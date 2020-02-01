為什麼「黃金女郎」不想談戀愛？

她們看起來很漂亮，同事們覺得她的感情生活一定很精彩。只有姐妹懂她一直單身的秘密，因為姐妹們也在同一艘船上。

成人的戀愛過程，多半要經過一個令人心驚膽跳的邊界。而那種讓人稍感死生懸於一線的戀愛，開場通常是這樣的：

「你，我可以。」但我不認識你。

這套劇本我演過上百次，只需要幾個眼神、幾句好聽的話、幾套緊身的衣服，你就會待在我身邊至少一個晚上。但，我要的不是這個，還是別亂來的好。 我有好多問題想問她。妳的頭髮好香。能幫妳提袋子嗎？快看又壯又健康的我。妳說這句話是不是在暗示我？為什麼妳穿得這麼薄透？ 老天，性感的人會這麼善良嗎？（善良的人會這麼性感嗎？）這其中⋯⋯肯定有詐。 所以你單身嗎？在等待怎樣的人？

沒有啊，只是問問。 她跟每個人講話都是這麼勾搭嗎？

他轉過身，就能跟別的女人來這一套吧。 還沒有牽手卻全身觸電的難捨難分。說「走到下個捷運站，就要搭車回家了喔。」結果兩人把長長的信義路來回走了一趟還不進捷運的磕磕絆絆。 兩人毫不費力地宅在家一整晚。還不覺得累，但已凌晨兩點。我們可能真的不討厭彼此。 手指梳過她的髮梢，光著身體在浴室裡給對方抹上泡泡，手中有好吃的也給她嚐一口，小腿勾上他的大腿，人體真是奇妙，有些人的脖子和鎖骨，把頭埋起去的尺寸與角度就是這麼剛好，性器官也是。 開始幫對方檢查身體，那些小毛孔、牙齒、指甲尖的瑕疵，在這個時刻開始變得不噁心。我們嘲笑自己犯的錯，數落自己的蠢朋友、和我們在這個成人世界裡學會的殘酷教訓。 分享我的家人、我的文化根源、我的家教、我小時候養的狗、我心愛的一枚戒指、我曾渴求但事過境遷太久而無從開口的closure。 關上電燈後你的聲音顫抖，你上一段感情是多久之前？我不想當你的籃板球。不喜歡別人垂涎你的眼神。 什麼是Take it slow? 我的枕頭套聞起來像他，我的身體也聞起來像他，他的微生物已寄居在我身上。我的房間聞起來像她，她的頭髮盤據了我的地板。 忘記上班。

糟了，我好像戀愛了。

「在無垠的愛情沙漠中，肉慾之歡是一塊小小的熾熱之地。它發出了紅焰，讓人不由得一開始只看到它。而在這變幻無定的焰火之外，是一大片未知的陌生地，是危險之境，我們短暫擁抱，抑或擁抱了漫長一夜，之後起身，則必須兩人在一起生活，彼此為對方而活。」－Simone de Beauvoir

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成人不是不想談愛情，而是不想陷入愛情

陷入愛，是一件危險的事嗎？成人不是不想談愛情，而是不想陷入愛情。陷入愛情的人，腦袋被愛情綁架，再也做不了任何事。而人做任何事最好的時候，都是不談戀愛的時候。

是因為一戀愛就變成白癡嗎？戀愛中的人，會變成別人眼裡的白癡。他追求、他緊握、他呵護，行動的本身就是一種敢死隊的浪漫。很大機會賭不贏檯面端端正正的賠率，但陷入愛的人，光燦燦地為愛人燃燒，每個細胞都因愛人而衰老。只要愛人也願意賭一把，戀愛中的人總是會踏上冒險的路途。

他太浪漫，一旦微笑傷懷、一旦刺激迷惘、心動可惜，他便沈溺在一舉一動裡，頭腦再也沒有愛情之外的心力。愛情將他變成一個無用的人。

真的是因為這樣，所以黃金女郎們不談戀愛嗎？原來，她是完美的「小姐」，她拒絕暴露弱點。媽媽有句名言：「想當年我在當小姐的時候⋯⋯」小姐們在大城市裡接受磨練、被迫成長，她們在很短的時間內把自己變成現在這個上班女郎——她盡所能讓自己看起來是個對工作理性負責、外表整潔、健康正常、滿足一切社會標準的職業女性。

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就在她看似完成人生階段目標的此刻，她有了住所、有了衣櫃、有了自我，還有很多時間。照理說，這是她獻身愛情的最好時機。毫不在乎地愛上一個人、享受愛情是多麼幸福的事，經驗過愛情的她們卻已足夠聰明，不敢即刻投入。因為她清楚那嚮往的自由愛情，最終都跟自由沒有關係。

小姐們用最亮麗的形象討好與自身最無關的大眾，社會讓她習慣了扮演這個角色，她的心理也隨著角色發展驕傲、冷淡、堅強——那是在都市叢林裡的求生法則。如果可以，她想先暫時扮演這個「完美」小姐，一切經營得正好。

但是戀愛，就是要來撕裂她的面具，讓她在某個階段不得不暴露自己其實有弱點。

我不是天生就這麼可愛。我會偷懶，我會宅在家一整天，我不是時時刻刻都充滿上進心，我對很多事情其實無知得可憐。

小姐們吸引來無數異性，來的人要是太弱她看不上，因為她對自己有要求，一位能和她互相砥礪匹敵的人才能激起她的熱情。但來的人太強，又讓她的不安在隱處作祟，她深知自己的本質並非那一手打造的自信堅強，她時時刻刻揣度著愛人的心，為他的離開做好準備。

如果被你發現我像個小女孩，你會不會不要我？

要真正進入關係，就無可避免地得交心，交出素顏、交出經濟、交出真相、交出自己眼淚心跳即開即關的生殺大權。矛盾，是黃金女郎間的傳染病。想輕鬆地戀愛，又不想真正戀愛。這可能表示她已學會最低程度的謙虛。

她意識別人的不足會給自己的生活帶來什麼樣的災難；也意識自己的不足，可能會害了一顆真誠的心和一段自己根本無力維持的成人關係。

成人關係的意義是為了組織家庭而進行的經濟分配，招募到另一半之後，即有生產材料也有維護人員，這份責任的重量極花心力且不保證任何形式的回收，還可能隨時半路開天窗。「如果可以漂亮瀟灑，那何不交交思想、偶爾性愛就好？」

本文經Heidi Luo授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航