勞工選前大遊行提「6問1要求」，蔡英文、韓國瑜和宋楚瑜怎麼回應？

2020總統大選在即，勞團「2020工人鬥總統」提出「6問1要求」給3名總統候選人，並於今（4）日發起勞工大遊行，下午從國民黨中央黨部出發，中途行經親民黨黨部、民進黨中央黨部，最後到達立法院。最後檢視各候選人回應，勞團批評，藍綠兩黨回應都答非所問，而親民黨則遲交，稍晚才取得資料。

《中國時報》報導，新北市產業總工會理事長洪清福砲轟，這次大選沒有任何政黨修先考量勞工議題，各黨不分區立委代表排序在很後面或者根本沒有列入，強調今天勞工若不站出來，所有政黨都不會理睬勞工，勞工要團結，不然政府根本不在乎。

勞團提出的6大問題和1要求，包含：

是否願意增加國定假日 設定基本工資調漲至新台幣3萬元期程 降低工會籌組門檻至10人或是員工人數1/2 是否願意立法促進直接僱傭並協助派遣轉正 是否願意廢除移工私人仲介制度 增加勞工退休保障包含保證勞保年金不修惡，增加勞退新制雇主提撥6至9% 立刻解決國道收費員案

勞團指出，在增加勞工退休保障部分，不論是增加稅收還是提高提撥比率，藍綠兩黨候選人都不敢承諾，且兩黨候選人都認為國定假日必須要有社會高度共識，但台灣勞工值得更多休息，因此增加休假就是共識，而在調升基本工資部分，勞團也主張2024年應調至3萬元。

《中國時報》報導，宜蘭縣產業總工會理事長呂學民表示，執政黨應注意兩個方向，一是設立基礎年金以及提高新制提撥率，二來就是勞工的退休保障應由雇主負擔，而非政府持續投入資源，卻幫資本家免除掉這項責任；因此要求政府保證勞保年金不修惡，並設立基礎年金，並將勞退新制雇主提撥從6％提高至9％。

國民兩黨的總統候選人如何回應呢？

勞團訴求 韓國瑜陣營回應 蔡英文陣營回應 宋楚瑜陣營回應 增加國定假日 恢復教師節放假，其餘國定假日還在研議 可再廣泛徵詢社會各界意見，形成高度共識後採取全國一致的作法 先恢復勞工七天國定假日 基本工資調漲 每年投入50億元經費投資勞工提升實質薪資 願檢視國內經濟發展狀況，逐年調高基本工資。 推動最低工資法，由立法院訂定。 降低工會籌組門檻 可研究討論的方向之一 勞團之間見解歧異，若取得共識願從善如流 支持降低工會籌組門檻 立法促進直接僱傭並協助派遣轉正 訂定非典型工作勞工權益保障法，但無法承諾派遣1年強制轉正職 國內勞團對於派遣應採單獨立法保護或一律禁止仍有很大歧見，會再與勞團對話，取得共識後盡快辦理。 先推動公部門全部改為直接雇用。 廢除移工私人仲介制度 願朝此方向研討配套 涉及來源國規定及意願，勞動部會持續透過雙邊會議推動 先加強目前的移工直接雇用制度。 增加勞工退休保障 將2年編列1000億元撥補勞保年金，對低薪有自提勞退的勞工增加政府相對提撥，以3%為上限 願再與社會對話建立共識 反對勞保年金修惡，支持建立基礎年金，必須先談好財務規劃，及政府、雇主、各職業類別的負擔比例，因此可藉此同時一併檢討勞退新制的負擔比例。 國道收費員案 不清楚自救會與民進黨政府的協議，但執政後會尋求解決方案。 已積極介入協助，盼在最短時間內完成。 支持立即解決國道收費員案。

《中央廣播電台》報導，工鬥團體表示，這6個提問及1個要求已在去年12月下旬寄送給3位總統候選人及競選辦公室，要求具體回應，勞團要求三政黨候選人必須在2日下午5時回應，國民黨和民進黨分別回應後，親民黨直至今天早上才回應。

《中央社》報導，遊行隊伍約在下午1時30分出發，最後約下午3時40分左右到達立法院，並朝立法院丟煙霧彈。勞團指出，許多勞工政策被修惡都是在立法院通過的，如果立委候選人希望獲得支持，應該好好思考勞工政策，更高喊「勞工要實質承諾、不只芒果乾、拒收芭樂票」口號，呼籲正視勞工心聲。

Photo Credit:中央社

《中國時報》報導，勞動部表示，政府近年在促進勞工各項福祉方面均有具體成果，勞動基準法已落實勞工周休二日和增加特休假天數；勞退提撥率部分，政府也已擬訂最低工資法草案來回應勞工薪資方面的訴求。

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