觀光客來台的消費平均約四萬元，估下半年觀光產值恐損失約兩百億元，今年原預訂來台國際旅客一千兩百萬人次的目標也將受影響。

對此，大部分飯店業者根本沒在怕，因為政府力推新南向，雖然中國客不來，日韓與東南亞的觀光客訪台有顯著成長。過去中國為了給民進黨政府下馬威，也曾禁止中國觀光團來台，結果台灣也沒怎樣。因為中國觀光客到台灣是在中國「一條龍」模式下運作，也就是包括飯店、餐飲、遊覽車、伴手禮店等，大都有中國資金入股，有的甚至是百分百中資，觀光業者能賺到中國團的錢其實非常有限，禁止中國觀光團到台灣，真正受重傷的應該是中國的業者，台灣業者只是擦傷而已。

Photo Credit: AP / 達志影像

一流的中國客到歐洲買名牌包，二流的中國客到日本搶購免治馬桶蓋和超薄保險套，三流的中國客到台灣只買一個不到五十元的鳳梨酥，還要討價還價。像這樣的中國客來了當然是商家的小確幸，但也不會因此致富，如果不來，商家也不會變得更窮。中國政府也把台灣人看扁了，用禁止觀光客訪台來嚇唬台灣人，阻擋民進黨繼續執政，簡直笑死人，台灣的實力如果只有因為中國客不來就被打趴，那我也建議蔡英文總統甘脆早一點宣布統一算了。

日月潭是知名觀光景點之一，中國客還沒來之前，環境清幽完全保留原始的景色；中國客一來之後，整個日月潭全變樣，所到之處都是人、人、人，擠得幾乎無法走路，而且說話好像在打架，真的吵死人，不但嚇跑其他外國觀光客，連台灣人也不去。現在中國客少了，終於再度恢復本來面貌，日客和東南亞客也繼續回流，禁止中國的團客或散客到台灣，一部分台灣做觀光客的業者最多只是「輕傷」，更不會因此就對中國妥協。

台灣有一家具有規模的觀光飯店，大部分客人是日本觀光客，在中國開放觀光客訪台後，整個飯店大廳從早到晚大聲喧嚷，每個人都好像在吵架，飯店秩序亂成一團，原來飯店高貴的安靜氣氛，一下子變成三流的小旅館。為了維持形象，這家飯店想出一個兩全的方法，因為日本觀光客通常是在週末或連續休假才會有較多人訪台，因此凡是星期六、日，或是連續假期，就不接中國團，並且固定在某一層樓接待中國客，這是這家飯店同時吸引中國和其他國家旅行團的「生存」手段。這也說明，中國客到海外國家旅行，其實該國也未必歡迎，因為必須付出比其他國更多的社會成本，實際上就有一些國家對中國客的大舉來訪說「No, thanks」，瑞士幾年前曾拒絕接受中國一家大企業的七千人大型觀光團客就是一例。

中國可以用剝奪人民旅行自由的方式禁止觀光客到台灣旅行，企圖達到其政治利益，當然也可能用同樣的方法對付日本或其他國家。

中國用同樣方法對付日本

中國在各領域，用盡所有方法霸凌台灣，例如在無關政治的世界衛生組織大會（WHA），也排除台灣參與，台灣無論在醫療工作或防疫工作都擁有世界一流的水準，中國卻故意排除台灣，整個世界防疫網如果只有台灣這個缺口，日本和整個東亞都會遭受影響，這種心態不是只害了中國一直聲稱的「台灣同胞」，而是在害整個亞洲人民的健康，甚至是全世界的健康都可能遭殃。

中國也一直用脅迫利誘的方式對付日本，要求日本在地圖上將中國和台灣使用同一顏色處理，以表示「台灣是中國的一部分」，儘管日本並未承認台灣是中國的一部分，但是日本一部分教科書仍使用同一顏色標示台灣與中國，「擅自」將台灣當成中國的一部分，一部分出版社的地球儀也將台灣塗成同一顏色。這種很明顯違反日本政府的見解，不是屈服於中國壓力，就是故意以此向中國表示「忠誠」，日本李登輝之友會曾數度向文科省提出反應，但也沒有獲得改善。

日本的市民團體「台灣研究論壇」和在日台灣僑團，曾抓到日本左派岩波書局出版的《廣辭苑》，在「中華人民共和國的行政區分」項目中，居然將台灣列為「中國的第二十六省」。這種廣泛使用的辭典內容違背事實，完全誤導日本民眾，不但如此，其他數項相關記述也歪曲事實，被質疑是配合中國的「一個中國」的演出，雖經台灣人社團「全台連」與「台灣研究論壇」抗議，岩波書店二○一八年一月改版的第七版中也拒絕更正。

Photo Credit: 前衛出版提供 《廣辭苑》第六版在「中華人民共和國」條目，將台灣列為中國第二十六省，在改訂版中也沒有更正。

岩波書店的《廣辭苑》至少有三個重大錯誤。首先是與台灣相關項目中的註解，指稱「一九四五年日本戰敗，『回歸到中國』，四九年『移轉給國民黨政權』」，這是完全違反事實的記述。根據一九五二年〈舊金山和約〉第二條（ｂ），日本只「放棄」對台澎諸島的權利、權限與請求權，並未將台灣「回歸」給中國，更沒有在四九年「移轉」給國民黨政權。

關於〈舊金山和約〉部分，一九七二年簽署〈日中共同聲明〉的前日本外務大臣大平正芳，曾於該年十月二十八日在國會提出日本政府的官方見解，指出「在〈舊金山和約〉中，日本放棄在台灣的所有權利，既然已經放棄，就沒有說是台灣屬於誰的立場」，這也是迄今日本對台灣的一貫立場。換句話說，也就是「台灣的地位未定」。

其次是，《廣辭苑》一八一一頁的「中華人民共和國行政區分地圖」中，台灣居然成為中國的第二十六省。台灣從未被中華人民共和國統治過，目前所謂的「中華民國」，也是對台灣的「非法占領」，台灣不是中華民國的領土，更不是中華人民共和國的一省。

第三個錯誤是在〈日中共同聲明〉項目中，《廣辭苑》的記述是：日本「事實質上承認」中華人民共和國是唯一正統政府，以及對台灣的（中國）歸屬。對此，日本外務省官網指出：「關於中國政府再三強調的『台灣為中國不可分割領土的一部分』，日本政府對此『十分理解與尊重』」，顯然，日本政府並未承認中國領有台灣。

Photo Credit: 前衛出版提供 《廣辭苑》扭曲事實，在「日中共同聲明」條目中，記載「日本承認台灣是中國的一部分」誤導日本國民對歷史的認知。

日本嘗過中國苦頭

二○○五年，因反對小泉純一郎首相參拜靖國神社，在北京、廣州、成都、上海、香港等各主要城市出現大規模反日運動；二○一二年因為日本將釣魚台國有化，又出現規模數倍於二○○五年的反日運動。兩次都是官製的反日運動，暴徒大肆破壞日商公司與商店，駐中國日本公使用車也遭攻擊，街頭甚至貼著「哪怕華夏遍地墳，也要殺光日本人」、「寧可大陸不長草，也要收復釣魚島」等，對日本充滿仇恨的煽動字眼。

以目前的東亞局勢，台日基本上所面對的是相同危機，要應付共同的危機，那就應該擬定一個共同對策。對中國而言，台灣只是他們想要拿到手的獵物，但是日本則是「報仇」對象，中國對日本的仇恨數倍於對台灣，直接說，中國的最終敵人是日本。

台灣與台灣海峽是日本的喉嚨，如果日本的喉嚨被中國掐住，日本的安全就有問題。台灣是親日國家，至少在安全保障上沒公然背棄過日本，中國既是台日的共同危機，兩者就應該共同面對這個危機，但是問題在於目前日本國內沒有任何一條法律可以保障台日目前如此密切的關係，日本國內的「日美台安保研究所」一直主張的日本應該早日制定〈日台交流基本法〉的國內法的理由，也就是基於中國是日台，甚至於也是日美台的共同威脅，日本政府應該正視中國對地域造成共同危機的這個事實存在。

台灣人是中國的「同胞」？

中國對台灣人在嘴上都說是「台灣同胞」，其實聽起來很肉麻。一九九九年九二一大地震，日本救助隊在第一時間協助搜救，俄羅斯的救助隊也緊急準備出發救援，但是被中國阻擋，理由是要通過中國的領空必須中國政府同意。中國阻擋俄國馳援台灣的目的是再一次提醒「台灣是中國的一部分」，所以即使要到台灣救人，也先要問我可不可以；這種做法，說台灣人是「同胞」，用屁股想也知道是說假的。如果中國當時不阻撓俄國救援，甚至公開呼籲國際社會緊急到台灣救助他的「同胞」，這種器量可能讓中部災區的民眾認為中國人也是台灣的「同胞」，說不定從此變成統一的支持者，然而事與願違，像中國這種國家，台灣人可能喜歡嗎？！

東日本大地震發生時，台灣人立即捐出超過兩百億日圓，在日本電視節目上的一名中國記者居然說「應該看成中國捐的，因為台灣也是中國」。這個人頭殼應該是燒壞了，當場被日本記者反駁，告訴這個頭殼燒壞的中國記者，「台灣是台灣，中國是中國，怎麼可以混在一起？剛剛的說法你老兄不會覺得羞恥嗎？」像這種典型中國霸權思想，台灣人怎麼可能喜歡？！

台灣內部有一些大中國主義者一直無法認同台灣人為什麼那麼喜歡日本，就像台灣人無法理解這些人為什麼會那麼討厭日本一樣。過去有五十年時間，台灣人就是日本人，這不是台灣喜歡當日本人，而是腐敗的滿清帝國打輸日本後，將「化外之地」的台灣和「化外之民」的台灣人送給日本，這好像是一個人賭博輸了，硬是把小孩送給對方抵帳，結果對方也把這個小朋友當自己的家人照顧，小孩和這個新家庭當然親近，這是很正常的。

台灣歷經日本統治五十年，這是歷史環境造成，並非台灣人自願。而中國人討厭日本也有理由，因為中國和日本打過仗，說不定有殺父之仇，所以和日本有仇，這種心情我們也必須理解。台灣人喜歡日本，中國人討厭日本，都各有其歷史背景，必須互相尊重。同樣道理，中國一味要台灣和他統一，過去是要「血洗台灣」，現在是要「武力解放台灣」，好像一對正在戀愛的男女，男的威脅女的嫁給他，否則就要「血洗你家」或「對女方動粗」，這樣的話，女孩子會嫁這個暴民嗎？中國想要「統一」，恐怕是無解。

書籍介紹

本文摘錄自《採訪者之眼：目擊台日近代關係史》，前衛出版

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作者：張茂森

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責任編輯：潘柏翰

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