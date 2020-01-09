《製造文明》：穿越時空到古代卻沒有藥物，會死掉嗎？

文：萊恩．諾茲（Ryan North）

【人體治療：藥物及其發明方法】

「回到過去重新製造藥物，你得找些 ⋯⋯ 病患。」

公元前 400 年 左右，古希臘醫生希波克拉底為西方醫療引入了兩大觀念：一個有點用處，另一個則可怕到難以置信。有點用的是《希波克拉底誓詞》。許多醫生至今仍使用這份誓詞，他們基於某種原因而覺得有義務公開表明自己不會故意害死手上的病患。可怕的那個則是他正式提出了疾病的體液說（又稱四體液說）。

體液說主張，所有生命形式會罹患的疾病都是由於體內的「四種體液」之一出現不平衡所致，四種體液分別是：血液、黏液、黑膽汁和黃膽汁。即使這種理論（照理說）對過去的醫學而言算一種進步（畢竟古人曾認為，疾病是脾氣暴躁又有仇必報的神祇所降下的懲罰，一旦生病了，或許就得努力不要整天惹惱、激怒天神），卻不符合醫療和人體的實際情況。依照體液說所施行的治療，就算用，也只是剛好走運而已。然而，基於四體液說而發展的醫療，卻一路奉行到公元 1858 年 。同年，人類發現了細胞，因而了解到或許疾病並非都能藉由放血、催吐、體操和按摩來治癒。

在此要澄清一件事：西方醫生有長達兩千多年都是根據體液不平衡這種不正確又無益的觀念來治療病人，這比大多數文明存續的時間還長，包括（這要特別點名）產出這套理論的希臘文明。人類拋棄四體液說之後的數百年內，醫學的進步之大，比以往數千年來加起來的總和都還要多。如果你不希望旗下文明的子民無端死去（因為你心地善良，也因為客觀上來說，早早就被病魔擊倒對任何人來說都不是最令人滿意的結局），就要儘快引進現代醫學的基礎知識。[1]

當然，醫療發展碰上問題不僅發生在西方文明。

反對人類解剖的禁忌也散見在眾多時代與文化之中，雖然理由都可以理解（切開屍體到處戳確實很怪），但這些理由全都有礙醫學進步。

如果你想學會醫治人類的方法，就得知道人體是如何運作的，而解剖動物來類比人體並推敲，進展也頗為有限。

諸如「汗從哪裡來？」「血管運輸的是血液、空氣還是什麼？」「子宮在女性體內是固定不動，還是像有生命一樣想到哪裡就到哪裡？」[2] 等問題，都得經由人體解剖才能得到最佳解答。

值得慶幸的是，你完全掌握了這項優勢。請翻到附錄 I ，那裡有人體結構圖列出了各大重要臟器的形狀、大小、位置和功能。即便是這類相對簡單的資訊，都有助於你的文明在醫療方面往前邁進數千年。

接下來會提供基本的醫療資訊，無論何時都可運用在自己或周遭人的身上。如果你還有別條路可走，我一定會這麼建議：「你當然要去找醫生，而不是把健康和幸福都交給時光機維修手冊提供的簡短醫療資訊。」但你現在別無選擇，所以接下來請仔細閱讀了。

細菌說

一旦有微生物入侵人體內部，就會發生不好的事。醫療專業人員委婉地把這種噁心的事稱為「感染」。微生物有好幾種形式，但你該擔心的是細菌（非常微小的生物）和病毒（一小段寄生的 DNA ，外覆一層蛋白質，劫持細胞後會重新編碼並製造出更多病毒，直到細胞爆破）。[3] 人們把細菌和病毒統稱為病菌，由病菌引起疾病的理論即是「病菌說」。

如果你在地球上，正尋找著除了自己以外的生物，那麼你一定會發現細菌，因為這是最早演化而出的生命。一公克的現代土壤中，一般含有 4000 萬 個細菌細胞。如果這項事實令你感到不適，那麼接下來你會更不舒服：細菌細胞的數量，是人體細胞總數的 10 倍。 [4] 細菌並非全是壞菌，何況你還得仰賴某些細菌才能生存。人體腸胃道中的細菌讓你得以消化好幾種食物（包括植物），也有助於鍛鍊免疫系統。此外還有許多細菌是在人體內部演化並生存下來的。就某方面來說，被困在過去的生物不只你一人，還有你腸胃道中的菌叢！

病毒比較容易避免，但還是有機會遇到，只要與受病毒侵襲的宿主（人類或動物）往來，或是接觸到宿主碰過的地方，就可能感染病毒。人們通常都是藉由咳嗽、打噴嚏、身體碰觸或是其他更親密的接觸（我指的是性交）（警語：年滿十八歲的人才能閱讀上一句話）染上病毒。你可以先接觸各種死去或孱弱的病毒，讓自己有能力抵抗更致命的病毒。這種方式稱為「接種疫苗」，但在缺乏醫療設備的情況下很難進行。不過無論如何，你都能自己接種一種致命病毒：天花。方法很簡單，幫乳牛擠奶就好！

乳牛感染牛痘後，乳房上會長出一顆顆膿包。牛痘跟天花類似，會感染人類，但對人和乳牛來說，牛痘比較沒有致命危險。公元 1768 年，終於有人發現擠牛奶的人比較不會死於天花。又過了幾年，人們發現如果抓破牛痘並讓流出的膿進入人體，免疫系統便會在對抗牛痘中升級，因而更能應付天花等類似的感染。[5] 接種疫苗為人體免疫系統帶來的好處，是生與死之間的差別。這種差別，說得更白一點是，「不當一回事地直接甩開天花，或是歷經數日甚至數週的垂死掙扎最後痛苦死去」。

預防細菌感染最有效的方式，就是常用肥皂（參見 10.8.1 ）和清水洗手。此外，你也需要喝乾淨的飲用水：只需在水中加入木炭並煮沸，就可淨化水質。盡快搞定這兩項技術，日子就會更好過。要是感染天花，喝電解質飲料（參見 332 頁）可以避免因脫水而死。感染天花、斑疹傷寒、霍亂、大腸桿菌等疾病，最可怕的危險之一就是脫水。一旦患病，可以用抗生素來治療，青黴素的相關細節可參見 10.3.1 。[6] 你的身體也會自行對抗這些疾病，而發燒就是身體試圖提高溫度來殺死體內的細菌和病毒。

如何評估醫療方式？

有時，你可能出現了某些症狀，並在吃下找到的奇妙莓果後就感覺好多了。你也可能來到一個人類已有醫藥的時空，但醫療方式十分草率又古怪。你要怎麼知道某種藥物真的有用？要以科學的方式來解答，就要透過所謂的雙盲測試（當然得先以單元〈 6 〉提供的可食性通用測試或是先讓動物試吃，確定食物對人體無害）。

雙盲測試需要一大群人，越多樣越好，這樣測試結果就可以剔除個體差異的因素。一半的受試者施予新療法，一半給予安慰劑。[7] 如果他們得的是不致命的病）或是當前最佳療法（如果是致命重病，這樣你才不至於為了科學而殺人）。關鍵在於，病患跟醫生都不曉得誰接受了何種治療。接下來，找出復原情況最好的病患，查閱紀錄，看看他們是接受何種療法，這樣你就能斷定新療法是否有效。病患和醫生都不知情，可以防止他們在有意或無意間影響治療結果。

切記：安慰劑效應肯定會發生，因為即使治療無效，接受治療的人也都想回報自己好多了。雙盲測試可以解決這個問題：當病患知道自己服用的可能是安慰劑，而不是真正的藥物，對自己接受的治療就會產生更多疑慮，進而削弱了安慰劑效應。

最後，雖然你穿越時空的一開始可能沒有任何藥物，但其實有好幾種疾病只要有水就能治好！腹瀉、發燒、便祕及泌尿道輕微感染，全都能以攝取大量飲用水來治療（腹瀉患者則可以攝取以水調成的電解質飲料，參見 332 頁）。拉傷或扭傷的當天，可把患處泡在冷水中，之後數日則浸泡在熱水中。浸泡冷水有助於減輕傷害、減緩輕微燒燙傷引起的疼痛，對付中暑 [8] 也很有效（中暑時，首要之務就是讓病患快速降溫，以免危及性命）。倘若病患高燒超過 39℃ ，可以讓他們全身浸泡在涼水（而非冷水）中，或是用涼水潑灑擦拭他們全身，直到體溫降至 38℃ 以下。喉嚨痛或扁桃腺發炎時，可用溫熱的鹽水漱口。若有異物（灰塵或酸性物質）進入眼睛，以冷水沖洗眼睛半小時，能沖走異物。

水也有助於處理皮膚問題，經驗法則是：如果患處發熱、疼痛或流膿，把患處抬高並熱敷；如果患處發癢、刺痛或流出清澈的體液，就冷敷。製作熱敷布時，先把水煮沸 [9] ，稍微放涼到手可以伸進去的程度，再浸泡乾淨的布。熱敷前，先扭乾多餘水分，再把敷布放在患處上，然後拿其他布覆蓋在敷布上以固定患處，並保持敷布的溫度。敷布變涼後，再把布放入熱水，重複上述步驟。冷敷布的作法類似，只不過改成放入冰水冷卻。

好了！醫療理論講得夠多了。下一單元會進入醫療實務，為時空旅人提供一些快速急救的方法！請注意：這一單元專門處理生理疾病，至於時間性精神錯亂那種非生理疾病，希望不是你在短期內需要擔憂的問題——除非你突然明確感應到未來的你正在戰戰兢兢地閱讀本書。

電解質飲料 脫水是人類歷史上最大的死因之一。很荒謬吧？人體感染的時候，大多會卯盡全力把細菌排出體外，結果可能導致致命的脫水。只要不斷喝這種飲料補充身體水分，死於腹瀉的風險就能降低93%！只需在一公升的水中加入25公克的糖（參見7.21）和2.1 公克的鹽（參見10.2.6），就能做出電解質飲料。比起白開水，這種飲料因為含有電解質（其實只是鹽水，但電解質聽起來比較有學問），能讓身體吸收水分的速度變快。電解質飲料能補充因腹瀉而流失的鹽分（身體運作不可或缺的成分），糖則有助於身體吸收鹽和水。即使病患嘔吐也有效，讓他們每次吐完都喝一些就可以。製作電解質飲料的時候，糖和鹽的分量要仔細測量，太多或太少都會影響成效，還可能讓情況更糟。

正常人的生命徵象基礎標準

脈搏 手指按壓在手腕上（ 或用聽診器聽胸腔， 見 10.3.2 ），並計算一分鐘（單元〈 4 〉）之內聽到的跳動次數。成人的正常範圍是 50-90 次，兒童是 60-100 次，嬰兒是 100-140 次。急而淺的脈搏跳動可能表示休克狀態，緩而亂的脈搏則可能表示心臟有毛病。 溫度 正常體溫在 36.5-37.5° C 之間，攀升到 39° C 時就是發燒，再上去就是發高燒，應立即幫患者降溫。 呼吸 人在休息時，成人一分鐘內的呼吸次數是 12-18 次，兒童是 20-30 次，嬰兒則是 30-40 次。 喝水 成年人每天需要喝約 2 公升水，排尿應約 1.4 升，不過攝取量在 0.6-2.6 公升之間都屬正常。你無需刻意測量自己喝了多少水，因為在大多數情況下，你的身體會藉由口渴告訴你喝得夠不夠。

附註

[1] 人類並不是從「四體液說」直接跳到「細菌說」。歐洲、印度和中國一度盛行所謂的「瘴氣說」：疾病來自不好的氣味。這種說法至少有一種優點，那就是垃圾和腐敗物通常都會發出不好的氣味，因此致力於解決「瘴氣」問題的公共工程確實對人類有幫助。倫敦就是一例，歷經霍亂流行與1858年的「大惡臭」（那年夏天，炎熱的天氣使得人類未經處理的廢水排入泰晤士河之後變得比往常更臭）之後，倫敦市政府斥資設計的下水道系統可以有效排掉臭死人的污水。這對倫敦當時的廢棄物處理系統來說是顯著的進展，因為那時所有人都直接把屎尿倒在街上或是鄰近的污水坑，然後一天到晚抱怨臭味四溢。待下水道工程建造完成，倫敦市民的健康也獲得改善之後，人們才了解散播疾病的並非惡臭，而是細菌。倫敦大費周章且不惜砸下大錢做好的下水道系統，雖然是因為離譜的錯誤，卻也剛好改善了公共衛生。這套下水道系統至今仍在運作。

[2] 「子宮隨意遊走說」源自古希臘時期，直到19世紀都仍影響著西方文明。該理論指出，女性情緒中不受控制的「歇斯底里」症狀（很顯然直指只有女性才會情緒失控），都是子宮在體內四處遊走，撞擊壓迫其他臟器所致。治療方法包括：以氣味哄騙子宮歸位——用鼻子聞難聞的氣味，來推開子宮，把好聞的氣味放在生殖器旁來引誘子宮回到原來位置。如果這個方法無效，性愛被認為是最佳的候補療法。當醫生（毫不意外都是男性）最後終於領悟，子宮不會在人體內遊走，也不可能撞擊其他臟器，「子宮隨意遊走說」才終於下臺一鞠躬。但是「女性歇斯底里」的想法仍繼續存在，到了1860年代甚至演變成一種心理病症，成因是女性性高潮次數不足。由於當時自慰是不道德的行為，而「歇斯底里」的婦女若是未婚或丈夫不願行房，治療方式唯有一途：醫生親自為女性病患按摩到高潮。在當時，大多數歐洲人都認為性愛不能沒有陽具，因此按摩到高潮不過是平凡無奇的療程。然而，醫療上要引致高潮耗時費力，按摩棒於是應運而生。這種醫療器具問世，是為了讓臨床上疲憊不堪的醫療專業人士可以省點時間和力氣。

[3] 病毒是生物嗎？嗯……病毒介於生物與非生物之間。病毒帶有基因，會演化也會繁殖，但是要先霸占宿主身上的細胞才能繁殖。由於病毒不像地球上其他生物，無法經由細胞分裂自行繁殖，今日的科學家不再把病毒視為生命。

[4] 人體細胞比細菌大得多，這也是你看起來像個人而不是一坨細菌的原因（之一）。但如果我們把身上的細胞分成「人類」和「細菌」兩類，並試著找出組成這些細胞的原始元素，我們就不會把你當人類來看，而是一個由不同細菌所組成的集合體，能走路，還會找其他集合體聊聊天，並在這些過程中沾染上些微人性。

[5] 公元1977年，在疫苗發明的200年後，天花（最初來自農耕發明前囓齒類動物的感染）終於從地球上絕跡。實驗室中還保留了幾株病毒樣本，但你已無需擔心會經由自然接觸感染到天花。

[6] 我們為何要花這麼多時間說明微生物感染，而不去應付心臟病或癌症這些現代人的頭號殺手？因為這類疾病通常是活太久、吃太多、運動太少所造成，有鑑於你目前的情況，想得這些病還很難。這也算是好消息，你和你文明中的人類，還有好長一段時間都無需煩惱心臟病的問題！

[7] 安慰劑是一種看起來很厲害，但其實無助於治癒疾病的療法。做成藥丸形狀的糖果、看起來很有學問的燒杯所倒出的有色開水，都可以作為安慰劑。

[8] 太熱會中暑，此時人體會停止出汗、皮膚發燙、心跳加快並且發高燒。這時要把人移到蔭涼處，讓患者迅速降溫。治療較輕微的「熱衰竭」（疲憊加上皮膚濕涼），也是把患者移到蔭涼處，給予適量的電解質飲料。

[9] 就算你還沒發明出防火容器，還是可以煮水。挖一條溝，壁面鋪上黏土、木材或石頭，增加溝槽的防水性，然後把水灌入溝槽。接著在旁邊生火，加熱石頭。把燒熱的石頭從火堆中放進溝槽的水中（請用樹枝夾起，不要用手，已有夠多傷患需要處理了），就能把水加熱到沸騰。這種間接加熱的技術也可以用於無法直接放在火源上加熱的木製壺罐。用途包括煮肉、造蒸氣室，甚至釀製啤酒！盛水容器也可以用不透水的葫蘆等小型果實暫時替代。

書籍介紹

本文摘錄自《製造文明：不管落在地球歷史的哪段時期，都能保全性命、發展技術、創造歷史，成為新世界的神》，大家出版

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作者：萊恩．諾茲（Ryan North）

譯者：宋宜真

「不記取歷史教訓的人，竭誠邀請您造訪過去。」

──潔西卡．班尼特，偉大的時光機FC3000™製造商「時間解方」執行長，公元2043年

萬一，時光機將你載往遙遠的過去，就拋錨了……

你怎麼辦？你有能力判斷你是身處地球哪個時期，從而知道環境中有哪些危險（地球上有氧氣了嗎？還是雖然有氧氣，但恐龍也開始出沒了？）、有哪些食物可以吃（如果是在七千年前，你搜遍地球也找不到你現在吃的玉米和桃子）、有哪些資源可以運用（既然躲不過蚊子，怎麼找到金雞納樹自製藥物治療瘧疾）？

或者，從另一個角度想，你帶著二十一世紀人類最先前的一切科技知識回到古代，又憑著對歷史的後見之明，豈不是可以統馭地球萬物，成為神！但等等，首先你得知道，人類的技術、文明背後的原理，又是在怎樣的條件下發展出來的————

超級金手筆作家萊恩．諾茲將從最基礎的原理、最原始的方式，教你發明出現代世界視為理所當然的一切文明和技術，剔除人類犯蠢毀了自己的黑暗時代，不但解決了生存的疑難雜症，還能快轉文明發展，輕鬆幫助古代人類縮短早就該發明卻一事無成的時間，最長可將人類文明往前推進201,637年。

這本圖冊收錄了再造人類文明所必要的重要知識，橫跨現代各大重要基礎學門，包括語言、數學、地科、農業、生科、營養、物理化學、機械、建築、哲學、美術、音樂、醫療、機電等等，還有各種論據、圖表和偉大名言，即使是最毫無頭緒的時空旅人，都能就地創建一個燦爛文明。

【特別注意！如果你困在西元前232,000,000-65,500,000年】

草食恐龍不會吃你，不過肉食恐龍可就很會了。你可以在肉食恐龍吃掉你之前，先待在安全距離外觀察牠們。吃素恐龍數量比較多，牠們的牙齒為了磨碎植物多半比較平整，身體也常有保護用的防禦性甲殼或犄角。吃肉恐龍比較少見，牠們的牙齒又尖又有殺傷力，專門用來把肉從骨頭上撕下來。

本書特色

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最基礎的發明和設施：你絕對想不到木炭和窯爐在人類文明中舉足輕重，一定要學起來！

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Kickstarter募資近700萬台幣的超時空科普書

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Photo Credit: 大家出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰