【東南亞週報】泰國2020年起向塑膠袋及塑膠微粒說不｜雅加達爆發7年來最嚴重洪災｜新加坡2019年經濟成長僅0.7%十年最低

編譯:荊柏鈞、柯昀伶、鍾依吟(南洋誌)

南洋誌東南亞週報第47期,為讀者挑選2019年12月28日至2020年1月3日期間,有關泰國、印尼、新加坡、越南、柬埔寨、馬來西亞的六則東協區域大事。

泰國|泰國2020年起向塑膠袋及塑膠微粒說不

泰國致力於減少塑膠垃圾,自2020年元旦起75家業者、共計約2萬5000個通路將不再免費提供消費者一次性塑膠袋,同時當局也宣布常見於臉部去角質等美妝產品的塑膠微粒禁令正式生效。

減塑政策之所以能順利推行,除可歸因於民眾環保意識提高、關切海洋生態之外,也被解讀為是對國家資源及環境部與私部門共同倡議「每天向塑膠袋說不」(Every Day Say No to Plastic Bags)活動的正面回應,該部部長Varavuth Silpa-archa即肯定減塑政策是「送給泰國、也是送給全世界的新年大禮」。

根據報導,泰國每年使用450億個塑膠袋,其中4成來自傳統攤商、3成來自零售業者、3成則來自超市及百貨,當局因此希望藉由停止提供免費塑膠袋,每年能減少3成使用量,並預告2021年禁令將進一步擴及塑膠杯及塑膠吸管,亟欲洗刷世界第五大海洋塑膠垃圾汙染國的汙名。

另一方面,當地塑膠製品業者也積極轉型,尋求更為環保的替代材質並削減具潛在汙染物質製品的產量,例如石化產業龍頭泰國國家石油公司(PTT)正積極與美國生物塑料的領導品牌NatureWorks、奧地利高品質塑料包裝供應巨頭Alpla等外國公司洽商合作。

Photo Credit:達志影像 2020開始,泰國的超市不再提供民眾塑料袋購物。

印尼 | 雅加達元旦暴雨釀災,已60人喪命

雅加達都會區在12月31日至1月1日夜間因暴雨引起洪災,造成60人喪命、近40萬人疏散。6人因觸電身亡、另有部分民眾因失溫和土石流而死。

國家災害應變總署表示,豪雨係因季風雨季,目前造成90多個社區淹沒,部分地區水淹更超過3公尺。印尼國家電力公司(PLN)宣布在700多個地區緊急停止供電,以避免更多意外發生。另外國內線哈里姆機場(Halim Airport)跑道暫時關閉、火車停駛,佐科威總統已下令相關單位投入救援,並盡速搶救要道以恢復交通暢通。

雅加達地區人口稠密、交通阻塞,再加上有13條河流流經,使地處低地的雅加達水患問題嚴重,更因長年超抽地下水造成地層下陷。根據國際經濟論壇的報告,雅加達是全球下沉最快的城市之一,過去十年間,北雅加達就下沉了2.5公尺。佐科威總統於2019年決定將首都遷離雅加達、設新都於加里曼丹地區。

雅加達地區2007年曾發生嚴重水患,造成至少50人喪命、2013年也有一次重大災情,使3千萬人受影響,此次災情被視為是繼2013年以來最嚴重的一次洪災。對於此次災害發生,居民表示相當不滿,認為政府部門並未對季風豪雨做好準備,以及對減緩災害相關基礎建設採取行動;部分西爪哇民眾更認為是因雅加達—萬隆高速鐵路建設,使災情加重。氣象局則表示,這次豪降雨,降雨強度達377公厘,超過2007年的紀錄,甚至可能是百年來最嚴重;當局也擬採用人工技術來停止降雨,減緩災情惡化。

Photo Credit: 中央社 印尼首都雅加達跨年夜下起大雨,河川水位暴漲,許多地區大範圍淹水。(雅加達東區民眾提供)中央社記者石秀娟雅加達傳真 109年1月1日

新加坡|獅城2019年GDP成長僅0.7%,近十年來最緩慢

新加坡貿工部1月2日公布2019年經濟表現數據,去年全年GDP成長率僅達0.7%,為2009年以來GDP最成長最緩慢的一年,當時受到全球金融危機影響,GDP成長率為0.1%。

雖然去年GDP成長數字高於彭博社預估的0.6%,但相較於前(2018)年的3.1%遜色許多,主要受到美中貿易戰與全球景氣疲軟等影響。以產業來看,製造業收縮1.5%,營造業成長2.5%,服務業成長1.1%。

至於去年第四季,GDP相較於前年同期成長0.8%,比第三季的0.7%高,按季成長0.1%。製造業按季下跌7.3%,建築業按季增加2.1%,服務業按季增加2.4%。新加坡總理李顯龍新年賀詞中指出,由於美中貿易戰可能持續,未來經濟增長力道可能不如官員想像中強勁。

根據新加坡海峽時報報導,新加坡華僑銀行研究與策略主管Selena Ling表示,貿工部的數據證明去年第二季GDP僅0.2%的成長率為谷底,雖然2019年全年表現為十年來最糟,但新加坡避免了技術衰退以及全年衰退,所以預設最糟的情況並沒有出現,算是相對正面的發展。展望2020年,她認為服務業與營造業仍會成為亮點。

Photo Credi:Reuters/達志影像 新加坡市中心的地標達士岭摩天組屋

越南 | 反貪行動最大弊案,前部長判無期徒刑

越南前傳媒部部長阮北山(Nguyen Bac Son)因於任內收賄,在12月28日判處無期徒刑、前副部長張明俊(Truong Minh Tuan)判以14年有期徒刑。

阮北山在2011年至2016年間擔任傳媒部長,張明俊則在2016年中上任。阮北山於2015年時收取賄賂320萬美元(約新台幣9,600萬元),使國有電信公司MobiFone以高出10倍的價格收購全球視聽股份公司(AVG)95%的股份,讓MobiFone損失超過3億美元(約新台幣90億元)。阮北山被判定使國家遭受嚴重財政損失而定罪,此案視為是越南目前反貪行動上最大宗弊案。提供賄賂者AVG公司前董事長范日武(Pham Nhat Vu)則被判以3年刑期,潘日武的兄弟為Vingroup創辦人、越南首富范日旺(Pham Nhat Vuong)。另有11名被告也被判刑,刑期2至23年不等。

檢察官原對阮北山求處死刑,然阮北山於27日表示將歸還賄賂款項,並展示歉意,而後於28日判決改以無期徒刑。他也對媒體透露,對於所犯下的罪刑感到相當羞愧。越共中央總書記、越南國家主席阮富仲上任後便積極打貪,對於弊案他表示此起案件史無前例,有兩位前任部長收賄、且金額恐為史上最高,這次案件將起示警作用,政府對於賄賂貪污行為必將嚴辦。

Photo Credit:Reuters/達志影像 圖為越南電信公司mobifone的廣告展板

柬埔寨|柬埔寨線上博弈禁令生效,元旦起徹查

柬埔寨自2019年8月緊縮線上博弈產業以來,已導致數十家賭場停業、超過7000人失業,相關損失料將隨著當局於2020年元旦起進行為期三天的全國性徹查而擴大,顯示政府嚴加落實線上博弈禁令的決心。

儘管財政部金融產業署副署長Ros Phearun指出,線上博弈禁令將衝擊政府財政,因賭場每年高達8千萬美元的納稅總額中,線上博弈產業即貢獻了約四分之一,首相洪森(Hun Sen)仍延續其批判外國罪犯利用線上博弈產業詐欺或勒索柬國人民的立場,強調此項線上博弈禁令為永久性政策。

尤其南部濱海城市西哈努克市(Sihanoukville)近年儼然崛起成為博弈產業中心,當地數十家由中國人營運的賭場原均有提供線上博弈服務,但此項禁令一出後,已約有44萬7名中國籍賭客及投資者選擇離境,返國或轉往其他允許線上博弈的國家以迴避查緝,當地賭場數量更從70家銳減至36家,引發失業潮並重擊當地經濟。

內政部反商業性博弈小組自元旦起一連三天,針對柬埔寨境內136家合法執業的賭場進行實地視察,該小組主任Sien Sen表示第一天視察結果十分順利,未發現任何非法線上博弈活動,並將此歸因於警政署在事前即召集賭場業者宣導該項禁令。

Photo Credit:Reuters/ 達志影像 圖為一座在西哈努克港建設中的中資飯店。

馬來西亞|教育部長馬智禮宣布辭職,希盟內閣首位下台部長

原馬來西亞教育部長馬智禮(Maszlee Malik)1月2日無預警宣布辭職,他於教育部前舉辦記者會表示,在聽完大馬首相馬哈迪的勸告下,決定辭去任職20個月的教長職務。馬智禮為希望聯盟2018年5月勝選執政以來,第一位下台的內閣官員,外界分析馬哈迪可能趁此機會進行內閣改組。

馬智禮指出馬哈迪對他來說,就像父親,「儘管心情沈重,但我在此以愉快的心情宣佈,在父親首相的勸告下,我將教育部長職務退還給首相」。他坦承在華文學校推廣爪夷文書法教學以及免費早餐等議題上,被視作挑起事端的人,給希望聯盟帶來麻煩,但他說自己在過程中建立了清楚的基礎與方向。

馬智禮的辭職人事案1月3日生效,外傳馬哈迪可能進行第一次的內閣改組,而人民公正黨黨主席安華是否入閣,成為媒體焦點。事實上,安華曾於1986年至1990年期間擔任教長一職。不過由於馬智禮黨籍為土著團結黨,與安華所屬政黨不同,如安華接任教長,其他人民公正黨籍部長可能會被撤換,以平衡希盟各政黨的權力分配。

財政部長兼行動黨秘書長林冠英表示,希盟將開會商討新任教長人選,針對外界也傳言現任土著團結黨領袖、前巫統時期擔任國際貿易與工業部長的慕斯達法(Mustapa bin Mohamed)可能接任教長,林冠英表明不知情,表示最終仍會由馬哈迪決定,但人選肯定會來自於希盟。

責任編輯:杜晉軒

核稿編輯:楊之瑜