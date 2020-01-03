印尼雅加達7年來「最致命」的洪水：43人死、39萬7000人流離失所

正當全球迎來2020年元旦，印尼首都雅加達則是遭受洪水襲擊，造成自2013年之後最嚴重的死亡人數，截至5日下午，死亡人數已增至43人，並有39萬7000人流離失所。

《美聯社》報導，雨季的大雨致使河川暴漲，雅加達至少有182個鄰里遭到淹沒，另也引發茂物（Bogor）、德波（Depok）兩處郊區的土石流，吞沒了許多人。這是自從2013年雅加達雨季造成57個人被暴雨淹死以來，死亡人數最嚴重的洪水。《BBC》則是報導，印尼氣象、氣候和地球物理局（BMKG）於12月31日光是在東雅加達的機場附近就記錄到377毫米的一日降雨量，這個紀錄是自1996年以來最高的單日降雨紀錄。

國家抗災署發言人Agus Wibowo指出，超級暴雨持續整個元旦，河水沖破堤防後，死亡人數也包含被淹死、在河水裡觸電的人，還有３個老人死於失溫症。此外，他表示，整個首都的都會圈有39萬7000人逃到避難所。

城市部分地區的洪水在2日傍晚開始消退，終於讓居民可以回到家園。當人們返家，街上所見盡是泥濘與瓦礫、翻覆的汽車，當局也努力清理水退後街上成堆的垃圾。

雅加達擁有1000萬人口，3000萬人居住於整個都會圈，經常受地震與洪水所苦，估計每年經濟損失高達65億美金。印尼總統佐科威（Joko Widodo）早在8月時已宣布遷都到婆羅洲東加里曼丹省。

據《Indonesia Expat》報導，佐科威2日則表示，這場2020年元旦襲來的洪水，其肇因之一是生態系統的破壞，不過，他也提及「也有我們處置錯誤的地方」。

國家災害管理局指出，洪水發生點最多的在西爪哇省，共有97處， 雅加達63處，萬丹省（Banten）處。

儘管大雨已經稍歇，震動雅加達的洪水仍讓政府上繃緊神經。《衛報》報導，根據雨量預測，印尼科技部說明他們目前的計畫，有兩架小飛機投放氯化鈉，破壞在巽他海峽（Sunda Strait）上方，可能帶來洪水的雨雲。

印尼的氣象單位表示，這場大暴雨是自1866年有紀錄以來，其中一個極端降雨紀錄，並且指出氣候變遷增加了極端氣候的風險。不過，佐科威仍然被抱怨在控制洪水防災的基礎建設上，發展太過牛步。

Photo Credit：Reuters/ 達志影像 女人在洪水中洗衣服。

居民不再未雨綢繆

每年11月到翌年3月，正值印尼雨季。不過，近來印尼的汛期變化也愈來愈不穩定，原先熟稔雨季的當地居民，也在應對上也不如以往警覺。

《雅加達郵報》報導，位於雅加達西邊的湯姆安（Tomang），也被徹夜不退的洪水所盤踞。受害者Marni和她的鄰居們在洪水中只能一籌莫展地坐著，像她們這樣的女人、孩子們，唯一能做的就是和彼此說話打氣，手邊也沒有任何食物與乾淨的飲水。

生長於湯姆安，Marni的家位於芝利翁河（ Ciliwung River）邊，早已習於和雨季洪水相處。然而，48歲的她說，「我們被嚇到了，這真是7年以來最大的洪水。」

Marni回憶起最類似這次的災難，發生在2012年12月、2013年1月間，當時連為在雅加達市中心的飯店都遭受氾濫。Marni的鄰居Nining則說，居民們最好要為每年的洪水危機做好準備，但今年真的不一樣，自2014年後，人們已經根本沒有預期到洪水到來，「這次我們被驚嚇到。我記得直到12月31日晚上，人們還在街上烤肉慶祝新年。」

雅加達東邊的倖存者也因準備不足，於避難所惶惶不安。人們在等待緩慢分配的救援，其實大部分人沒有地方可以棲身，因為地方政府疏於事前組織規劃。雅加達官員Anies Baswedan巡視了西部、南部數個受洪災所苦的地區，然而面對記者詢問仍然不願回答未來的防災計畫，「我們關注在確保移動中的人們安全，等待水退。」

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：楊之瑜



