中國滑雪隊赴挪威訓練要求下架敏感書籍，當地圖書館拒絕：「我們有言論自由」

挪威媒體報導，中國滑雪運動員代表團領隊在挪威小鎮梅洛克（Meraker）訓練，要求當地圖書館把一本在中國具有爭議的書下架，但圖書館以言論自由為由，斷然拒絕。雖然當地圖書館拒絕配合中國的要求，但專家認為，此事件突顯中國向境外拓展影響力的野心，並呼籲外國政府開始對中國海外影響力提高警覺。

梅洛克位於挪威首都奧斯陸北方約393公里，當地圖書館經理麥爾肯（Anne Marken）接受地方報紙Adresseavisen訪問時說：「我們在挪威有言論自由，所以那是完全不可能的事。」

挪威新聞網站《今日挪威》（Norway Today）近日報導，超過40名來自中國各地的運動員來到梅洛克，連同15名教練及經理，為備戰2022年北京冬季奧林匹克運動會而進行訓練。這項訓練是挪威與中國合作計畫的一部分。

根據Adresseavisen消息，近幾週已有3份與梅洛克圖書館的中國文學藏書有關的意見。

中國滑雪運動員代表團想要下架的書籍中，有一本講述法輪功運動，中國自1999年起就開始打壓法輪功。

麥爾肯表示：「我們接到3份不同的個人意見，要我們下架那本書，還提到我們收藏的2、3本其他書籍。他們說，如果有任何中國滑雪運動員被逮到偷看這些書，恐怕會被送去中國勞改營或監獄。」

「我說，這些圖書館藏書開放他們閱讀，我們不能因為這種要求就把藏書下架。」

這些中文書來自奧斯陸的戴奇曼圖書館（Deichman），因為中國滑雪運動員代表團造訪，才被運到梅洛克圖書館。戴奇曼是挪威最大、歷史最久的公共圖書館。

《德國之聲》指，這並非代表中國的團體首次於海外向外國機構施壓。 此前，中國在瑞典筆會去年11月頒發圖霍斯基獎（Tucholsky Prize）給遭關押的書商桂民海後，中國威脅祭出「反制手段」。 事發後，中國宣布取消兩個企業代表團訪問瑞典的計劃。

《德國之聲》引述國際特赦組織中國研究員潘嘉偉，指由於外國政府普遍對中國共產黨的本質缺乏警覺性，導致中國政府能以更具侵略性的方式在海外拓展其影響力。 他說：「大部分的外國政府仍天真認為中國會因為經濟起步後，便開始接受普世價值，但是事實證明這樣的假設是錯的。 中國政府在乎的一直都是掌控一切，包含強化對權力的掌握度。 現在，中國政府已開始將勢力拓展到境外。 」他說：「外國政府不該落入中國政令倡導的圈套，他們應該繼續堅守人權與言論自由等普世價值。」

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