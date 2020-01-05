駱惠寧年屆退休、與林鄭的「倒數相合」：中聯辦的不尋常人事調動

中聯辦主任的人事調動，十分不尋常，分析如下：

1） 年齡：駱惠寧（1954年10月出生）已年屆正部級的65歲退休年齡，是97後上任時最老的中聯辦一把手。回歸前的例子則有1983年，原江蘇省委書記許家屯以67歲之齡上任新華社香港分社社長。而97後上任的中聯辦主任（2000年正名）到任年齡分別為：姜恩柱（59）、高祀仁（58）、彭清華（52）、張曉明（49）、王志民（60）。一般而言，中央不會搵長者接任。

2） 彈弓手：駱惠寧上周六（28/12）才從山西省委書記退下，到安頓高官退居二線的人大財經委做副主任，準備在「閒職」安老。從山西退下，到財經委退居，再突然到香港前線打仗，短短一星期內發生，十分罕見。如果中央一早計劃空降駱來香港，那麼中間就不會有人大一職的安排，顯示中間可能有人事反覆。

3） 胸有成竹？連關鍵時期的敏感人事任命居然都不全盤掌握在手，有條不紊地出牌，那麼對香港的全局部署，北京是否真的信心爆棚？

4） 經驗：駱惠寧雖有內陸省分青海、山西兩省書記的履歷，但對港幾乎零經驗，涉外經驗亦欠奉，與以往香港一把手的外交、港澳、中組、沿海的背景有別，面對未來越趨複雜的香港國際形勢，未知能否駕馭。

5） 駱的政績：打擊山西特大貪腐和發展經濟有功，成為「救火隊長」，從而得到中央信任。外界的良好意願是他會來整頓官場，相信大家諗多咗啦。

6） 派系：駱雖不是「習家軍」，但多次爭取對習表忠，2017年8月他說：「近年山西政治生態由『亂』轉『治』，山西發展由『疲』轉『興』，黨的建設和黨所領導的各項事業邁上新的征程，根本在於以習近平同志為核心的黨中央的正確領導，在於有習總書記作為核心為我們掌舵。山西的歷史性變化，從一個區域印証了習總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰略的真理力量和實踐力量。」

7） 搏一搏：由非「習家軍」治港，如果成功可以歸功習近平的英明，如果失敗則可推卸其他派系不濟，大小通吃。

8） 無包袱：駱已年屆退休、有兩屆中央委員的資歷力壓、在港無政商人脈包袱，大可放手一幹，強力執行習路線，讓自己好頭好尾。由於此君是最後一擊，與林鄭的倒數相合，相信兩人會在餘下任期一齊大力做dirty job，過度執行，消耗餘輝。唯望他不要像「習家軍」北京市委書記蔡奇一樣盲幹，土包子的亂拆亂趕。

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