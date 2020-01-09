《人民解放軍的真相》：習近平蠻幹「裁軍三十萬」，與七大軍區裁併的「麻將改革」

文：矢板明夫

【第四章 中國軍事改革的意義】

（前略）

令人驚訝的「裁軍三十萬」

習近平軍事改革的核心之一，就是將為數兩百三十萬的解放軍裁減到兩百萬，也就是所謂的「裁軍三十萬」政策。二○一五年九月，中國在北京舉行紀念抗戰七十周年閱兵。當閱兵結束後，習近平回到天安門進行演說，這時他突然表示，要「裁軍三十萬」；此話一出，頓時震驚了全世界。

可是，這項突然的發表遭到了第一線軍隊的強烈反彈。畢竟這項裁軍案乃是由習近平與他的親信擅自決定，跟第一線軍隊的事先溝通並不充分，很多高階軍官甚至是看電視轉播，才頭一次知道有這回事。高階軍官不只陷入「自己會不會也是被裁對象」的疑神疑鬼中，當部下問起的時候也完全無法作答，整個第一線遂陷入一片大混亂中。

習近平之所以在閱兵演說中發表裁軍宣言，除了是想抹去舉世高漲的「中國威脅論」以外，也有想要訴求自己身為「愛好和平的領導者」這一面的意味。他在事前完全沒有向外國媒體洩漏情報，整件事都是在極機密狀態下進行。

可是，因為第一線部隊完全沒有心理準備，一旦從媒體驟然得知如此龐大的裁員計劃，便產生了強烈的動搖，對習近平的不滿也急遽升高。結果，面對這項「裁軍三十萬」政策，第一線不只不為所動，還多所抵抗。為了壓下這種抵抗情緒，他只好提供更有利的退休金，但這樣一來又讓早先退休的老兵感到不滿，導致各地陸續發生退伍軍人陳情抗議的問題。

結果，裁員以陸軍為中心進行，裁撤對象則以非戰鬥人員、軍隊所屬的歌手與舞者，以及軍方醫院的職員等為主——不過，身為人民解放軍歌舞團團長的習近平夫人彭麗媛，當然不在裁員之列。

徒然引發大混亂

不只如此，他還把中央軍事委員會的定額從十一人減到七人，並引進自己的心腹，從而強化領導人的權限。就連中央軍事委員會下面的四個總部——總參謀部、總政治部、總後勤部、總裝備部，也全都遭到廢止。

因為這四個總部的領導人具有強大的力量，所以習近平一口氣將它們全部廢止，取而代之的是細分成十五個機構。用更簡單的方式說，就是社長把掌握權力的四個部長廢除，變成十五個課長，然後由社長直接對課長下達指示。但這樣一來，各課完全不知道隔壁的課在做什麼，於是常會發生好幾個課在做同樣一件事的事態，而第一線軍隊也因為四總部的廢止，招致了極大的混亂。

另一項改革，是七大軍區的廢止與重編。中國原本有七大軍區：北京軍區、瀋陽軍區、濟南軍區、南京軍區、廣州軍區、成都軍區、蘭州軍區，而習近平打算將它們裁成五個。之所以要這樣裁減，目的是為了摧毀瀋陽軍區和蘭州軍區。徐才厚出身瀋陽軍區，從瀋陽一路爬到中央的位置，在這過程中他拔擢了許多幹部，因此直到現在，瀋陽軍區出身的幹部還是很多；蘭州軍區則是郭伯雄的老巢，因為它屬於重要軍區，幹部也相當多，實在無法一一拔除。

習近平認為，若能廢止這兩個軍區，那就可以安心不少。畢竟軍隊的怨恨是很恐怖的，他們很可能會因為擔心自己是不是下一個遭到肅清的對象，而搶先一步暗殺習近平。據香港媒體報導，習近平已經遭遇過六到七次的暗殺未遂事件，包括了車子被安裝炸彈，或是前往醫院進行健康檢查時，有人企圖對他注射毒針。雖然每次暗殺都因為事前的安全檢查而暴露，並沒有對習本人造成任何傷害，但據說在被捕的犯人當中，有瀋陽軍區出身的人員在。

當然，第一線部隊對於要裁掉這兩個軍區，紛紛大表反彈。畢竟從毛澤東時代開始，就因為不知蘇聯何時會打來，所以對這兩個軍區非常重視；不管問到誰，都認為這兩個軍區必須存在。結果，瀋陽和蘭州反倒被保留下來，慘遭波及的是力量較弱的濟南軍區和成都軍區，兩者都遭到撤廢。

Photo Credit: 八旗文化出版

軍區裁併的麻將改革

軍區改換名稱，從原本的以城市為名，改成了東南西北中五個戰區。北部戰區在瀋陽、中部戰區在北京、東部戰區在南京、南部戰區在廣州、西部戰區在成都，各自設立司令部。

可是，這種變更「在各司令部的配置平衡上相當糟糕」，因此讓很多軍事專家大皺眉頭。七大軍區是鄧小平時代畫分下來的定制，目的是考慮到各方面爆發的戰爭與軍事衝突，並針對其性質與規模進行考量，來配置對應的軍種，所以各軍區各自具備了不同的使命。一旦將七大軍區裁成五大戰區之後，不只在西藏與印度方面沒有了負責的司令部，東部沿海的防衛也遭到削弱。

「完全無視於中國地圖形勢與假想敵，強制分為東、南、西、北、中五塊；唸起來倒是琅琅上口，但除此之外，將七減成五的意義完全不明」；在第一線部隊間，可以聽到這種不滿的聲音。又因為麻將牌有東南西北中五張牌，所以這次的戰區重組也被揶揄為「麻將改革」，言下之意對習近平的安排盡是輕蔑。

當這一連串的軍事改革終於結束之後，又爆發了令人擔憂的問題，那就是在二○一七年所發生，與印度之間的對立。當時，中印在不丹實質支配的洞朗高原（Doklam）發生了對峙。迄今為止，一直都是成都軍區所負責的事項，但成都軍區已經遭到廢止，因此和印度的對立該由誰負責就成了問題。由這裡可以明顯看出，裁撤軍區確實是個失敗之舉。

追本溯源，這整場軍事改革都是為了強化習近平的掌權力量。他無視於第一線狀況，強行推動改革，任意更動眾多組織，但結果反而讓指揮系統變得更複雜，也無法應對緊急事態。故此，這種改革真的能夠和「軍隊現代化」產生關連嗎？這的確是個讓人感到疑惑的問題。

人工島、防空識別區與航天開發

習近平雖然推動裁軍三十萬的軍事改革，不過現代的戰爭並不是以人數定勝負；再說，軍事改革造成的肉痛，也必須要給一點甜頭來加以補償才行。因此，習近平積極推動南海人工島的建設，以及東海防空識別區的設定，就帶有「給軍方甜頭」的意思在。

所謂防空識別區，是指當飛機入侵設定的地區時，可以立刻緊急發動戰鬥機，將它們驅逐出去的意思；但是，當中國剛畫下這種設定的時候，美國軍機就飛進來，結果他們完全沒有任何應對之策。簡單說，他們的雷達系統不只不完善，戰鬥機的數量也不足夠。

可是，設下人工島與防空識別區，就意味著今後要在雷達系統與戰鬥機方面進行大力整飭。本來優先整飭雷達系統是件很尋常的事，但因為是從近乎零的狀態開始整建，今後必然會伴隨重大的利益。軍隊想要的就是金錢和位置；若是增設什麼新單位，自然就會有預算，同時也會出現新的位置，因此軍方必定會覺得這是塊很香的大餅。換句話說，習近平一面在裁軍，一面又在增設新的位置。

另一項改革，是設立和陸海空軍同等地位的火箭軍。中國自一九六○年代開始進行飛彈的開發，當初飛彈隸屬於砲兵部隊底下，不過因為飛彈和砲兵的性質迥異，所以稱之為「第二砲兵」（二砲）。但因為有這樣的不滿聲音：「不管在哪個國家，飛彈部隊都是精銳部隊，也該是軍隊的核心；既然如此，那為什麼我們到現在都還要被稱為『二砲部隊』？」所以才改稱為火箭軍。可是，這個名字聽起來其實也不怎麼精銳；從這點也可以看出，解放軍腦袋裡的想法實在是很落伍。

除了飛彈部隊之外，中國軍隊近年來也大力投注在航天開發領域上。二○○三年，他們首次發射了載人太空船——神舟五號。這艘太空船載運一名太空人，在太空停留了二十一個小時。和歐美不同，中國的航天開發完全是由軍方在主導。第一位飛上太空的太空人楊利偉，在發射的時候只是中校，成功返航後便立刻升格為上校，幾年後更升為少將，出人頭地。在這之後，中國陸陸續續發射載人太空船：二○一六年發射的神舟十一號，載運兩名太空人，成功在太空待了三十天。

中國也計劃在二○二二年之後建設太空站，中國的航天開發沒有其他國家協助，全憑自己的力量推進，其視野經常是放在軍事用途方面。周遭的國家或許不久之後，便會感到中國來自太空的威脅吧！

相關書摘 ►《人民解放軍的真相》：中國若要對台動武，目標是克里米亞式的「混合戰爭」

書籍介紹

本文摘錄自《人民解放軍的真相：中共200萬私軍的威脅、腐敗與野心》，八旗文化出版

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作者：矢板明夫

譯者：鄭天恩

人民解放軍不是中國的軍隊，而是中共最高領導人的私人軍隊！

人民解放軍的「解放」意謂著收復失地——包括台灣，

而在它以200萬兵力躍升世界最大正規軍的背後，

卻因為貪腐與權力鬥爭而脆弱不堪……

為何說共產黨的私人軍隊既脆弱，又危險？

為何說中國人民解放軍其實是靠宣傳包裝的紙老虎，其實不堪一擊？

為何說中國政府對軍隊絲毫不具備任何影響力？

中共軍隊的腐敗程度隨著習近平的軍改而降低了，還是依舊如此？

為何說中國攻打台灣的劇本是俄羅斯的普亭寫的？

中國人民解放軍，是一支和其他國家軍隊迥然相異的隊伍。他們不是中國的軍隊，而是共產黨的軍隊；他們也有相當濃烈的色彩，是「屬於共產黨最高領導人的私人軍隊」。所以每當共產黨最高領導人交替時，解放軍也會跟著捲入激烈的鬥爭當中。這樣的軍隊，從毛澤東時代，到鄧小平，再經歷江澤民和胡錦濤而由習近平掛帥，如果攻打台灣或日本會成功嗎？

想知道答案，就要了解它的歷史演變、宣傳策略、體制和結構、以及最近幾年的所謂軍事改革的成效。

這本書的內容是作者透過多年研究、資料收集、及對中國高級官員及軍方人士的採訪而分析獲得。日文版是一本面向日本一般讀者介紹中共軍隊的歷史、本質、結構和野心的作品。本書的特色是：它不是軍事學院派的分析，也不以軍武為主，而是結合中國的政治來分析人民解放軍的運作本質，是非常輕鬆的了解中國政治和軍方的作品。在台灣媒體散播各種危言聳聽的中國軍事威脅論的情況下，本書非常具有現實的意義。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰