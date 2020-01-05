請出門投票，然後接受人民的選擇，接受新的總統。

選舉後，請放下所有的撕裂和歧見，給你身邊的人一個擁抱吧

2020年開年第一個工作日，是一個對國人而言無比悲傷的一天，黑鷹直升機的墜毀讓我們失去了好多位國軍優秀的將領弟兄，是全體人民的損失。從家人、朋友的言談到所有媒體的報導，無處不散發出由衷的關切與難過，幾乎所有人都真心地回顧著罹難國軍的生平、關切著悲痛的軍眷家屬、並以堅守崗位的國軍為榮。

如此悲傷的事件，意外地團結起因選舉而撕裂的台灣，也讓人不禁思考，我們是否能暫時放下負面選舉，正面地看待我們正在經歷的這一場盛事呢？

三位候選人都因黑鷹事故暫停選舉

三位總統候選人平日紛爭不斷，在辯論會上吵得不可開交，難得地站到同一陣線，全數放下選舉，暫停一切選舉活動，並對此事件付出全副關注與協助。這正是台灣民主最美好的一面，在家庭、職場、朋友間我們可以吵吵鬧鬧，我們可以立場不同，我們可以各執己見，但到了重要的時刻，所有人都可以站在一起，真誠地關心彼此。

蔡英文總統第一時間接獲國防部通知，隨即在總統府內聽取簡報，指示各單位全力搜救並前往宜蘭坐鎮，民進黨暫停選舉活動；韓國瑜市長接獲消息後立刻發表聲明為死傷者祈福，並大力呼籲民眾不要散播不實消息，希望國人以正面與陽光齊心祈福，國民黨暫停選舉活動；宋楚瑜主席迅速對八名將士官兵表達深慟哀悼之意，隔日便低調前往靈堂悼念，雖有表達「最高統帥應盡快進到衡山指揮所」的建言插曲，但也不模糊焦點，肯定蔡英文召開國防軍事會談、指示國防軍事單位降半旗等危機處理，親民黨同樣暫停選舉活動。

三位候選人都是難得的領袖

先撇除選舉中的各種相互攻訐與這段時間累積的百般成見，退一步看平心而論，他們三位都是紮紮實實有眾多支持者的領袖人物，在重大災難發生時，都以大局為重，展現總統候選人該有的高度穩住人民的心，並做出得體的發言與舉措。

如果不是選舉，如果不是這段時間的撕裂，誰又能否認，他們其實都是如韓國瑜先生所說，百年難得一見的政治奇才、或者領袖人物呢？

許多人說，2020年總統大選是史上最關鍵的一場戰役，不僅僅因為在中華民國政治空間被擠壓的現下，全體國民將做出政治立場或總體方向的抉擇，亦是因為檯面上的確是不同陣營經過激烈初選與考量、挾民意所推出的最佳人選，他們非常的不同，卻都有其不可忽視的特質，足以使他們脫穎而出。

一號總統候選人宋楚瑜先生，政治資歷絕對是當今一隻手數得出最資深最豐富的人物之一，當年以超過56%的得票率當選台灣第一任民選省長，爾後2000年以無黨籍身分參選總統僅以些微之差落後於陳水扁，更是選過最多次總統的人，不論你喜不喜歡他，他都對中華民國的民主和內政有著重要的參與和貢獻。

二號總統候選人韓國瑜先生，在2018年橫空出世，短時間內掀起韓流成為國民黨的共主，以獨特的魅力一舉拿下被綠營把持30年的高雄並重振國民黨，更獲得廣大庶民的支持轉而競選總統，一年多來橫掃所有新聞版面，不論你喜不喜歡他，他都是許多中華民國派眼中能讓台灣安全人民有錢的民族英雄。

三號總統候選人蔡英文女士，2012年代表民進黨高票落選於馬英九，當民進黨陷入低潮時，她團結了民進黨並在2016年捲土重來，成為中華民國史上第一位女總統，不管你喜不喜歡她，都不能否認她確實在中華民國的年金改革、減稅調薪、前瞻建設、婚姻平權等等她曾承諾的政見上有所斬獲（即便不支持這些政策，也無法忽視政策被落實的事實）。

趁著這個團結的契機，在最後幾天，能不能，少一點點造謠抹黑，少一點點互相傷害，從正面去看待中華民國最重要的總統選舉呢？

客觀來看，是不是都不能否認三位候選人各自有各自的願景、價值、強項、特質與政見？是不是真的支持自己立場的人就是有智慧很優秀，反對自己立場的就是不用腦被煽動呢？是不是都不能否認你再怎麼自嗨，其他候選人就是有那麼多的支持者？所有人都是公平的，不管有什麼意見都是一票，人人平等？

該做的就是去投票並接受結果

那麼，你該做的，就只是去投票。

韓國瑜先生揭露過選舉的秘密：「票多的贏，票少的輸。」無論哪一位候選人當選了，不是中華民國沒救了或要滅亡了，而是相對多數的中華民國國民，都希望這個人作為總統帶領我們（請詳閱選舉公報與選舉機制，這就是選舉），僅此而已。

那麼，選舉過後，是否能放下差異，平和地接受並開始新的篇章？如果宋楚瑜當選了，代表多數人厭倦藍綠，希望撥亂反正走一條新的路；如果韓國瑜當選了，代表多數人不滿意蔡英文的改革，希望打造庶民經濟希望工程、以「和」字處理兩岸議題；如果蔡英文當選了，代表多數人支持過去四年的改革，認同她的路線希望再給她四年完成更多政見，僅此而已。

而無論是誰當選，一定會有大約一半的民眾失望、不滿、傷心、憤怒，但請記得，這就是選舉的規則下誕生的結果，請坦然接受，並試著支持這個新總統。這不是所有人滿意的，但是是多數人選擇的，少數人也需要接受這個現實，這個新選出來的總統，絕對不會只為藍綠橘白任何一個團體服務，而是為全體人民服務，新的總統的任何政策都會影響到所有人，也必須受到反對黨的監督。

蔡英文總統曾說：

「請支持的人看看反對的人，請反對的人看看支持的人，我們彼此的臉孔，並沒有那麼面目可憎。」和你立場相左的人，有可能是你的父母、子女、伴侶、至親朋友、同事等，他們只是和你有不同的偏好、不同的立場、不同的選擇，但都是善良的人，都是一樣在你身邊真心付出愛付出努力的人，不是什麼毒蛇猛獸。

我們或許無法那麼順暢地溝通、那麼徹底地說服另一方，但我們有民主選舉，幫我們用所有人認可的機制做出決定，而多數人已經做出了決定，選完了，就這樣了。你的爸媽、你的子女、你的朋友，不也還愛著你？

請出門投票，然後接受人民的選擇，接受新的總統。

選舉後，請終止年長者與年輕人的對立，終止藍綠間的惡鬥吧。

選舉後，請別再把人當愚民，別再分什麼粉或什麼顏色的腦了。

選舉後，請放下所有的撕裂和歧見，給你身邊的人一個擁抱吧。

希望，無論誰贏，都是台灣贏。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航