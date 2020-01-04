【圖輯】韓國「土湯匙」世代：政府承諾做不到，一群看不到底層痛苦的老政客

黃鉉東（音譯）是一名住在韓國首爾的年輕人，他在就讀的大學附近租屋，約是6.6平方公尺的小房間，另有廚房跟衛浴，還有供應免費的白飯，每個月要價35萬韓元。（約新台幣9080元）

這種小小的房子被韓國人稱為「考試院」（고시원），過去主要是給家境不富裕的學生承租，暫時隔絕外界干擾好好準備公務員考試之用。如今，越來越多年輕人跑去租這裡當成長期住宅。

黃鉉東與他狹小的「考試院」｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

像黃鉉東這樣的年輕人，都把自己定位成「土湯匙」，就是相對含著「金湯匙」的上流人家，他們的出身以低收入戶、近乎放棄力爭上游的家庭為主。

「如果我夠努力找到一份好工作，能買得起房子嗎？」這位25歲的韓國青年在凌亂的房間裡感嘆，「我能縮小已如此巨大的社會差距嗎？」

所謂「土湯匙」跟「金湯匙」這樣的比喻已出現在韓國很多年，這兩年卻在政治舞台上，成為韓國總統文在寅的支持度毒藥。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

文在寅2017年主打社會與收入正義上台，但在任期過半的現在，並沒有展現具體的進度改善年輕人生活，年輕族群依然在日益加深的不平等中首當其衝。

從官方數據來看，文在寅上任後收入不均的狀況反而擴大，目前最高與最低層收入的平均差距為5.5倍，而在他上任前約是4.9倍。就讀媒體傳播的大三生黃鉉東說，先前圍繞在法務部長曹國身上的醜聞，一棒打醒了像他這樣曾相信努力工作就會有回報的年輕人。

曹國和他的大學教授妻子被指控於2015年利用職務之便，讓他們的女兒獲准入學醫學院。

曹國承認自己是社會正義的「金湯匙」階級，意即最捍衛社會正義的人，但這種表態適得其反，在上任後一個月便不得不掛冠求去。

黃鉉東在拍攝求職用的大頭照｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

對於在社會苦苦掙扎的年輕人來說，這起醜聞只是證明「金湯匙」如何在父母的庇蔭下，靠著財富和地位走得比同齡的人更遠。根據「Saramin」的民調顯示，有四分之三的受訪者認為，父母的背景是孩子成功的關鍵。

住在同一個考試院裡的26歲年輕人金在勛（音譯）說：「我不能對每個人起跑線不同這件事怨天尤人，但讓我憤怒的是，有些人得到的輔助不當，在我不得不工作時，他們卻能悠然念書，只因為有不正當的東西在支持他們。」

金在勛｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

蓋洛普民調顯示，19到29歲的選民對文在寅的支持度，從2017年6月的90％，跌到2019年10月的40％，在低收入群體的民調更是下滑44個百分點。

「文在寅一直在談機會均等、公平競爭和正義。但是我有種背叛的感覺，因為目前我們感受到的跟他說的承諾大相逕庭。」黃鉉東如是說。

金在勛上班前快速準備的晚餐｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

如今，「金湯匙」成為一款熱門的禮物，取代習俗上送給周歲孩子的金戒指，祝福他們有機會過上富裕的生活。

民間團體「Youth Taeil」協助青年就業，負責人金正民（音譯）說，在流行用語中「金湯匙」、「土湯匙」等被賦予多重意義，反映了人們困苦生活的苦澀與絕望。

「文在寅政府和有權有勢的人，把自己描繪成改革派，卻只是不聽低收入族群痛苦心聲的老政客罷了。」金正民如是說。

在工作地點附近的金在勛｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

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