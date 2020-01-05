香港中聯辦人事大異動：中共急調駱惠寧接掌香港，對港有什麼轉機？

1月4日晚上突然傳來香港中聯辦主任王志民被調職，換上駱惠寧。這個調任頓時震驚香港政壇。

其實，王志民被調職不是新消息。早前英國《路透社》就傳出，中共有意撤換王志民的消息，但被中共斥為惡意造謠。

懂得中共思路的人都知道，中共最不能忍受被外界認爲在外界壓力下行事，也不能被外界看穿自己的計劃。於是在香港事務上一直是兩個「凡是」：凡是民主派提出的主張都不答應、凡是外媒報導中國的内幕消息都斥為謠言。

故在這兩種情況下，中國都要對著幹。民主派有道理的訴求就偏偏不會聽，即便外媒報導是真的，中國也往往先擱置一下，或者乾脆就改變計劃。民主派要求林鄭下臺，外媒一直說中國要撤換林鄭，於是中國高層就不斷支持林鄭。這就是一個例證。

但是，王志民要被撤才剛剛報導沒多久，中國外交部斥之爲造謠還言猶在耳，王志民就真的下臺了。這說明中國覺得香港的局勢已經非常惡劣，不能再任性地「故意和謠言對著幹」了。

與林鄭不合、涉及元朗襲擊事件，王志民成任期最短中聯辦主任

王志民在香港官場是個負資產。這主要表現在兩點。第一，王志民和特首林鄭月娥的不和早已表露無遺。

在香港的政治結構中，有人把中聯辦主任好比省委書記，特首好比省長。這個類比有一定道理，但也有很明顯的缺陷。省委書記和省長是有所分工的上下級、領導與被領導的關係。他們之間有點類似「總督 – 巡撫」，省委書記名正言順地管理省務。

中國在香港是「一國兩制，高度自治」。於是不管怎麽說，特首才是香港名正言順的第一號人物，是大將；中聯辦主任最多只是「第二支管治隊伍」的頭頭，只能算監軍。這種「大將 – 監軍」的體制要能順利運作，就必須要求雙方好好合作。在特首對中聯辦言聽計從的年代，這個體制能順利運作。

但林鄭本身卻很奮發有爲，堅持自己的事自己做，拒絕中聯辦過多地干預香港事務中。而偏偏，林鄭又是習近平自己欽點的特首，受到習近平的支持，而王志民則不過是從港澳系統提拔上去的官僚。兩隊人馬的衝突就不可免了。兩人多次在公衆場合公開地不和，這在香港官場很罕見。他反覆提及的「中環西環行埋」論，更成爲香港政壇的笑柄（在廣東話中，「行埋」有男女交往的意思）。

Photo Credit: Reuters/達志影像 2019年7月1日，香港特首林鄭月娥（右前）與中聯辦主任王志民（左前）在香港回歸22週年紀念日的會議上互相舉杯致意。

第二，中聯辦牽涉香港的721襲擊事件，這是香港反修例風波中最難以解開的死結。

在林鄭繞過中聯辦直達天庭之後，中聯辦難以進入政府的上層，於是只能繼續利用「第二支管治隊伍」中的親兵。在修例風波中很長一段時間内，中聯辦都按兵不動，讓林鄭衝鋒。在國務院副總理韓正親自指示下，中聯辦才推一推，動一動，積極了兩次，5月底和7月底兩次大動作。

可是在7月底發生了疑似村民和黑社會人士的白衣人襲擊市民事件。在襲擊過程中，警方遲遲不到場，被質疑是故意讓香港亂一亂，讓反警察的示威者知道警方的重要性。豈料，這樣反而激起了香港示威者的怒火，成爲要求「解散警隊」的最大動力。也是整個香港反修例騷亂中難以繞過的死結之一。

Photo credit: Reuters / 達志影像

有媒體報導，事前中聯辦新界工作部部長李薊貽曾在7月11日和鄉紳的公開會面中，呼籲村民保家衛鄉，希望「愛國愛港」的村民不要讓「暴徒」進來元朗「生事」，進來就一定要「趕他們走」。因此，很多人認爲中聯辦是721事件的幕後黑手。也有人懷疑，香港政府之所以不能徹查721事件，正是由於中聯辦牽涉其中。

有鋻于此，王志民的離職是難以避免的，他成爲史上在位時間最短的中聯辦主任。

從邊境空降回香港，新中聯辦主任駱惠寧資歷不簡單

新上任的中聯辦主任駱惠寧是個非常獨特的人選，這表現在幾個方面。

第一，駱惠寧的上任完全是臨時通知，臨危受命。這從他在不足一個星期前剛被任命為全國人大財經委員會副主任委員，就可見一斑。

第二，駱惠寧此前一直在安徽、青海、山西任職，全無港、澳、台和外事的經驗，屬於「空降香港」，與此前港澳系統和香港在地組織全無瓜葛。

第三，駱惠寧最高曾任青海和山西的省委書記，有過「封疆大臣」的治理經驗。省委書記這和港澳辦主任同級，比中聯辦主任要高半級。他還是中共十七屆中央候補委員，十八、十九屆中央委員，資格比港澳辦主任張曉明還老（張曉明是十八屆中央候補委員，十九屆中央委員）。

第四，駱惠寧年齡已過65嵗，在中共的系統中，已不能在地方任省委書記的職務，他從山西調回中央是正常的年齡原因。進入人大系統實際是安排退休，處於在官場上「無慾無求」的狀態，這和以往中聯辦主任還有「更上一層樓」的官場欲望不一樣。

第五，駱惠寧在山西時期大力治理山西官場，獲得很高的讚譽，有「勇於擔當，直抓實幹」的評價。

駱惠寧｜Photo Credit: AP/ 達志影像

第六，由於第二到五點，駱惠寧不再是「監軍」，而更類似一個帶有尚方寶劍要來整頓中聯辦和在香港重新佈局的禦賜黃馬褂的八省巡按角色，或有「大事奏裁，小事立斷」的特權。這或許是中央派他到香港的主要原因。

第七，值得注意的還有駱惠寧在安徽時期長期從事外經貿工作，他本人有經濟學博士的頭銜，調到人大也是從事外經貿工作。因此，駱惠寧在香港，也很可能和香港在經濟上對中國的重要性的考慮。

王下駱上，說明了何種中共對港政策？

駱惠寧上任後，中國對香港政策有什麽變化？筆者認爲大方向幾乎沒有。中國對香港的態度很一致，就是大力推進二次回歸，在政治、經濟、思想文化上整合香港。這已經寫在中央的文件中，也是習近平的標誌性政策，這點不可能改變。

但在小的方向上，駱惠寧的上任或許會展示中共在處理香港問題上的一些靈活性。

第一，不論是解釋為對721事件問責也好，對區議會大敗情報錯誤也好，王志民的下臺都是可以視爲一種問責的表現。總之，換馬多少體現了中國對香港事態出某種承認不足的態度。

第二，721事件或許得到某種程度上的轉機。中國無疑大力支持香港警察的「止暴制亂」，但721事件中香港警察的「不作爲」和「止暴制亂」沒有關係，完全是警隊的負資產。而且顯然，對721事件沒有一個説法的話，很難説服「和理非」的香港人。因此，或許從中聯辦開始對721事件進行檢討，再追究至少一部分涉事的不作爲的警察，會是一個解決香港困局的方案。

第三，駱惠寧的評語中也有「做事嚴謹、待人寬厚、善於把方向」的字句。「善於把方向」意味著在大方向上堅持，在小問題上可以不計較；「做事嚴謹」意味著煽動鄉黑勢力這樣不入流的招數不會輕易動用；「待人寬厚」意味著有good faith（編按：有誠信、有善意的意思），這些都是現階段對香港有利的作風。

第四，駱惠寧是寧波人，作爲一個成長在改革開放初期的海派，多少對香港和香港文化有一定感情。這點在對香港工作中非常重要。

希望這次中央在香港換人，對解決香港持續的騷亂能有幫助。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：Alvin