總統已將美國帶往「戰爭邊緣」：川普宣布下一波狙擊名單，全美引爆反戰熱潮

美國無人機3日在伊拉克首都巴格達發動空襲,擊斃伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼和伊拉克民兵領袖穆罕迪斯,美伊局勢在2020開頭急遽升高。正當兩伊舉國哀悼軍事領袖之死時,川普進一步在推特上表示,已鎖定52個「十分重要」的伊朗目標,川普的行動也引發全美的反戰浪潮,呼籲川普政府「不要轟炸伊拉克」。

伊朗聖城部隊(Quds Force)指揮官蘇雷曼尼3日命喪美國空襲,伊拉克民兵組織「人民動員」(Hashed al-Shaabi)次長穆罕迪斯(Abu Mahdi al-Muhandis)也在空襲中喪命。這是近來伊朗與美國關係益趨緊張,至今最劇烈升高的跡象。

蘇雷曼尼的遺體今(5)日運回伊朗,憤怒的伊朗矢言報復蘇雷曼尼之死,而伊朗、伊拉克各地昨(4)日也有數以萬計民眾上街,他們高舉蘇雷曼尼以及穆罕迪斯的大幅肖像,高呼「報仇」與「美國去死!」,哀悼蘇雷曼尼和穆罕迪斯。

Photo Credit: AP/達志影像 伊拉克街頭,大批民眾聚集抗議美國空襲殺害了伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼。

Photo Credit: Reuters/達志影像 伊朗民眾高舉遇害的蘇雷曼尼肖像,上街抗議美國的空襲行動。

Photo Credit: Reuters/達志影像 伊朗街頭4日聚集大批民眾,哀悼蘇雷曼尼之死。

就是要反戰!美國至少80起示威運動遍地開花

《紐約時報》報導,同樣在4日,由美國反戰組織「ANSWER」(Act Now to Stop War and End Racism)以及「粉紅代碼」(Code Pink)發起,在紐約時代廣場(Times Square)、華盛頓特區白宮前等地至少有80場示威遊行,抗議川普當局擊殺蘇萊曼尼以及增派數千名士兵前往中東的行為。

白宮外有超過1000名示威者聚集,高舉「不要有戰爭」標語;在芝加哥市中心、西雅圖等地,數百名示威者高舉「停止轟炸伊拉克」、「不要對伊朗開戰」等標語。也有民眾高呼「沒有正義,沒有和平,美國遠離中東」等反戰口號。

Photo Credit:Reuters/達志影像 4日,紐約時代廣場聚集大批民眾,手持「停止轟炸伊拉克」的標語。

Photo Credit:Reuters/達志影像

不過,伊朗、美國情勢並沒有在空襲後獲得緩解。多枚火箭4日分別落入伊拉克境內美軍、美國使館所在地。

《路透社》引述 伊拉克軍方聲明,證實4日傍晚,1枚火箭彈落在美國 駐巴格達使館所在地綠區(Green Zone)、 1枚擊中了附近的 賈德里亞區(Al-Jadriya),另外又有2枚火箭彈落入美國空軍駐紮的巴拉德基地(Balad),所幸無人死亡。目前不知攻擊為何人所為。

外界認為,恐是親伊朗的派系因不滿伊朗第二號人物蘇雷曼尼遇害,用飛彈攻擊伊拉克各地美國設施,一來升高對美施壓,二來向伊拉克部隊示警。

伊朗革命衛隊司令官阿布哈姆茲(Gholamali Abuhamzeh)也表示,將保留追究美國殺死蘇萊曼尼的責任,更放話伊朗早已在荷莫茲海峽和以色列特拉維夫鎖定了35個美國目標,提到襲擊海灣船隻的可能性。「荷莫茲海峽是西方的重要生命,許多美國驅逐艦和軍艦穿越那裡……早在很久以前,伊朗就已經確定了該地區重要的美國目標。」

伊朗南方的荷莫茲海峽是全球最重要的「咽喉點」,連接阿曼灣與波斯灣,通過這道海峽的石油量驚人,若這些供應中斷,全球經濟將無法運轉。

川普鎖定52伊朗目標,威脅「很快會被痛襲」

另一方面,川普也強勢回應這樣的威脅,4日在推特上發文,指出美國已經鎖定了52個伊朗目標,「代表多年前被伊朗挾持的52名美國人質」(伊朗在1979年人質危機中扣住66名美國人,最終留置52人超過一年),川普警告,鎖定的這些目標中,「有些對伊朗和伊朗文化來說,地位崇高且非常重要」。川普說,美國不想再受到威脅了,這些目標和伊朗本身,將「被非常快速且非常沉重的痛襲」。

美國五角大廈日前也證實,已經派遣3000到3500名士兵赴中東地區,為美軍及相關設施人員,可能遭到伊朗任何形式的報復做準備。

而 美國與伊朗緊張關係急劇升高,英國國防部4日深夜表示,巡防艦「蒙特羅斯號」(HMS Montrose)和驅逐艦「衛士號」(HMS Defender)將重新在荷莫茲海峽「護送英國籍商船」。英國籍油輪「史丹納帝國號」(Stena Impero)去(2019)年7月遭伊朗扣押之後,英國開始護衛在荷莫茲海峽航行的英國船隻,11月暫停行動。



川普「遲交」空襲報告,挨批「已經美國帶往戰爭邊緣」

《中央社》報導,川普3日的空襲計畫並未事先通知國會,根據美國1973年《戰爭權力法》,美國總統在派出武裝部隊採取軍事行動或迫切行動的48小時內,必須通知國會。川普幕僚表示,白宮4日將正式向國會發出通知。

角逐民主黨2020年總統大選提名人初選的聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)4日表示,國會必須採取立即行動,以避免川普陷國家於另一場無止境的戰爭。另一位民主黨總統參選人、聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)告訴媒體說,川普已將美國帶往「戰爭邊緣」,她指責川普「行事魯莽,顯然毫無計畫」。

4日在西雅圖,數百人在派克公共市場(Pike Place Market)附近示威。一名19歲示威者高舉著標語說,「拜託別再打仗了」。這名年輕示威者說,美國在阿富汗和伊拉克的戰爭從他出生沒多久就開始打,「這20年簡直毫無意義。」

「ANSWER」表示,除非美國人民群起反對,否則這場戰爭將襲捲整個中東地區,並可能轉變為全球衝突,造成嚴重後果。參與白宮示威行列的民眾說:「我們不會允許國家被帶進另一個因魯莽行事而引發的戰爭之中。」

Photo Credit:Reuters/達志影像

Photo Credit:Reuters/達志影像

Photo Credit:AP/達志影像 4日,伊朗德黑蘭街頭眾多軍隊聚集,哀悼因美國空襲而死的領袖。

延伸閱讀:

新聞來源:

核稿編輯:楊之瑜