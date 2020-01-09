《隱形戰》：習近平偷偷破壞自由貿易與全球化規則，卻佯裝自己與西方國家「意念同步」

文：羅伯・斯伯汀（Robert Spalding）

中共的全球戰略──超限戰

中國共產黨的終極目標，是即使美國位高權重、人脈星羅旗布的大人物都沒有意識到的，而其中有些人毋寧說是刻意放水。這個目標就是，中國想在各方面都壯大起來。中共認為自己壯大的最大障礙、最大威脅，就是美利堅合眾國，也確實如此，只要美國一日擔任全球經濟和軍事的盟主，這狀況就不會變。中共的目標和最大挑戰就是要取代美國在世界舞台上的地位──中共內部的文件說得很明白。

把中共這個意圖說得最清楚，也最重要的一份著作，應該就是一九九九年所發表的《超限戰》（Unrestricted Warfare）這本書。該書是由兩位中共人民解放軍的資深軍官喬良和教授王湘穗合著，全書點出中共所採用來改變全球權力平衡，以讓中國得利的各種戰略。這本書應該列為美國政府各級單位和企業領導人的必讀書籍，因為該書非常明白的點出中共全球政策所採用的戰略。這裡摘錄其中一小段讀來讓人背脊發涼的一段話：

新的作戰原理已經不再是「用武力手段強迫敵方接受自己的意志」而是「用一切手段，包括武力和非武力、軍事和非軍事、殺傷和非殺傷的手段，強迫敵方接受自己的利益」。

《超限戰》這本書不是寫來供人消遣的床頭讀物。這是一本資訊量很高且複雜的讀本，裡頭將戰略、經濟、社會理論和對於科技正確清楚的觀察結合在一起。這本書寫得非常出色，可以說是我們這一代談論戰事著述中，最重要的哲學性和戰略性書籍。該書原本只在中國發行，成為中共黨內被廣泛傳閱的一本書，在當代中國學者之間，此書也廣為人知。但或許因為此書過於複雜，西方國家始終沒有將書中談論戰略的種種思維，和中國實際在國際間所進行那種看似溫和的笑臉外交、卻笑裡藏刀的行徑聯想在一起。

中共所覺悟到的也正是《超限戰》一書中所披露的，就是國家不再需要靠大型的軍隊去打仗，去控制別國的人口、資源和政府。軍武實力不過是侵略手段的一種形式，要獲取實力還有許多別種管道。對中國而言，經濟實力可以強化所有其他方面的實力。也就是說，金錢可以壯大軍隊，也可以壯大其他想得到的領域。可以用來影響、左右其他國家的政治領袖、消弭異議、收購或竊取高科技。也可以用來製造廉價到不行的商品，藉以讓市場上其他的競爭者都沒生意做，或者削弱敵國的經濟產能。也可以用來組織一支御用學者大軍，靠他們四出幫你搜集科學、高科技、工程情報，來幫助你在其他目標方面取得進展。

從《超限戰》一書縝密的觀點來看，很明顯，美國的各界菁英都未能洞悉這個事實，那就是中共領導人口中所稱的自由貿易和全球化，全都只是嘴上說說，事實上他們在做的事，全都無視從事自由貿易所必須遵守的相關法條。中國歡迎各國前去投資，但卻不許投資人將投資所得匯往國外。中國企業在全球各地開設商店，但集權的中共卻對想在中國發展的外國企業處處設限。

打從冷戰結束後，西方各國領袖都相信一套經濟理論，認為自由市場能夠帶來更多的財富。這個概念又和現代化理論合併，從社會學角度出發，認為民主體制是經濟成長的必然結果。這個理論的支持者西摩．黎普賽特（Seymour Lipset）這樣解釋這個理論：「一個國家越是富裕，越有機會可以維持民主體制。」

換言之，自由貿易可以帶來財富，財富則會帶來民主體制。這是湯馬斯．佛里曼（Thomas Friedman）著作《地球是平的》（The World is Flat）一書的成書概念。也正是這個理論，讓美國各方菁英和中國共產黨在商場上結盟。

當今的世界秩序，是由邱吉爾和羅斯福在一份文件中所揭櫫的，而同一個世界秩序也成為我們所認識的社會秩序的雛形，構成這個世界秩序的力量，停留在美國各界菁英過去所理解的樣子。邱吉爾和羅斯福所擬的那份文件是《大西洋憲章》，一份僅有一頁的文件，但其中的重點成為其後七十多年各國在國際間的行為規範，也成為其他知名組織如聯合國和世貿組織成立的基礎。

這份憲章共有八個條文，但其實主要是以四個原則來建構國際體制：1.自由市場、2.民主原則、3.法治、以及4.自決。美國菁英相信靠這四個原則，將能夠帶領中國最終走向民主。

可惜的是，黎普賽特和許多西方國家人士沒能看透集權體制的中國共產黨那無可救藥的棘手本質：它將民主體制視為其存在的根本威脅，還想了一套方法來玩弄自由市場體制，不遵守其運作規則。中共認為可以藉由讓西方國家領袖相信自己認同建構世界秩序的上述原則，然後自己再暗地裡用自己那套方法來破壞這個秩序，最後他就可以反敗為勝，爬到西方國家頭上。

二○一七年，中共國家主席習近平前往瑞士達沃斯（Davos），參加一年一度的世界經貿論壇，這是推動全球化的源頭。在論壇中他宣稱：「藉由開放和拒絕保護主義，我們要致力於開發全球自由貿易和投資，提倡貿易和投資自由化和簡單化。」

這話聽來好像是他已經全盤接受西方的觀點，但正是在這上頭，讓中共得以扮豬吃老虎，用不為人知、狡詐、有效率的方法影響操控他國。

且聽我道來。我們開戰鬥機的，在空戰時，同機的飛行員有所謂「意念同步」（mental model）的說法，靠這個方法可以讓兩名飛行員在戰鬥過程雖然無法溝通時，還能完美的搭配出擊。為了要達到這樣的意念同步，只聽懂對方的話是不夠的。我們的企圖，所想要達成的目的和要怎麼成功執行計畫的反應，都要能在對方心裡一目了然、開誠布公。

Photo Credit: AP / 達志影像 二○一七年，中共國家主席習近平出席世界經貿論壇資料照。

在達沃斯論壇上，觀眾耳裡聽的到習近平所說的話，卻看不到習近平心裡的企圖。他們以為習近平的意思是他同意全球化的基本原則──這是他的欺敵之計。可是當我們剖析他的話中真意和弦外之音時，這才明白，原來習近平根本就沒有承諾任何事。他完全沒有提到自己會遵守國際法，也沒答應說會改革國內金融政策，讓外資在中國的獲利得以匯出中國。習近平話裡說的「不要保護主義」話鋒指的是誰？可不是他自己，中國經濟政策本身走的就是徹頭徹尾的保護主義。他話裡的意思是，西方國家不該行保護政策，因為這才是中共想要的。這位中國領導人其實正在偷偷的破壞自由貿易和全球化的規則，卻裝作一副自己很贊同的樣子。

習近平和中共巧心設計一套精明的戰略，將一群完全不知情的盟友請入甕中：這些人就是美國各界菁英。現在大家應該已經知道，飛行員空戰時，要是遇到隊友沒和你達到意念同步時，會出什麼大錯了吧：大家手忙腳亂。當今的世界局勢也正在發生同樣的事，這也是為什麼我要撰寫此書的原因。

習近平在達沃斯論壇所講的那些話，真正的意思其實是他希望西方國家開放和中國做生意。但他口中雖然宣稱同意西方普遍奉行的經濟和社會理論，但其實他心裡奉行的卻是中國共產黨自己的理論，他和西方國家並沒有意念同步，他嘴裡說的是一套，但手上做的卻是另一套。西方國家所奉的那套劇本：自由貿易帶來財富，財富帶來民主，他嘴上看似奉行，心裡真正的那套劇本卻是要利用全球化和網路，讓中共踩在西方國家的頭上往上爬，他要用西方國家的資本來資助中國的經濟、軍隊、科技發展，藉此讓中國共產黨在全球的實力大幅提升，能夠呼風喚雨。

習近平嘴上說的是美國菁英想的那套劇本，讓他們誤以為雙方是站在自由貿易的公平平台上做生意，誰都沒占誰的便宜，但實質上卻將這些菁英收編為己用，請君入甕，為中共的利益作巧飾，扮豬吃老虎。而且，因為中共實質上掌握全中國的荷包，所以他可以隨意支用中國的金錢來支付高額酬勞，誘使美國菁英甘於為中國作嫁，也肥了他們這些人的荷包。

這可是一套完美無瑕的戰略：向敵人保證短期獲利，讓他們幫你成為世上最富強的國家。過去四十年來，美國各界菁英都在搶搭這賺中國人錢的頭班車，還一副好像這是最美的夢想一樣：一邊發大財，還能促世界民主和平。

所幸，有樣東西會讓他們做不成這千秋大夢：那就是美國憲法。美國憲法保障國民有各種自由，包括投票的權利，這個概念是獨裁的中國共產黨政權永遠也無法想像的。美國那些因為中國征服世界遠大夢想而失去工作的三四○萬失業人口，再加上他們的家族成員和親朋好友，決心讓大家知道他們受夠了。管他經濟學或社會學講得多頭頭是道，這些美國人想讓大家聽到他們的心聲，而美國的領導人中，也的確有人聽到他們的吶喊，所以才會在二○一六年總統大選時讓我們看到這樣的聲音開始匯聚能量。

兩黨的總統候選人，不管是民主黨的桑德斯（Bernie Sanders）和共和黨的川普，都不約而同的聚焦、關注因為不公平自由貿易而被背叛和犧牲的選民，他們稱此為美國經濟的「中國強震」（China Shock）。同樣的情形也出現在二○一八年的美國期中選舉，候選人紛紛發表政見，要求政府給這些因工作機會移往海外而失業的人更多支持：調高最低薪資、改善健保。

Photo Credit: Reuters/達志影像

這本書是為了上述這些人所寫，也是在寫他們，他們渴望能夠重返以前優渥的生活，那是在美國的菁英還沒有敞開大門歡迎敵人進入世貿組織，闖進他們的生活之前的優渥生活。接下來的幾章，我要一一道來，陳述美國是怎樣一步步踏上錯誤的道路，而又該怎麼做，才能將它導回正途。當然，這本書就如同書名，是要講中國的隱形戰，中國怎麼擺布、誘騙美國的菁英，這部分當然非常重要，但這只是其中的一部分。本書涉及的還有，美國要怎麼打贏這場仗？怎麼組織更好的工會？建立更完美的正義？以及維護國內平靜，怎麼提供國民全面性的國防設施以及提升整體的福利。

但本書最大的部分是在探討，要如何預防一個混亂反烏托邦的未來，保障我們和後代子孫一份珍貴難得的自由。要知道的是，想阻止中共這場超限戰，我們只剩約三年時間可以動作。再不趕快動作，塑造今日美國的那些自由理念：定義自由和獨立的概念，都將在一個一心只想建構自己實力的集權政府手中破壞殆盡。

這個集權政府所想要的實力，正針對美國而來，而且是以會影響所有人各個層面的方式而來。當中國成功誘使美國出錢投資，那些投資在中國的錢，全都是原本會投資在美國國內的錢。這些資金原本是可以投資在美國的資金，是可以創作許多就業機會的資金。當中國公司盜版由美國公司在美國開發的電子產品，接著將之出售獲利，等於是盜取那家美國公司而獲利，真正花錢投資研發該產品的卻是那家公司。這種侵蝕美國企業獲利的情形還有其他方面的影響，那就是造成工人失業，政府減少稅收以及未來獲利。中共的作為和不守規範，不只對美國企業或製造商造成傷害，更等於對我們社會整體發動攻擊。

這一點是美國公民應該有所覺悟的。

新書分享會

主講：羅伯・斯伯汀 (Robert Spalding）

時間：2020年1月12號（日）晚間18:00-19:30（17:40開始入場）

地點：金石堂信義店5樓龍顏講堂（台北市大安區信義路二段196號。捷運東門站5號出口）

更多活動資訊請點此參考

書籍介紹

本文摘錄自《隱形戰：中國如何在美國菁英沉睡時悄悄奪取世界霸權》，遠流出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：羅伯・斯伯汀（Robert Spalding）

譯者：顏涵銳

紅色力量正襲捲全球！

5G成為竊取情報的利器

一帶一路讓新興國家喪失主權

美國空軍退休准將、中國戰略專家羅伯・斯伯汀

揭露中共如何滲透美國、損害美國國家安全的高明騙術......



新聞媒體經常強調俄國是美國國家安全的最大威脅，其實真正的危險在更遠的東方中國。

正當美國當權者被許多事情分心，顯得雜亂無章，中國已經對美國經濟、軍事、外交、科技、教育和基礎建設等六個面向發動前線戰爭，而且大獲全勝。

設立孔子學院 ：在美國各大學廣設孔子學院，做為監督及控制中國學生之用，同時對美國學生散播以中國共產黨思想為主體的論述。

：在美國各大學廣設孔子學院，做為監督及控制中國學生之用，同時對美國學生散播以中國共產黨思想為主體的論述。 動員商業間諜 ：提供巨額資金給美國專家，讓這些專家創建可以將技術轉移到中國的投資基金。

：提供巨額資金給美國專家，讓這些專家創建可以將技術轉移到中國的投資基金。 學習核能技術：與美國簽定30年的和平分享核能科技協議，確保他們可以使用美國的核能知識。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航