黑鷹事故「黑盒子」初步排除80%機械與天候因素，國防部：還需比對資料

黑鷹直升機2日於烏來山區失事，造成8死5傷的悲劇，當中包括參謀總長沈一鳴等軍官。直升機上的黑盒子已在今（4）日下午由運安會解讀完畢，並將資料交給國防部，運安會透露，機械因素和天氣因素約80％可排除，人為因素還需進一步分析，但空軍司令部強調，黑盒子並非調查結果，還有上千筆資料要交叉分析比對，需要很長時間，完整報告目前出爐的進度尚未有確切時間表。

（中央社）黑鷹直升機2日失事釀嚴重死傷，運安會官員今天透露，機械因素80%可排除，天氣部分從黑盒子內容來看，80%至90%排除下沉氣流的機率，而人為因素部分還需進一步分析。

UH-60M黑鷹直升機2日在新北宜蘭交界山區失事，軍方3日上午7時挺進山區尋找黑盒子，並於10時40分尋獲「失事殘存飛行資料紀錄器FDR（黑盒子）」，送往國家運輸安全調查委員會釐清肇因，運安會今天下午也正式將相關資料移交給國防部。

運安會官員接受媒體訪問透露，目前機械維修超限以及設備異常晶片卡將交回原廠解讀，只要有辦法解讀，就可以100%知道到底發生什麼事。

運安會官員也說，這張晶片卡裡有很多重要參數，記錄了很多機械有沒有異常、操作有沒有異常等。

運安會官員表示，目前雖然能80%排除機械的因素，但還是有20%的機率；天氣部分從黑盒子的內容來看，看不出有亂流的跡象，也可以80%到90%排除下沉氣流的機率。

至於有沒有可能是人為因素，運安會官員說，這部分還需進一步分析，才會知道有沒有人為因素。

另外，運安會官員表示，國防部也希望請運安會利用3D動畫的方式還原。

需交叉比對，完整調查結果出爐「沒有時間表」

國軍黑鷹直升機失事，運安會今天完成黑盒子資料解讀，空軍司令部官員表示，黑盒子僅記錄事故機在空中的狀態，並非調查結果，還需與現場殘骸、維修紀錄等眾多資料交叉比對，完整調查結果須花很長時間。

空軍官員指出，黑盒子資料下午將從國家運輸安全調查委員會送回空軍司令部飛安組進行後續調查，並將成立事故的專案委員會，邀相關學者專家進行研討。

國軍UH-60M黑鷹直升機2日在新北宜蘭交界山區失事，軍方3日尋獲「失事殘存飛行資料紀錄器FDR（黑盒子）」，送往國家運輸安全調查委員會釐清肇因。運安會主委楊宏智今天表示，失事黑鷹直升機的黑盒子已經解讀完畢，結果將在下午全部送交國防部。

空軍司令部官員告訴《中央社》記者，上午10時，空軍司令部飛安組已經派人前往運安會共同查看資料，由於黑盒子內的資訊十分龐雜，再加上資料還要經過轉檔解碼，若確認相關資料都完整，就會將資料帶回飛安組進行後續處理，也將成立事故的專案委員會，邀請運安會及相關的專家及學者進行調查。

對於何時公布黑盒子的資訊及釐清事故，官員指出，

黑盒子雖然是調查飛安事故中重要的資訊來源，但不是調查報告的結果，依法不會向大眾揭露其中的資訊，黑盒子中記錄的資料僅有該架飛機在空中的狀態，包含通聯紀錄、油門、抖動狀態等各式狀況。 之後還要與現場殘骸的調查資料、失事飛機過往的維修紀錄、飛行員的體檢狀況、戰管航管的通聯、飛航軌跡以及當時的天候因素，有上千、上萬筆資料要進行交叉比對，比對出來的結果才是調查結果，這需要花很長的時間。

官員指出，且過去的飛安事故調查報告也不會直接指名事故原因為何，而都是用消去法，逐一排除可能造成事故的因素，最後留下可能發生的原因，且原因也常常不只一種，並針對可能發生的原因進行改善的建議，提供未來飛行單位避免再次發生類似的事故。

空軍司令部下午發布新聞稿表示，為調查日前UH-60M黑鷹直升機意外失事的肇因，司令部已於下午3時50分前往運安會取得黑盒子相關資料，包含座艙語音紀錄CVR、飛行數據紀錄FDR、飛機健康管理單元數據HUMS及衛星定位系統GPS等資訊。

空軍指出，後續將交由飛機失事調查委員會，依據現行「空軍飛行及地面安全教範」有關飛機失事標準作業程序，進一步與其他事實資料，如錄音抄件、天氣資料、飛行航跡、飛行計畫及修護經歷等，進行交叉比對、分析評估、研討審查等工作，以完成後續調查報告釐清肇因。

空軍表示，針對本次意外事件肇因調查，司令部已成立專案調查委員會，並邀集運安會、飛航專家及學者等，成立各級審查委員會審查，因調查分析尚需相當時間執行，在調查結果尚未完成公布前，籲請媒體勿做臆測性報導，以求能客觀公正，發掘真正肇因。

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核稿編輯：羊正鈺