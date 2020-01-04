大埔連儂隧道5個月的日與夜

文：梁晞文

圖：香港電台

此時：2019年6月反對逃犯條例修訂運動一觸即發，7月初起，香港各區陸續出現連儂牆，市民在一張張memo紙上寫上心聲，貼在牆上。

此地：一張memo紙，對一般人來說可能毫不起眼，但有人卻因為牆上一張memo紙的鼓勵說話，放棄尋死念頭。這裡是大埔連儂隧道。

大埔墟火車站出口的行人隧道，是香港最大規模的連儂牆。隨著反修例運動的發展，來大埔連儂隧道（下稱連隧）的人絡繹不絕，他們帶著怎樣的心情，又留下了甚麼心聲？撕撕貼貼，幾個月走來，大埔連儂隧道變成怎樣的模樣？ 《香港故事：此時此地》在這條隧道拍攝超過五個月，記錄隧道的變化和在這裡發生的故事。

七月初，大埔開始出現連儂牆，後來發展成為全港規模最大的連儂隧道。

7月19日凌晨，數百人到連隧撕毀牆上的便利貼和文宣，把隧道出口上的「連儂隧道」招牌，換成「壽終正寢」，再放了幾個花牌，令隧道出口變成一個「靈堂」。不過不消一天，大埔街坊就把隧道清理乾淨，再貼上新的便利貼和各式各樣的標語，「撕一貼百」一點也不誇張。

七月中，連儂隧道被大肆破壞，隧道口的標語被換成「壽終正寢」。

隧道被破壞後，街坊自發清理。

7月20日下午，攝製隊遇到三個中學生，她們在張貼自己親手設計、有關7月21日民陣遊行的文宣，她們說印刷店的老闆不但給她們折扣，還叮囑她們遊行要小心，不要被捕，說著說著她們便哭起來。她們都很擔心萬一《逃犯條例》修訂通過了，政府會釋出更多法例限制她們出來表達意見。

街坊協助中學生把標語貼在隧道牆上。

8月5日，民間發起罷課、罷工、罷市，早上交通癱瘓。11時左右，連隧忽然傳來一些撕紙聲，一位中年男士怒氣沖沖地將一幅又一幅的文宣撕下。他說他未能上班，所以很憤怒！話沒說完，他便繼續狠狠地撕，旁邊的街坊沒有阻止他，只著他把撕下的文宣清理好。他沒有理會，更衝向人群，最後被眾人制服。

06/ 八月五日民間發起三罷，有人因為上班困難，一怒之下撕下多幅文宣。

人大831決定五周年前夕，香港眾志秘書長黃之鋒、立法會議員譚文豪、區諾軒、鄭松泰等多人被捕。民陣發起的831遊行集會，警方發出反對通知書，社會瀰漫著一股白色恐怖。8月31日凌晨一時，連隧寂靜無人，原本「駐守」在物資站的義工，因擔心警方在各區連儂牆進行的拘捕行動，決定暫時撤離隧道。不過，這時連隧卻出現了一副熟悉的面孔，是藝人王宗堯，他正在幫忙將有心人捐出的便利貼放到各個連儂牆。他手上有一把雨傘，說是用來自衛的，萬一連隧發生事端，他也可以幫忙。面對現時香港的局面，他跟很多香港人一樣，徹夜難眠。

凌晨時份的連儂隧道。

藝人王宗堯深夜到連儂隧道，把市民捐出的便利貼放在物資站。

10月1日國慶日凌晨三時許，隧道來了九名警員，他們的視線都落在地上印有國家主席習近平樣貌的紙張上，其中一人拿著相機，把那些紙張的範圍拍下來。早上十一時左右，食環署外判清潔工人帶同水槍到連隧清洗地面，但他們清走的只有習近平樣貌的紙張。清潔的時候，旁邊站了幾名便衣人員，離開的時候，記者上前查詢他們的身分，其中一位一邊說不關他的事，一邊遮擋鏡頭。攝製隊跟隨清潔工人和便衣人員到運頭塘邨，最後看見清潔工人和一批軍裝警員同時乘車離開，那名便衣人員亦不翼而飛。

10月5日晚上9時，記者坐在地上訪問一位正在張貼文宣的年輕人，訪問差不多完成，有街坊說有警察要來，叫大家快走。突然，一批防暴警員衝出，其中一個用長槍指向那位年輕人，年輕人冷靜地舉高雙手，說他只是在回家的路上。防暴警讓他離開，再衝向隧道的另一端搜查。一名防暴警員說因為收到消息，這裡有百多人聚集所以前來查看。最後他們搜查不果，離開時把部份文宣和裝置撕走。

大批防暴警於連儂隧道搜捕可疑人士。

11月2日清晨約六時，再次有過百人到連隧進行破壞，這次他們把整條隧道的東西都清走了，遺下一堆又一堆的廢紙。11月4日晚上約十一時，約五十名食環署人員和約二十名路政署人員來到連隧，他們在大約六十名防暴警員的保護下，清潔牆上被街坊重新貼上的文宣和地上的塗鴉，直至5日清晨才完成。幾日後攝製隊再到連隧觀看，牆上又出現了不少新的便利貼和文宣，不過因為警方不時在各區連儂牆拘捕張貼文宣的人，這次文宣的增長速度大不如前，幾個月前人頭湧湧重建連隧的情況已不復再。記者好不容易訪問了一些冒險張貼文宣的年輕人，他們都要求遮掩面孔才願意受訪。他們不約而同都說，雖然張貼的時候都害怕人生安全，但他們希望能讓更多人接收到有關示威的資訊，以及支持這運動繼續走下去。

十一月初，食環署職員在防暴警的保護下，清洗連儂隧道。

11月24日是區議會選舉，大埔區全部議席都由民主派人士當選，不知道是否這原因，連隧又開始越來越多文宣，更分成不同主題。雖然人潮仍舊欠奉，但牆上生氣依然。

2019年即將完結，社會氣氛稍為平靜，除夕的晚上，出現在連隧的人，會帶著怎樣的心情和故事呢？

節目簡介：

在香港的日與夜，素未謀面的人們在同一空間相遇，會交集出怎樣的故事？取材一個地點，以紀錄片形式捕捉日常，也在捕捉人生的無常與美麗。香港電台節目《香港故事：此時此地》逢星期六晚上9時05分於港台電視31及31A播映，本集1月4日播放；港台網站www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/hkstories45及流動應用程式RTHK Screen同步直播及提供重溫。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Kayue