到底誰才（不）在乎國軍，泛藍政客們是在哈囉？

我國軍方遭逢重大意外損失，這幾天國民黨、親中政客（柯文哲）還有統派媒體迫不急待地拿死者出來消費，說政府不在乎國軍，而國民黨候選人們則是紛紛大力炒作年改議題，也有候選人直接講說民進黨進行選舉活動導致軍方出意外。

泛藍政客們是在哈囉？

讓我們先來看一段新聞報導，關於已故沈一鳴上將的小故事，他在1996年台海危機時，陪同國防部長與美國太平洋司令會談，曾被美方詢問立場為何，他霸氣回「台灣會戰到一兵一卒」。

從這邊來看回台灣的政客和媒體們的言行舉止，你就會知道現在這些出來指控政府不在乎國軍的人們有多荒謬。

藍營政客們對國軍的發言隨手整理一下，實在會讓人覺得這些人到底是哪國來的。

以上幾位都是這次國民黨不分區候選人。