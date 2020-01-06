五度叩關總統大選，解構宋楚瑜究竟是個什麼樣的人？

五度參選總統這在台灣政治史、在全球政壇都屬少見，是老驥伏櫪抑或複雜心念始終不斷，這很難說也值得推敲，但宋楚瑜這個人政海浮沉幾度上下確實應被台灣公民審視，尤其他刻正參與2020總統大選。

外交名校喬治城返台後，宋楚瑜從蔣家信徒到蔣經國死後國民黨中常會上臨門一腳推波李登輝，靈活手腕和過人膽識立馬坐大自己於黨內權重，也開啟這個將軍之子後來為人討論的大內高手之路。

經歷省主席和宋楚瑜人生巔峰的省長時期，跑遍全台三百多個鄉鎮各至少四次的宋省長，當年地方深耕、布局廣厚的實力讓他幾乎在2000年總統大選掄元，要不是臨門一腳、曾號稱「情同父子」的李登輝出手「興票案」，該時總統必然宋楚瑜無誤。

簡略回眼以外或者我們更該看看如今宋楚瑜，結合過往他的作為和走過路徑，解構宋楚瑜究竟是個什麼樣的人？是否值得成為中華民國台灣的總統？

「蔣經國心法」串起兩種支持者

此刻宋楚瑜參選主要著眼受眾在於淺藍和偏中間選民，這些選民容或是心懷大中華、還有喜歡幹練任事而沒有強烈意識形態的那些人。

前者當然係從整體泛藍輻射而出，包括很大程度的郭粉；後者則連結宋楚瑜幾十年來掛嘴上那套「爾俸爾祿民脂民膏，下民可欺上天難逃」的邏輯，這邏輯指向一個宵衣旰食、勤奮不懈的公僕形象，涵攝的選民象限則是厭惡藍綠鬥爭，期待清明且有效率政府那部。

從而宋楚瑜今回披上橘袍再戰，立馬扞格的是本來對他尊崇有加、見面小跑步上前雙手緊握的柯文哲，因為柯軍民眾黨轄下部分選民所相信的，正是宋操作這塊。所以我們在選戰後期看到柯文哲開炮以向宋楚瑜，宋楚瑜也公開回應「為什麼都專門針對我呢？」說來也就是選票之爭，別無其他。

Photo Credit: 中央社

至於串起前揭兩份選民結構的，我們可以思考宋楚瑜所謂「蔣經國學校」心法的重要性。

「蔣經國」作為政治圖騰既可招魂部分藍軍，取得一己正當性；更在「十大建設」、「李國鼎孫運璿奇蹟」的迷夢中反覆小蔣白夾克神話。這是一個再完美不過的政治算盤，宋楚瑜明知大選難以過關，但此番操兵可以保溫、可以延續，還能拉抬親民黨聲勢並獲取政黨補助，也在出入迴旋間增加政治籌碼，「高高手」身影令人讚嘆。

興票案後躲四天，以公帑全省撒錢交人脈

許多選民大概忘了當年興票案初發，正在選舉關頭熱上的宋省長突然神隱，足足躲了四天。再出來後宣稱他兒子加州五棟豪宅和兩億四千萬台幣是「長輩贈與」，饒引訕笑。

除了清廉有闕成了當年最後一根稻草，許多質疑宋楚瑜的聲音聚焦他在威權時代廁身宮廷，反民主並禁絕新聞自由的歷史，這些已被說得太多此處不贅。

真正讓宋楚瑜難以通過適格總統測試的，是當年他主政下省府財政紀律不佳，每每以公帑略過縣市、直下鄉鎮。這在造橋鋪路建設面向或有比率，但於收買人心佈建樁腳更顯效益，這不是一個具通盤遠見領袖該有的作為。

宋省長任內最讓人詬病批評的無非他以公家資源雨露均霑來結交人脈，在宋楚瑜任內從省議員到鄉鎮市長，甚至里長都能拿到工程配合款，在宋剛剛入主省府不到兩個月的1993年5月，宋楚瑜就廣發每位里長20萬元現金，這筆總數27億多台幣的公帑在當時引發爭議，時任省議會議長也特別發表「向社會大眾所做的鄭重聲明」，聲明內容提到：「請省主席尊重預算制度」，從而宋楚瑜亂撒人民納稅錢以墊高自己政治聲量的做法再明白不過。

細究宋楚瑜服務省府期間，可以分成1993年3月至1994年12月共一年九個月的台灣省主席；再1994年12月至1998年12月共四年的台灣省長，這五年九個月的時程宋楚瑜腳力勤奮的跑遍全台四處結交本土地方勢力、派系與縣市議會首長，此中所使絕技正是「要五毛給一塊」的散財手段。

值得玩味但也不難理解的，宋省長「散財童子」馬步功、加以一流口才和上乘演技，並且巡行不懈，這個公式得出的等號就乃「勤政愛民」的美名。就算我們暫且略過宋作風和心機背後的模型拆解，只消看看宋楚瑜行政首長公職任內負債數字，不難有較客觀評估。

宋楚瑜在省主席和省長五年多任內借債4255億，如果再加上宋前手省主席連戰所留債務，陳水扁2000年接任總統當下所乘載的廢省後債務有將近8000億元新台幣，這些白花花的銀子都是人民納稅錢、都是從公家行庫搬出來砸向地方，多數用來公關累積人脈的錢坑。但若悉心後來自組親民黨的宋主席，卻曾聯合國民黨一連69次反對4100億的八艘柴油動力潛艦預算。

小結整理這些發生過的事實和數據，我們可以明白什麼？我們可以明白宋楚瑜梳理財政問題叢生，有害國家。雖然當時宋起用了勤慎樸實的優秀副省長賴英照，但在宋本人好大喜功亟欲廣結善緣下，省府舉債數字破天荒，造成台灣政府與人民沉重負擔。

再又宋先生施政和大筆撒錢的方向基本上聚焦地方細微工程和人情佈達，也就是宋比較沒有通盤結構性的建設規劃，他要的是立竿見影、要錢撒下去地方人士馬上有感，對他感恩戴德。

延此再論，宋以在野黨主席身分領銜擋下軍購預算幾十次，這背後除了對民進黨政府杯葛，更透顯宋楚瑜本人潛意識裡對中國抱持的好感。宋楚瑜這套「不要軍購，錢何不省下來做建設」說法，其實和急統派李敖甚為相近，只是稍加包裝罷了。順著這個邏輯往下，2019年底的宋楚瑜會痛批《反滲透法》也就不難理解。

「誠意吃水甜」的高明騙術，宋終將五度五敗

最最好玩且值得記上一筆的，無非是宋楚瑜的高超演技。這是一個精美堆疊的套裝行程，由雄辯滔滔口才便給、加上能感動人心態度和隨時說哭就哭的老練組成。年輕時尚稱英挺的宋楚瑜靠著上揭套裝一路吃香到中老年，從中部海線大黑道立委、到全省各地方派系領袖都很吃他這套彆腳台語所代表的「誠懇」。

宋楚瑜曾公開告訴台灣人民「宋媽媽家廁所門壞了沒錢修理」，但後來大眾發現興票案中匯往海外錢從2.4億一路飆升到11億。

再者宋喜歡對外宣稱自己爸爸是「老兵」，但究其實宋楚瑜尊翁是位高權重的宋達中將，宋楚瑜是明明白白的黨國權貴之後無誤。這些都是形象包裝，是投影到選民心中的高明手法，假若不論道德正當性，宋楚瑜誠乃真正厲害、天生搞政治能手，著實超強。

多年前流行於台灣政壇的一句話乃「大位不以智取」，蓋一個政治家或政客的公職生涯能走多遠、天花板何在？其中變因紛雜，頗難簡就單一，但綜上所述，宋楚瑜作為一位工於心計、善於表演，但且財務能力不佳還心懷中國的政治人物，實在並不適格中華民國台灣總統。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航