到底誰才（不）在乎國軍，泛藍政客們是在哈囉？
我們想讓你知道的是
泛藍陣營現在整個疑美、親中，面對充滿侵略企圖的鄰國，台灣人必須要做好各方面的準備。
我國軍方遭逢重大意外損失，這幾天國民黨、親中政客（柯文哲）還有統派媒體迫不急待地拿死者出來消費，說政府不在乎國軍，而國民黨候選人們則是紛紛大力炒作年改議題，也有候選人直接講說民進黨進行選舉活動導致軍方出意外。
泛藍政客們是在哈囉？
讓我們先來看一段新聞報導，關於已故沈一鳴上將的小故事，他在1996年台海危機時，陪同國防部長與美國太平洋司令會談，曾被美方詢問立場為何，他霸氣回「台灣會戰到一兵一卒」。
泛藍政客們集體嘲諷與反對「抵抗中共」的想法
大家還記得嗎？去（2019）年初的時候，蘇貞昌在立院受詢時表示「就算只有一支掃帚，我也會跟敵人周旋到底！」
泛藍政客們是怎麼反應的？
盧秀燕說這是「笑話」；賴士葆說：「原來掃把可以當作武器捍衛中華民國，下次國防預算要多編一些經費採購掃把。」
2月份的時候，美國前國防部助理部長薛瑞福（Randall Schriver）曾經明確表示：「美國會持續依照《台灣關係法》，執行對台軍售，以確保台灣在面臨中國與日俱增的威脅下有足夠的防衛能力。」當時國民黨團書記長吳志揚回應薛瑞福，「警告」美國不要從兩岸關係當中牟利。
而現在，同樣的一群人跑出來講說政府不重視國軍。
這些人過去是這樣的發言、這樣子談中共，現在好意思拿殉職將領出來講？不知道這些人會不會說沈一鳴將軍以前講的，說我們要戰到一兵一卒是「笑話」、「憨頭」？或者是像現在一樣，不斷出面譴責這種說法是「挑釁中國」？
親中政客們還不只這些，柯文哲就是其中代表，他不斷強調軍購太貴、買武器沒有用，還超譯AIT官員的談話說美方沒有叫台灣買戰車，質疑說台灣軍隊能不能抵抗中共2天，然後又說這是美國人講的。根本中共同路人的發言，現在他到底是有什麼立場出來發言說政府不重視國軍？
親中政客之外，媒體也很誇張。例如《聯合報》主筆室出了一篇奇葩文說「作為統一群體中的大當家，沈一鳴是個統派可能性甚高」，然後諷刺說蔡英文政府是不是在支持「叛國者」。
另外，幾位常常見報的退休外交官又跑出來秀下限，狂批民進黨「把軍人當米蟲」。有國民黨候選人批評說民進黨的人們在路口掃街拜票「導致」飛機失事。宋楚瑜也批評說把中共視為敵國是挑釁，先前還在訪談中說贊同一國兩制。你說，到底誰在乎國軍？誰不在乎？
美國和中國，選擇盟友有這麼難嗎？
最後要再講一下現在台灣的外交處境，尤其正值此中美競爭態勢升高之際，台灣的國軍出事，美國一片哀悼致敬，國會議員們強調要跟台灣站在一起，最高層級的參謀會議主席（總長）也發文致意，AIT降半旗，將這起意外視為準盟友的重大損失，智庫單位們也紛紛發文致意。反觀中國網友們和官方媒體們的反應，拍手叫好者有之，嘲諷者有之，趁機威脅台灣者有之，更不用提整天在那邊軍機軍艦繞台、喊說要武統台灣的。你說，你想跟誰一家親？