總統已將美國帶往「戰爭邊緣」：川普宣布下一波狙擊名單，全美引爆反戰熱潮

美國無人機3日在伊拉克首都巴格達發動空襲，擊斃伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼和伊拉克民兵領袖穆罕迪斯，美伊局勢在2020開頭急遽升高。正當兩伊舉國哀悼軍事領袖之死時，川普進一步在推特上表示，已鎖定52個「十分重要」的伊朗目標，川普的行動也引發全美的反戰浪潮，呼籲川普政府「不要轟炸伊拉克」。

伊朗聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼3日命喪美國空襲，伊拉克民兵組織「人民動員」（Hashed al-Shaabi）次長穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）也在空襲中喪命。這是近來伊朗與美國關係益趨緊張，至今最劇烈升高的跡象。

蘇雷曼尼的遺體今（5）日運回伊朗，憤怒的伊朗矢言報復蘇雷曼尼之死，而伊朗、伊拉克各地昨（4）日也有數以萬計民眾上街，他們高舉蘇雷曼尼以及穆罕迪斯的大幅肖像，高呼「報仇」與「美國去死！」，哀悼蘇雷曼尼和穆罕迪斯。

Photo Credit: AP/達志影像 伊拉克街頭，大批民眾聚集抗議美國空襲殺害了伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼。

Photo Credit: Reuters/達志影像 伊朗民眾高舉遇害的蘇雷曼尼肖像，上街抗議美國的空襲行動。

Photo Credit: Reuters/達志影像 伊朗街頭4日聚集大批民眾，哀悼蘇雷曼尼之死。

就是要反戰！美國至少80起示威運動遍地開花

《紐約時報》報導，同樣在4日，由美國反戰組織「ANSWER」（Act Now to Stop War and End Racism）以及「粉紅代碼」（Code Pink）發起，在紐約時代廣場（Times Square）、華盛頓特區白宮前等地至少有80場示威遊行，抗議川普當局擊殺蘇萊曼尼以及增派數千名士兵前往中東的行為。

白宮外有超過1000名示威者聚集，高舉「不要有戰爭」標語；在芝加哥市中心、西雅圖等地，數百名示威者高舉「停止轟炸伊拉克」、「不要對伊朗開戰」等標語。也有民眾高呼「沒有正義，沒有和平，美國遠離中東」等反戰口號。

Photo Credit:Reuters/達志影像 4日，紐約時代廣場聚集大批民眾，手持「停止轟炸伊拉克」的標語。

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不過，伊朗、美國情勢並沒有在空襲後獲得緩解。多枚火箭4日分別落入伊拉克境內美軍、美國使館所在地。

《路透社》引述 伊拉克軍方聲明，證實4日傍晚，1枚火箭彈落在美國 駐巴格達使館所在地綠區（Green Zone）、 1枚擊中了附近的 賈德里亞區（Al-Jadriya），另外又有2枚火箭彈落入美國空軍駐紮的巴拉德基地（Balad），所幸無人死亡。目前不知攻擊為何人所為。

外界認為，恐是親伊朗的派系因不滿伊朗第二號人物蘇雷曼尼遇害，用飛彈攻擊伊拉克各地美國設施，一來升高對美施壓，二來向伊拉克部隊示警。

伊朗革命衛隊司令官阿布哈姆茲（Gholamali Abuhamzeh）也表示，將保留追究美國殺死蘇萊曼尼的責任，更放話伊朗早已在荷莫茲海峽和以色列特拉維夫鎖定了35個美國目標，提到襲擊海灣船隻的可能性。「荷莫茲海峽是西方的重要生命，許多美國驅逐艦和軍艦穿越那裡……早在很久以前，伊朗就已經確定了該地區重要的美國目標。」

伊朗南方的荷莫茲海峽是全球最重要的「咽喉點」，連接阿曼灣與波斯灣，通過這道海峽的石油量驚人，若這些供應中斷，全球經濟將無法運轉。

川普鎖定52伊朗目標，威脅「很快會被痛襲」

另一方面，川普也強勢回應這樣的威脅，4日在推特上發文，指出美國已經鎖定了52個伊朗目標，「代表多年前被伊朗挾持的52名美國人質」（伊朗在1979年人質危機中扣住66名美國人，最終留置52人超過一年），川普警告，鎖定的這些目標中，「有些對伊朗和伊朗文化來說，地位崇高且非常重要」。川普說，美國不想再受到威脅了，這些目標和伊朗本身，將「被非常快速且非常沉重的痛襲」。

美國五角大廈日前也證實，已經派遣3000到3500名士兵赴中東地區，為美軍及相關設施人員，可能遭到伊朗任何形式的報復做準備。

而 美國與伊朗緊張關係急劇升高，英國國防部4日深夜表示，巡防艦「蒙特羅斯號」（HMS Montrose）和驅逐艦「衛士號」（HMS Defender）將重新在荷莫茲海峽「護送英國籍商船」。英國籍油輪「史丹納帝國號」（Stena Impero）去（2019）年7月遭伊朗扣押之後，英國開始護衛在荷莫茲海峽航行的英國船隻，11月暫停行動。



川普「遲交」空襲報告，挨批「已經美國帶往戰爭邊緣」

《中央社》報導，川普3日的空襲計畫並未事先通知國會，根據美國1973年《戰爭權力法》，美國總統在派出武裝部隊採取軍事行動或迫切行動的48小時內，必須通知國會。川普幕僚表示，白宮4日將正式向國會發出通知。

角逐民主黨2020年總統大選提名人初選的聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）4日表示，國會必須採取立即行動，以避免川普陷國家於另一場無止境的戰爭。另一位民主黨總統參選人、聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）告訴媒體說，川普已將美國帶往「戰爭邊緣」，她指責川普「行事魯莽，顯然毫無計畫」。

4日在西雅圖，數百人在派克公共市場（Pike Place Market）附近示威。一名19歲示威者高舉著標語說，「拜託別再打仗了」。這名年輕示威者說，美國在阿富汗和伊拉克的戰爭從他出生沒多久就開始打，「這20年簡直毫無意義。」

「ANSWER」表示，除非美國人民群起反對，否則這場戰爭將襲捲整個中東地區，並可能轉變為全球衝突，造成嚴重後果。參與白宮示威行列的民眾說：「我們不會允許國家被帶進另一個因魯莽行事而引發的戰爭之中。」

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Photo Credit:AP/達志影像 4日，伊朗德黑蘭街頭眾多軍隊聚集，哀悼因美國空襲而死的領袖。

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核稿編輯：楊之瑜