中火已關4台，台中空氣仍然「紫爆」，盧秀燕：不是地方政府單打獨鬥可解決

台中連日空氣品質不佳，選前空汙問題再度掀起藍、綠戰火。立委洪慈庸今（5）日在臉書表示，中火連3日紫爆，但向來被批為空汙禍首的中火發電量只有不到3成，批評市長盧秀燕「市長換人空氣換新」的口號是在欺騙人民，盧秀燕則表示，這波空汙是因為氣候及地理環境造成，不是地方政府個別單打獨鬥可以解決。

台中市連日空氣品質差，天空一片霧濛濛，3日迎來2020年第一個紫爆，4日、5日空氣品質也不佳，各測站空氣品質指標（AQI）仍呈現橘色、紅色狀態，代表AQI大於100、甚至在150以上，對敏感族群、甚至對所有人都不健康。

立委洪慈庸今日在臉書上抨擊，台中空品持續不佳，上午8時16座測站中有5站AQI測值達紅爆等級，PM2.5測值4站達紫爆等級，洪慈庸表示，這已經是台中連續第3天紫爆，不過，目前中火10部機組已停機4台，且運轉中的6部機組自主減排，發電量只有平常的一半。

洪慈庸批評，中火不是空汙唯一來源，國民黨及楊瓊瓔陣營卻把空汙全部責任推給中火，無其他做為，這樣「市長換人、空氣換新」的競選承諾是在欺騙人民。

台中市政府在去（2019）年指中火超量使用生煤，廢止中火第2及第3號機組許可證，並自2020年1月1日生效。盧秀燕當時強調，為捍衛台中的天空，守護市民的健康，市府一定採取必要手段，廢止中火2部機組許可證，以致中火10部機組今年起只有8部能運作。

針對外界質疑中火降載減排後，空品仍不佳，台中市政府今日則表示，受到環境風場影響，3日以來，台灣西半部境內汙染持續累積，上午也有9縣市空污狀況達預警二級至一級。市府已成立跨局處空品應變指揮中心，盧秀燕更改變行程，趕赴指揮中心視察並勉勵對抗空汙的值班人員。

台中市長盧秀燕表示，雖然這波空汙是因為氣候及地理環境造成，不是地方政府個別單打獨鬥可以解決，但不能視為理所當然，還是要探討如何用科學方法解決問題。因為受限地形、氣象條件，讓中南部不利擴散，這波空氣品質不良主要為境內，對於大型汙染源的減量工作要持續、對市民的警示也要落實。

台中環保局副局長陳宏益也表示，若中火沒有配合應變減排，則現在的氣象條件恐讓中部空品更加惡化。

中部空氣品質亮紅燈，好空氣還要等3天

根據環保署空氣品質監測網下午2時資料，台中市（沙鹿測站）、苗栗縣（苗栗測站）、彰化縣（二林和線西測站）AQI都達紅色警示等級，表示空氣品質對所有族群都不健康。此外，全台共有13個測站達橘色提醒等級，多集中在中西部。

Photo Credit: 環保署

環保署表示，今日北部地區風速較強，擴散條件佳，但中部及雲嘉南受渦流影響，汙染物濃度易上升；晚間轉為偏東風，西半部位於背風側且有霧現象，垂直擴散及水平擴散條件轉差，汙染物易持續累積，中部到高屏地區空氣品質多為橘色提醒等級，局部達紅色警示等級。

環保署預測，未來幾天中南部空氣品質可能維持在橘色提醒，短時間達紅色警示等級，預測週三（1月8日）東北季風增強，屆時空氣品質可望改善。

空氣汙染來源不只一個，多方籲以科學方式處理

民進黨立委林靜儀今日也在臉書上表示，空氣汙染需要理性與科學的論證，和尋求多方的解決改善方案，冬季空汙有境外汙染源因素，而各種固定汙染源與移動汙染源都需多管齊下，只把空汙歸咎在一個因素來攻擊，絕對不是解決之道。林靜儀也批評，「冬天中火拼命燒煤」的謠言違背事實與常理，冬季用電量遠不如夏季，何須增加發電量？加上近日台中空汙嚴重而中火卻只用了裝置容量的35.8%發電量時，不攻自破。

民進黨主席卓榮泰今天表示，內部汙染源要實實在在的努力減少，但外部的汙染源必須區域合作，如果境外地方依舊我行我素，台灣是區域的一環，無力去解決對方的問題，因此要從內部做起。卓榮泰也批評「總統換人，空氣換新」等選舉口號或政治人物，繼續用欺騙、掩飾 ，對自己沒辦法達到的事情，加諸給以後候選人的選舉伎倆，是不應該也不道德。

台北市長柯文哲今日接受媒體聯訪時也表示，要解決台灣中部的空汙問題，第一步要做的，政府要能夠用科學的方法，去說明空汙的組成到底是什麼，空汙真的是因為台中火力發電廠嗎？真的是六輕嗎？這要用科學的數據去回答。柯文哲也批評，PM2.5是一個科學的問題，當幾百萬人的台灣人民，暴露在肺癌的危險當中，政府卻好像一副束手無策的樣子，也變成政治口水戰，一講完口水戰之後，還是沒有解決問題，政府要能夠提供科學的數據來回答，中部地區的PM2.5來源到底是什麼。

台電日前曾解釋，火力發電並非空汙主因，其中1/3是外來空汙、1/3是汽機車，發電廠佔4.5-9.9%。

連日的空氣汙染，台中市長盧秀燕昨日也在臉書上表示，受大氣擴散不佳影響致污染累積，週三前台灣整體西半部的空氣品質都不良，提醒市民做好防護措施。盧秀燕也表示，空汙嚴重的非常時期，將不只要求中火改善，更持續推動如4大超商、咖啡店與超市騎樓全面禁菸，增加電動車、加強機車排氣管制、加強重大污染源稽查、營建工地管制、廣設空品感測器等政策。

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核稿編輯：楊之瑜