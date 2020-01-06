法律小教室：簡介檢察官在刑事訴訟程序中，各階段不同的任務

《刑事訴訟法》第228條第1項規定，檢察官因告訴、告發、自首或其他情事知有犯罪嫌疑者，應即開始偵查，此為偵查法定原則。

對於所有犯罪行為，檢察官擁有國家刑罰追訴權，不用等被害人告訴或有人告發，即可開始偵查，因此，檢察官可以說是在刑事訴訟程序中不可或缺的角色，從偵查→起訴→審判→執行，各階段有不同的任務。

1. 偵查階段，有起訴才有審理，甚至影響審判結果

檢察官在此階段是「偵查程序之主導者」，是監督警察和左右法官裁判的起點。因為檢察官是偵查的主導者，警察只是輔助機關，所以檢察官必須以法律監督警察行為；而檢察官在偵查階段的客觀性與正確性往往會影響法院審判的結果，因此將可能左右法官裁判。

另一方面，刑事審判採控訴原則，也就是法院不告不理，法院不能就未經起訴之犯罪審判。因此檢察官主導偵查具有篩漏的功能，若沒有檢察官的起訴，法院就沒有案件可審。而在偵查法定原則下，檢察官對偵查案件必須進行起訴、不起訴、緩起訴或行政簽結的處分。（請參考：查完案件，檢察官會做什麼？）

因此，檢察官在偵查階段，主要是證據之調查、蒐集、保全的程序，若是充分認為被告有犯罪嫌疑時，則提起公訴。

2.起訴後，仍可任意偵查調查證據

起訴後，檢察官身負的實質舉證責任仍然存在，但這階段的調查證據僅得為任意偵查，也就是在不涉及人身自由的限制下，可以自由的調查有助於發現真實的證據。

3. 審判時，身負舉證責任，證明犯罪事實

在審判階段，檢察官依職權負實質舉證責任和調查證據，並代表國家追訴犯罪。《刑事訴訟法》第161條規定，檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法。

法院於第一次審判前，認為檢察官指出之證明方法不足以認定被告有成立犯罪之可能時，應以裁定定期通知檢察官補正；逾期未補正者，得駁回起訴。《刑事訴訟法》第163條第1項前段規定，當事人、代理人、辯護人或輔佐人得聲請調查證據，並得於調查證據時，詢問證人、鑑定人或被告。

而在改良式當事人進行主義下，法院只在事實真相有待澄清，或者是為了維護公平正義以及被告重大利益時，才會發動職權調查證據，因此檢察官須到庭實行公訴，於審判中全程到庭，並積極參與法庭活動，積極進行攻擊、防禦，以落實檢察官的職能。

4. 判決後，負責指揮法院判決執行

《刑事訴訟法》第457條第1項規定，執行裁判由為裁判法院之檢察官指揮之。因此，在法院的判決確定後，其刑罰或保安處分之處分應由檢察官指揮執行。

從刑事訴訟法制度的設計上，檢察官身為偵查程序主導者，在控訴原則下，法院須在檢察官案件起訴後開始審判，到最後判決確定後，由檢察官指揮執行。因此，檢察官可說是從頭到尾參與刑事訴訟程序，尤其在偵查階段的證據調查的客觀性與正確性，往往會影響法院的審判，甚至可能造成難以彌補的傷害，即使是偵查筆錄登記錯誤，都會影響審判的正確性。

當現行制度疏於對檢察官監督，檢察官身為行政機關，在檢察一體、上命下從的制度下，更應有第三方來監督檢察官的作為，以避免刑事訴訟成為檢察官挾制人民的工具。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航