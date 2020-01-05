火吞面積逾1.5個台灣、致5億動物死亡：5個重點了解澳洲「末日火災」

2020年的第一天，澳洲居民卻帶著防毒面具，在血紅色的天空下，逃出廢墟的城市。一張張的怵目驚心的照片從推特、新聞推播到世界各地的人們面前，澳洲一路自2019年燒到2020年，火勢仍然沒有減緩的趨勢，人們不禁想問：澳洲到底怎麼了？

Photo Credit: AP/達志影像

Photo Credit: AP/達志影像

Just went for a walk along the beach at #Mallacoota literally hundreds of dead birds washing up. The toll these fires has taken on our wildlife is devastating pic.twitter.com/L8d7fHZfwt — Luke McCrone (@luke_mccrone) 2020年1月4日

Just imagine leaving in the Australian outback and having these poor koalas come your porch for help? Would you help them? I know I would. Praying for my friends and family in Australia. #bushfire#prayforaustralia pic.twitter.com/g2YkHbjQfm — Marvin HernandezGarc (@MarvinHG502_209) 2020年1月4日

大火是怎麼開始的？

從2019年9月開始，澳洲開始了全國性的火災季，並從2019年燒到了2020年。澳洲6個州中有4個受到影響，尤其是東海岸受災最嚴重。

目前可知的災況

總共近600萬公頃土地遭到火噬，約佔澳洲整體面積的0.8%，超過1.5個台灣

受災面積比2019年震驚世界的亞馬遜大火、2018年加州大火還要嚴重。2019年亞馬遜大火燒毀了約90萬公頃，2018年加州燒毀了約80萬公頃

其中又以雪梨所在的新南威爾斯州最嚴重，單是新南威爾斯州的燃燒面積就高達340萬公頃、約有1365棟民房被毀

澳洲大火自9月以來，至少已造成23人死亡，包括3名義消

估計全國近5億隻動物在野火中死亡

近30%的無尾熊棲地遭惡火吞噬，生態學家估計約有8000隻無尾熊死亡

這次大火最嚴重的地區新南威爾斯州是無尾熊的主要棲息地，尤加利葉充滿油份，很容易被點燃，加上無尾熊行動遲緩，不像袋鼠或其他動物可以快速逃跑，多在火焰中死亡。

除了無尾熊之外，受到大火威脅傷害的原生動物，還有西部地棲鸚鵡（ Western ground parrot）以及袋鼠島狹足袋鼩（Kangaroo Island dunnart）等珍貴的動物。

Photo Credit: Reuters/達志影像

大火也吞沒了南澳阿得雷德山丘（Adelaide Hills）的主要農業用地， 使該地區三分之一的葡萄酒產業遭到衝擊， 據媒體報導，葡萄酒業的可能損失將超過1億澳元。生產葡萄酒的居民也在Instagram上傳釀酒廠被燒的焦黑的照片，發文說，「我們史上最慘的一天。我已經完全破產。」

野火造成的確切災損尚待評估。澳洲保險協會（Insurance Council of Australia）表示，他們已接獲4300宗理賠申請，總值約2.97億澳元（約新台幣59億元）；SGS經濟與規劃諮詢公司（Consultancy SGS Economics and Planning）預估，受有害濃煙籠罩的雪梨，一天的經濟損失就達5000萬澳元。

在 Instagram 查看這則貼文 Celine Marston（@chky_cel）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 21 日 下午 9:50 張貼

為什麼大火這麼嚴重？

外界認為，創紀錄的高溫、持續的乾旱和強風，共同造成了澳洲災難性的火災。

澳洲每年都會經歷野火季，約發生在每年的11月 - 2月（南半球為夏天），當氣候特別炎熱乾燥時，就會引發野外大火。不過2019年是澳洲有史以來最熱、最乾燥的一年，平均最高溫為30.69°C，比1961-1990年的平均溫度高出了2.09°C。另外12月更連2日破了澳洲單日最熱紀錄：12月17日平均最高溫度為40.9℃，18日則為41.9℃。

澳洲出現極端高溫，外界認為這主要與氣候現象「印度洋偶極」（Indian Ocean Dipole, IOD）有關。印度洋偶極是發生在印度洋的一種特殊海氣相互作用，印度洋偶極發生的時候，東側海面溫度則下降，導致澳洲的降雨量大大減少。不過，澳洲許多地方長期處於乾旱狀態，有些已經維持了好幾年，使得大火更容易蔓延和滋長，而強風還使火災和煙氣蔓延得更快。

大火和澳洲氣候政策有何關聯？

《紐約時報》報導指出，澳洲的夏季通常炎熱乾燥，但氣候變化帶來了持續更長時間、更頻繁的極端高溫，使得各種條件惡化，令植被更加乾燥易燃。這樣災難性的火災也使人們關注澳洲政府在減少碳排的政策的失敗。

澳洲是全球最大的煤礦出口國之一，澳洲目前仍仰賴燃煤發電，人均碳排量在全球名列前茅。日前聯合國氣候峰會也將澳洲列為實現巴黎協議的阻礙者之一，而拒絕澳洲代表在大會中致詞。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）是煤炭產業的堅定支持者，莫里森雖然承認氣候變遷與澳洲空前的大火危機存在關聯，但他表示極端氣候只是造成大火的眾多因素之一。莫里森也拒絕縮減國內的煤炭產業。

莫里森日前到新南威爾斯州的科巴戈村（Cobargo）探視災民，一名消防員拒絕與他握手。一名當地消防官員解釋，這名消防員為他人房屋滅火時，失去自己的家園。當地居民也拒絕與他握手，甚至還有很多人朝著總理大罵「滾回去」、「沒人想看到你」。

莫里森之所以引發澳洲民眾的怒火，主要因為12月當澳洲正飽受熱浪與大火肆虐的時候，這名總理卻跑到夏威夷去度假，此消息引發了澳洲的批評聲浪，更在推特上發動「你死去哪了？」（#WhereTheBloodyHellAreYa?）的主題標籤。莫里森隨後返回澳洲，坦承出國度假引發的不安，但也表示不支持減低澳洲對煤礦的倚賴。

莫里森在野火於跨年夜向南蔓延之際，還在自家官邸齊利比利樓（Kirribilli House）欣賞雪梨港灣大橋的煙火秀，也遭到民眾批評：「老兄，你是個白痴。放完煙火後，怎麼沒看到齊利比利樓燒起來？」

澳洲民間擔心跨年煙火恐使野火造成的空氣汙染更加嚴重，希望能取消煙火秀，並將經費拿來對抗大火，但雪梨官方表示15個月前就展開跨年慶祝活動的準備和計畫工作，取消煙火已經太遲，仍然照常施放煙火。

森林大火對澳洲有哪些長期影響？

澳洲大火延燒4個月， 消防員試圖透過直升機以及地面上噴灑水和阻燃劑滅火，但森林大火非常難熄滅，消防員只能阻止大火擴散，而不是撲滅。截至1月5日，新南威爾斯州仍有148處大火，其中有60個尚未獲得控制。

澳洲數萬名消防員（其中絕大多數是志願者）已經工作數週，有時每天工作12小時，澳洲已調派國軍前往協助滅火，美國、加拿大也承諾派遣消防員來幫助澳洲。

澳洲山林大火燒出濃濃黑煙，連遠在數千公里外的紐西蘭冰川也不能倖免，濃煙甚至飛越塔斯曼海（Tasman Sea），飄散約2000公里抵達紐西蘭。一名推特用戶瑞秋（Rachel）貼了張法蘭約瑟（Franz Josef）冰川照，遠在澳洲2000公里外的法蘭約瑟冰川平常淨白無瑕，此時卻染上了淡淡的茶色。

「法蘭約瑟冰川附近。這『裹上焦糖』的雪，是山林大火的沙塵造成。昨天它還是白的。」推特用戶Miss Roho推文也說：「（紐西蘭）基督城（Christchurch）這裡其實也聞得到燒東西的味道。」

Near Franz Josef glacier. The “caramelised” snow is caused by dust from the bushfires. It was white yesterday pic.twitter.com/Ryqq685Ind — Fabulousmonster (@Rachelhatesit) 2019年12月31日

而在澳洲當地，醫界也擔心大火產生的濃煙，是否在未來幾日引發更多的死亡案件。

《轉角國際》報導指出，澳洲野火對於自然的真正威脅，其實是災後與長期的衝擊。以新南威爾斯州為例，許多自然棲地都已成了焦土，不少倖存林地也被惡火給切斷城「孤島」，在地沒被燒死的野生無尾熊，要不無家可歸、無食可依；要不然就是被困在封閉孤島中，無法與其他族群接觸聯繫，進而成為註定消亡的封閉族群。

專家指出，目前主要有兩個憂慮分別是，被燒掉的自然林地，是不是再也回不來？在極端氣候之下，未來澳洲是不是每年都要遭遇這種等級的超級惡火、規律性地消滅澳洲的野生生態？

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜