川普下令在巴格達擊殺「兩伊指揮官」，為何會讓英國呼籲冷靜、以色列總理急忙返國？

（中央社）美國國防部今天表示，總統川普親自下令擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼，並稱蘇雷曼尼在巴格達死於「為了保護海外美國人員而採取的果斷防衛行動」。伊拉克民兵組織「人民動員」也證實，巴格達國際機場今晨遭遇美軍空襲，造成伊朗指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）和伊拉克「人民動員」次長穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）喪生。

《法新社》報導，美國國防部表示：「蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）將軍積極謀劃，對伊拉克和整個區域美國外交官員和軍事成員進行攻擊。蘇雷曼尼及他的聖城旅（Quds Force）是造成數百名美國與盟軍成員喪生、逾千人受傷的罪魁禍首。」

蘇雷曼尼遭襲死亡後，川普在推特上傳一張美國國旗圖片，並未做出任何進一步說明。

伊拉克軍方表示，巴格達國際機場在午夜過後遭美方一連串火箭襲擊。

美國國防部長艾斯培今天指出，有跡象顯示伊朗或伊朗支持的勢力可能正在計劃進一步攻擊。艾斯培警告「局勢已改變」，美國可能必須採取先發制人的行動，以保護美國人性命。

他說：「倘若那種情況真的發生，我們將會採取行動。此外，如果我們接獲攻擊情報或某種跡象，我們將採取先發制人的行動，以保護美軍和美國人性命。」

pic.twitter.com/VXeKiVzpTf — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2020年1月3日

伊朗高級將領遭美國空襲死亡，導致美伊緊張局勢惡化，同時讓外界對這個蘊藏豐富原油地區爆發衝突感到憂慮。原油價格今天聞訊飆漲逾4%。倫敦市場北海布倫特原油價格飆漲4.4%，報每桶69.16美元。紐約市場西德州中級原油價格勁揚4.3%，報每桶63.84美元。

民兵控美軍空襲巴格達機場，兩伊指揮官喪命

伊拉克民兵組織「人民動員」（Hashed al-Shaabi）宣布，巴格達國際機場今晨遭遇美軍空襲，造成伊朗指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）和伊拉克「人民動員」次長喪生。

《法新社》報導，親伊朗的「人民動員」在聲明中說：「人民動員」次長穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）和伊朗聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼命喪美軍空襲，美軍當時攻擊目標鎖定他們在巴格達國際機場（Baghdad International Airport）路上的車輛。」

伊拉克軍方表示，巴格達國際機場在午夜過後遭遇一連串火箭襲擊。安全消息人士說，火箭鎖定「人民動員」車隊，導致8人喪生，包括「重要賓客」。

Photo Credit：Reuters/ 達志影像 圖中戴墨鏡者為被殺的伊拉克「人民動員」次長穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）

穆罕迪斯是「人民動員」次長，但外界普遍認為他是組織內真正發號施令的人，美國早已將他列入黑名單。蘇雷曼尼則是職掌伊朗革命衛隊（Revolution­ary Guards）轄下特種部隊聖城旅，也是重要人物。

「人民動員」發言人將穆罕迪斯和蘇雷曼尼喪命歸咎美國和以色列軍方。 美國不具名官員告訴《路透社》，這波空襲是針對巴格達兩個與伊朗有關的目標物，但不願透露更多細節。

美國媒體報導，蘇雷曼尼打過兩伊戰爭，在伊朗家喻戶曉，他協助擊敗在伊拉克和敘利亞的伊斯蘭國（IS）分子，並且防止伊斯蘭國入侵伊朗領土。他2007年遭到美國制裁，華府去年將伊朗革命衛隊列為外國恐怖組織，這是美國首度正式將其他國家的軍隊列為恐怖組織。

伊拉克近來成為美國和伊朗角力的戰場。親伊朗的伊拉克武裝民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）12月27日以火箭攻擊伊拉克首都巴格達北方石油重鎮基爾庫克（Kirkuk）軍事基地，導致一名美國民間承包商死亡。美軍29日對「真主黨旅」發動空襲，作為回應，造成至少25人死亡。

「真主黨旅」支持群眾為抗議美軍空襲，而於跨年夜攻擊美國駐伊拉克首都巴格達大使館。

Photo Credit：AP/ 達志影像 圖右一分為被殺的伊朗指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）

伊朗外長：美方要承擔後果

伊朗外交部長查瑞夫今天表示，暗殺伊朗革命衛隊轄下聖城旅（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼是「極其危險且愚蠢、惡化局勢的行為」，並直指美國要承擔後果。

《路透社》和《法新社》報導，查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）推文寫道：「美國應承擔其流氓冒進主義帶來的一切後果。」

伊朗最高精神領袖哈梅尼（Ayatollah Ali Khamenei）也誓言予以「強烈報復」。

The US' act of international terrorism, targeting & assassinating General Soleimani—THE most effective force fighting Daesh (ISIS), Al Nusrah, Al Qaeda et al—is extremely dangerous & a foolish escalation.



The US bears responsibility for all consequences of its rogue adventurism. — Javad Zarif (@JZarif) 2020年1月3日

伊朗革命衛隊前領袖芮塞（Mohsen Rezai）表示將對美國展開報復行動。目前擔任「權宜委員會」（Expediency Council）秘書長的芮塞在推特上表示：「蘇雷曼尼去找烈士兄弟了，而我們將對美國展開嚴厲報復行動。」

半官方的《伊朗學生通訊社》（ISNA）報導，伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）今天針對蘇雷曼尼的「殉難」召開緊急會議。報導引述委員會發言人荷斯拉維（Keyvan Khosravi）指出：「最高國家安全委員會幾小時後將舉行一場特別會議，檢視蘇雷曼尼將軍座車在巴格達遭遇凶殘襲擊、造成他殉難的事件。」

川普令擊殺伊朗將領，美議員：未告知國會恐違法

美國民主黨籍聯邦眾議院議員恩格爾今晚表示，總統川普下令空襲伊拉克，擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼，但事前並未告知國會議員，此舉恐「引發法律問題」。

《法新社》報導，眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）聲明表示，在伊拉克首都巴格達（Baghdad）針對蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）發動的空襲，「未事先告知國會，也沒有跟國會進行磋商」。

恩格爾指出，蘇雷曼尼是「重大暴行的幕後黑手，他的手沾滿美國人的鮮血」。但他說道，「在不讓國會參與的情況下做出如此重大行動，恐會引發嚴重的法律問題，並冒犯了國會的政府對等權力」。

以往白宮採取重大軍事行動之前，都會通知聯邦參議院和眾議院的兩黨資深議員。然而，一位民主黨議員助理告訴法新社，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）並未接獲空襲行動的事先通知。共和黨國會領袖尚未公開聲明，在空襲之前是否接獲政府官員的通知。

《戰爭權力法》（War Powers Resolution）要求美國總統在派出武裝部隊進行軍事行動前的48小時內，必須通知國會。

然而，部分民主黨人警告，憲法賦予國會參與戰爭決策的角色，在川普政府執政的前3年已逐漸受到破壞。恩格爾還說：「即便這次空襲是自我防衛，不用國會授權，但根據《戰爭權力法》，總統仍須在48小時內通知國會。」

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核稿編輯：楊之瑜