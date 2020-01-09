《人民解放軍的真相》：中國若要對台動武，目標是克里米亞式的「混合戰爭」

文：矢板明夫

【第一章 人民解放軍鎮壓台灣、香港的那一天】

（前略）

習近平挫敗連連的對台政策

就在這樣的時勢流轉中，習近平於一九八五年，就任為福建省廈門市的副市長。廈門是對台灣的最前線，早在改革開放剛開始不久，就已經與台灣的商人有所交流，因此一直與台灣問題關係密切。習近平因為在福建省待了十七年，所以相當自負，認為自己是解決台灣問題的頭號專家。在這之後，他從福建省轉任浙江省，接著又成功進入中央，但是他拔擢的部下，將近半數都是福建省時代的幹部——這些人都是台灣問題專家。

習近平有著強烈的想法，希望能在自己手上解決台灣問題。二○一五年，他和台灣的馬英九總統在新加坡舉行高峰會談；在任期內解決台灣問題，就是他最大的心願。畢竟祖國統一，乃是朝向「中華民族偉大復興」邁進的最優先課題。

可是，習近平的對台政策卻遭致了慘敗。習近平的權力基礎是來自軍方等保守派，因此他那種恐嚇性的言論與高壓的態度，總會讓周遭的國家大皺眉頭。雖然他順利和馬英九會面，卻幾乎沒有收到任何成果。國民黨在接下來的總統大選中慘敗，由強烈傾向獨立的民進黨蔡英文上台。

二○一九年一月二日，習近平針對台灣問題進行演說；在這次演說中，他再次提及「不放棄行使武力」，同時也重申了「一國兩制」。「一國兩制」是一種強迫對方統一的表現，因此江澤民和胡錦濤幾乎不使用這個詞彙，而是改用「和平發展」進行陳述，他們企圖透過經濟發展來達成兩岸融合，但習近平卻再次提出了這個已經不再使用的詞彙。之所以如此，可以看成是他期望早日解決台灣問題，因而焦急不堪所致；而「行使武力」這樣的說法，簡直像是大開倒車，回到鄧小平時代。

儘管蔡英文政權在二○一八年十一月的地方大選中慘敗，但習近平高壓的態度，讓台灣的選民普遍對中國產生強烈反彈，這很可能使得蔡英文在二○二○一月舉行的總統大選中，有機會再次獲得連任。假使蔡英文連任成功，那就等於是習近平的對台政策再次陷入慘敗境地。胡錦濤時代產生了馬英九政權，並且獲得成功連任，但習近平時代卻誕生了蔡英文政權，還讓她相當有機會連任，這實在是慘不忍睹。習近平的算盤是，倘若國民黨政權能夠重新上台，那就透過和平協議，設法解決台灣問題，但假如國民黨無法重獲政權，那就應該在不惜行使武力的前提下，採取更現實的對應方法。

目標是克里米亞式的「混合戰爭」

中國若要行使武力，迄今為止所主張的方法，都是先用飛彈攻擊台灣，再派兵登陸。可是這樣會遭到國際社會所孤立，更重要的是很有可能導致美軍出動。現在美國放話說，「台灣若是遭中國攻擊的話，只要抵抗二十四小時」，若是抵抗超過二十四小時，美軍就會從關島等基地趕到馳援。過去他們說的是「七十二小時」，所以台灣的立法委員也會質問，「到底我們實際上能撐多少時間？」；另一方面，要是美軍真的介入，日本一定也會發動《重要影響事態法》（先前稱為《周邊事態法》），屆時中國就必須與聯合國軍隊及各國盟軍為敵；而以此為前提進行沙盤推演的話，就會發現中國迄今為止主張的行使武力模式，完全不切實際。

是故，現在中國考慮的是「克里米亞方式」。習近平與普亭曾經見過三、四十次面，每次見面都會討論這個話題。另一方面，中國也派遣專家到俄羅斯、或是招聘俄羅斯專家前來討論克里米亞方式，亦即所謂的「混合戰爭」。混合戰爭指的是派遣特殊部隊或民兵進行資訊操縱或地下工作，以非軍事手段進行擾亂的嶄新作戰形式。透過這種方式，台灣或許就不再那麼難以攻擊了。

要行使這種戰法，首先要將台灣從國際社會中孤立出來。現在，中國用盡手段，要拉攏與台灣有邦交的國家。蔡英文政權上台的時候還有二十三個邦交國，但現在已經減少到十七個國家，而教廷和台灣斷交，也只是時間問題而已。

另一方面，他們為了將台灣從各種國際組織驅逐出去，也使用了相當強硬的手段。比方說二○一九年八月原本預定在台中市召開的東亞青年運動會，就因為中國的妨礙而被迫中止。透過這種方式，他們將台灣割裂於國際社會之外；若能完全孤立台灣，則台灣問題就變成中國的「內政問題」了。

利用台灣黑道，培養親中派

中國更進一步重施在香港的故技，將台灣的黑道培養成親中派。台灣的黑道大致可分成天道盟、四海幫、竹聯幫三大組織，這三個組織都是外省幫派，其起源乃是由清朝時代的祕密結社，渡海到台灣之後形成的組織。這些幫派的頭子在福建、廣東等地都享有各式各樣的特殊利益，也經營公司；他們會透過手機向台灣的小弟下達指示，要這些小弟展開各種地下工作。

當中最有名的黑道頭子之一，就是長期居住在福建的白狼（張安樂），他在台灣組織了一個親中政黨（註：中華統一促進黨，簡稱統促黨）。他們不只在日本交流協會前進行抗議，還下在台灣很有名的日籍技師八田與一銅像的頭顱、破壞日本統治時期神社的石獅子。不只如此，他們還會唆使小弟，對支持台灣獨立的遊行施以暴力攻擊，整天開著高掛五星紅旗的車輛，在市街呼嘯而過。據說，這些全部都是中國在背後出資支持。

台灣的地下電台也是如此。他們原本是台灣民主化時代潛藏在地下、對國民黨政權進行批判的廣播電台，最盛時期在全台各地共有將近兩百家。陳水扁時代因為認為這些地下電台對台灣民主化有所貢獻，一度允許他們合法化，但因為合法化必須支付稅金、又沒有辦法打廣告促銷藥品、還必須公告播放時間，導致他們紛紛放棄合法化，最後轉而潛回地下。

現在，這些地下電台實際上也變成了黑道的資金來源。原本追求台灣認同、和國民黨政權為敵的人們，在接受金錢誘惑的情況下，漸漸轉變成親中派。不過，他們並沒有直接歌頌中國共產黨。為了避免流失聽眾，他們主要採取的策略，是以批判蔡英文政權、和民進黨內的部分激進派對立，從而拉低民進黨整體形象的方式為主。

煽動混亂，以待解放軍出動

在台灣的選舉中，也有中國的資金流入。台灣有很多地下賭盤，裡面都有共產黨的資金。比方說二○一八年的地方大選，在高雄市是由國民黨的韓國瑜和民進黨的陳其邁相爭，情勢呈現五五波的膠著狀況。這時候，地下賭盤開出韓國瑜輸二十五萬票的盤口賠率，意思是說韓國瑜如果輸在二十五萬票以內，那就算是他贏，於是眾人紛紛壓注賭韓國瑜贏；結果韓國瑜大勝十四萬票，組頭損失慘重，但是國民黨和韓國瑜獲勝，對中國來說堪稱是可喜之事。這些地下賭盤的資金都是由中國出資，其中的組頭也大部分屬於黑道組織；中國就是用這種方法，來完全控制台灣的地下社會。

台灣最害怕的就是「混亂」。若是透過散布假新聞，讓選舉落敗一方的支持者起來示威抗議，就可以利用黑道煽動混亂，從而讓人民解放軍堂而皇之出兵台灣，以「恢復秩序」——然後趁國際還來不及反應的時候，像克里米亞一樣，把台灣奪取下來。這就是習近平最近採用的台灣侵略戰法。

另一個對台灣很不利的地方，是台灣的軍隊和情報機構裡大多是外省人。追本溯源，蔣介石當初帶了百萬大軍來到台灣這個小島，這些外省人在台灣都無親無戚；因此，他們的人脈僅限於軍中，子弟也只會出任軍隊幹部。情報機構也是一樣，幹部大部分都是外省第二、第三代。

因此，儘管台灣的年輕士兵都是台灣人，但是上層卻被外省人的網絡給層層束縛，導致台灣人即使從軍也無法出頭，能出頭的只有外省人。這些外省人都認為自己是中國人，也都期待著和中國統一。

不只如此，中國也以各種活動拉攏台灣的退伍軍人，或是給他們「顧問」的頭銜，和他們締結關係。這些退伍軍人定居在中國，而他們的子弟則在台灣擔任軍方指揮要職；因此不管政權怎麼輪替，軍隊和情報機構幾乎都是依循著中國的意向在行事。再加上黑道也都唯中國馬首是瞻，混合作戰的條件可說已是水到渠成。

但台灣和克里米亞有一個不同點，那就是台灣的認同意識很強烈，社會上想和中國統一的聲浪並不高。不過，人民都畏懼台灣獨立會引來中國攻擊，所以不想獨立的居民也占了大多數，但中國卻將這樣的現象解釋成「他們都很想統一」。於是人民解放軍此刻便開始著手準備，只等台灣有個萬一，就要將大量的軍隊送到島上，以恢復秩序。

這章開頭說明的香港現況，正是中國拿來對付台灣的範本。將來，他們很有可能會在統一台灣上，使出同樣的手段。

台灣在二○二○年一月即將舉行總統大選；針對這點，中國使出了各種花招來妨礙這次大選。實際上，中國、北韓、俄羅斯等國家對他國選舉進行干擾的案例，可說不勝枚舉。比方說在美國總統大選中，俄羅斯就疑似介入了川普陣營的選戰；英國的脫歐問題背後，也有俄羅斯的影子；南韓彈劾朴槿惠前總統，也是北韓透過網路誘導輿論的結果；中國除了在二○一八年的台灣地方大選中暗動手腳之外，也有情報指出他們介入了澳洲的選舉。

這些國家透過種種干預手段，漸漸累積起相關的技巧；這會帶來怎樣的影響，相當值得關注。現在日本應該還沒有被中國介入，但若不注意的話，日本的選舉搞不好也會受到影響。

相關書摘 ►《人民解放軍的真相》：習近平蠻幹「裁軍三十萬」，與七大軍區裁併的「麻將改革」

書籍介紹

本文摘錄自《人民解放軍的真相：中共200萬私軍的威脅、腐敗與野心》，八旗文化出版

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作者：矢板明夫

譯者：鄭天恩

人民解放軍不是中國的軍隊，而是中共最高領導人的私人軍隊！

人民解放軍的「解放」意謂著收復失地——包括台灣，

而在它以200萬兵力躍升世界最大正規軍的背後，

卻因為貪腐與權力鬥爭而脆弱不堪……

為何說共產黨的私人軍隊既脆弱，又危險？

為何說中國人民解放軍其實是靠宣傳包裝的紙老虎，其實不堪一擊？

為何說中國政府對軍隊絲毫不具備任何影響力？

中共軍隊的腐敗程度隨著習近平的軍改而降低了，還是依舊如此？

為何說中國攻打台灣的劇本是俄羅斯的普亭寫的？

中國人民解放軍，是一支和其他國家軍隊迥然相異的隊伍。他們不是中國的軍隊，而是共產黨的軍隊；他們也有相當濃烈的色彩，是「屬於共產黨最高領導人的私人軍隊」。所以每當共產黨最高領導人交替時，解放軍也會跟著捲入激烈的鬥爭當中。這樣的軍隊，從毛澤東時代，到鄧小平，再經歷江澤民和胡錦濤而由習近平掛帥，如果攻打台灣或日本會成功嗎？

想知道答案，就要了解它的歷史演變、宣傳策略、體制和結構、以及最近幾年的所謂軍事改革的成效。

這本書的內容是作者透過多年研究、資料收集、及對中國高級官員及軍方人士的採訪而分析獲得。日文版是一本面向日本一般讀者介紹中共軍隊的歷史、本質、結構和野心的作品。本書的特色是：它不是軍事學院派的分析，也不以軍武為主，而是結合中國的政治來分析人民解放軍的運作本質，是非常輕鬆的了解中國政治和軍方的作品。在台灣媒體散播各種危言聳聽的中國軍事威脅論的情況下，本書非常具有現實的意義。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰