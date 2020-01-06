2019年美股、台股漲翻天，2020年投資人該如何選股？

2018年底市場殺聲隆隆，不管錢擺哪裡，全年都只有虧損的命運，只有乖乖擺在銀行定存，領取微薄的利息，才能賺到珍貴的正報酬。在2018年，面對經濟成長趨緩，以及美中貿易戰緊張，從股票、債券、原油、黃金等全軍覆沒，打破過去各類資產間總是此消彼長的定律：景氣好買股票、景氣差買債券。這種異常現象也讓許多分析師斷言，2019年最多只有反彈，不會有回升，市場充滿變數。

沒想到，市場從悲觀氣氛回升，2019年演出大翻身，股票、黃金、原油、債券同步上漲，美股一馬當先，頻創新高，漲幅還高過新興市場，多頭氣勢強盛；台股也是多頭走勢，漲勢勇冠亞股；而中國上證指數雖然也漲，但是去年修正幅度太深，今年仍然沒有越過去年高點，還是空頭反彈的格局。

資金潮拱出行情，大型股吸金力強成最大贏家

美股今年的大漲，主要原因來自於美國總統川普（Trump）對聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）疾呼的「預防性降息」奏效，在基本面良好的情況下，聯準會在2019年降息3次，的確是為了貿易談判的變數，做出以前央行沒有做過的行動。影響所及，歐洲、日本有近15兆美元債券陷入負利率，逼出大量資金投入股市，創造2019年的超級資金行情。

然而，從2018年的大跌到2019年的大漲，要用哪種角度看待？又該如何闡釋未來的投資趨勢？

從現在往回看，從2018年到2019年，金融市場的表現都屬於異常的，關鍵就在於資金量能以及資金流向，今年至今不管股票、債券、商品全部一輪大漲，也是資金潮作祟。

以標普500成分股為例，截至11月15日，已經有461家公司發布財報，總獲利較去年同期衰退0.4%，如果扣掉波動較大的能源類股，總獲利也僅小小成長2.2%，但是標普指數今年卻大漲了24%，主因就在於債券殖利率太低，資金流向風險資產。

2018年11月，美債10年殖利率達3.25%，目前約1.79%，導致股票本益比提高，雖然企業獲利增長有限，股價卻大漲，尤其美股股息殖利率達1.2%以上的公司，成為穩健投資者追逐的標的。

台股也一樣，上市櫃企業第3季獲利總計6194億元，年減6.5%，前3季累計獲利1.54兆元，年減14.7%，加權股價指數卻可以大漲21.7%，漲勢也是集中在大型股，尤以台積電為代表。

大家都知道，2008年金融風暴後，各國大印鈔票，至今中國貨幣供應量（M2）達28兆美元，其次是美國15兆美元，歐盟14兆美元，日本的9兆美元，而日本和歐盟有大量債券陷入負利率，有孳息的投資機會相當稀缺，掌管大部位退休基金的人，只要把一部分移到風險較低的大型股，立即造成股票大漲，包括兩檔市值上兆美元的蘋果、微軟，台積電都是如此。

然而，這樣的股票榮景可以持續嗎？從基本面來看，2019年的經濟成長普通，企業獲利也不突出，是資金拱上來的，2020年經濟成長也不會特別亮眼，這波景氣從2009年起算，現在也算是到了循環末端，有點類似2007年的多頭，但是泡沫一直到2008年才爆破。

投資風險上升中，中國、歐洲都有結構性問題

再從技術面看，從過去各類資產的績效表現看，2018年的同步下跌，2019年的同步上漲，都是十分罕見的現象，尤其美股為最大股市，2019年大漲是奠基在2018年下跌的基礎上，目前的基期已經高，2020年美股不一定跌，但是漲勢很難像今年這樣高。

金融市場的風險因素，首先來自於中國，經濟成長降溫，在計畫經濟體系之下，持續走向國進民退，以箝制企業資源作為與美國對抗的武器，中國的外匯管制愈來愈嚴，凸顯內部資金緊張，加上負債高漲，壓力愈來愈大。根據IIF（Institute of International Finance）統計，2018年底中國總債務占GDP（國內生產毛額）297%，2019年已經升到303%。

另一方面，債市也拉警報，包括紫光、方正集團發行的債券，近期都出現暴跌，導致殖利率升至15%，高盛證券將預估的亞洲高收益債違約率由1.7%調升至3%，也主因中國企業明年將有大量美元債券到期，是風險的來源。

另一個風險則是歐洲。歐盟有結構性的問題，各國條件不一，卻要維持歐盟的運作；還有歐元的問題，牽制住歐元國的貨幣決策，分裂的問題將會長期困擾歐洲。新上任的歐央總裁拉加德表示，將持續以貨幣政策刺激經濟成長，各國也應加大內需，但是效果不會大。

而美股仍是全球領頭羊，2020年底有總統大選，川普作多心態濃，降息放水的利多還是會保留到明年伺機而動，但是股價相對獲利增長是高的，投資風險上升是事實。從產業競爭的角度，美股的科技股最具競爭力，包括雲端運算、5G運用、電動車、半導體等，都會是贏家，也是下跌時的好標的，作為美股供應鏈端的台股，相對有機會。

台股具低基期優勢，看好半導體、零組件、內需

台股和美股相比，擁有「長期低基期」的優勢，過去20、30年資金外流，如今台美關係改善，中國經濟面臨循環性調整，以及美方施壓結構性改變，台商紛紛進行生產基地移轉，並加強投資台灣，尤其是高階零組件及製程，在土地及人工成本不便宜的情況下，一定走向高值、高效率製造業，進行產業升級。

台股的機會在於半導體、零組件，半導體源自美中科技戰，以台積電為首的半導體供應鏈，零組件則來自蘋果手機明年將全面升級至5G ，零組件也必須跟著升級。內需方面，因台商回流，以及香港旅遊及商務需求大降，都有利於內需，房地產、旅館餐飲都是投資機會。且台股殖利率高，相對亞洲各股市，投資機會看好。

展望未來投資布局，必須有幾點認知，首先，今年各類投資都出現正報酬，並非常態，在價格處於高基期的情況下，未來風險防範措施不可少，應適度保有現金、切忌追高。

其次，利率不可能拉高，核心持股鎖定具有可持續殖利率的股票，進可攻、退可守。

最後，注意投資組合的流動性，在景氣循環的尾端，資金向大股集中，小股逐漸拉高出貨，一旦碰到系統性風險，小股的流動性風險大，宜提早控制。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航