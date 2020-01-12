好聚不好散：在離台後批評原球團的中職洋將們

文：阿承的話唬爛運動

中職洋將來來去去，季中解約、季後不續約都是很正常的，而這些外國來的職業選手也都明白在商言商這個道理，但還是有些例外，在球隊時可能就對球隊的管理階層或是教練調度不滿，在離開台灣後決定投書媒體，公開自己為何會離開中華職棒這個聯盟。

2009年統一獅 華盛頓（Rico Washington）

統一獅隊在2007跟2008年達成總冠軍二連霸後，面臨著兩位在總冠軍賽表現不錯的洋投艾瓦多與海克曼即將出走的消息，但最讓大家震驚的是，在2006年下半季加入球隊後，一直展現長打火力、拿下兩次全壘打王跟打點王的布雷決定不與球隊續約選擇退休，少了布雷，這個火力缺口可不是當時獅隊任何一位本土選手可以補上的。

因此球隊馬上找來了華盛頓這位洋砲，來台時年紀30歲的華盛頓，前一年還有在大聯盟紅雀隊出賽14場，被評價為守優於攻，熱身賽出賽六場打擊率僅1成82，讓球迷們很擔憂。

來到開幕戰，華盛頓三打數一安打，那支安打帶有勝利打點，就整體表現而言，華盛頓在球季前一個月出賽19場，打擊率2成97並不差，但三支全壘打跟共七次守備失誤不符合球隊的要求，尤其是失誤常導致球隊輸球，因此在他因腰傷跟膝傷需要休養時，球團就決定將他解約，對此球團解釋他在來台前就有舊傷，是因傷無法穩定出賽所以才有此決定。

但就在華盛頓回到美國後，他就在網路上回覆文章批評統一獅隊說謊，說自己在來到台灣前完全沒有受傷，所以沒有舊傷問題，當時只是肌肉痠痛，隊醫要求他休息幾天，但就在之後馬上遭到解約，文中更批評統一獅隊的管理階層，更直指時任的領隊林增祥不懂棒球，造成球迷的討論。

眼見被指名道姓，林增祥也出面回應，指華盛頓打擊跟守備都不如預期，且左膝有舊傷，至少三場比賽因為他失誤而輸球，各國職棒只要有球員表現不好解約都是正常的，公道自在人心。

隨著新來的洋砲卡斯提表現亮眼，大家也逐漸遺忘華盛頓在網路上的批評（雖然卡斯提最後在總冠軍開打前也跑了），大家最他最深的印象除了批評原球團外，應該是就球迷搶娃娃事件吧，希望那位女性球迷還有持續支持中華職棒。

2012年Lamigo桃猿 迪薩猛（Matt DeSalvo）

2012年Lamigo找來有大聯盟資歷的洋投迪薩猛，而他整季的表現也相當亮眼，11勝排名聯盟第三、防禦率2.77聯盟第二、137次奪三振聯盟第一，能先發跟偶爾客串中繼，然而就在總冠軍賽開打前，迪薩猛在練投時覺得無法出力，到醫院檢查後發現他的右肘三頭肌肌腱撕裂跟手肘關節有積水，因此無緣進入總冠軍賽名單，並回到美國接受治療。

2013年迪薩猛去日本職棒參加測試但未通過，Lamigo提出合約邀請他回鍋，但他拒絕，過一段時間後他在媒體上講出自己是因為球隊使用過度才導致受傷，抱怨球隊每次先發都讓他投接近130球、球隊翻譯不懂英文導致溝通不佳、覺得應該換投了但牛棚沒人熱身，自己只能繼續投下去，並認為就是被操到受傷才導致無法通過日本職棒測試（原本想直球平均145KM以上，但當天最快僅有142KM），如果再次回來Lamigo投球，以後可能就無法投了。

對此，球團回應翻譯溝通沒問題，雙方合作時也很融洽，不明白為何他要這麼說。

迪薩猛在中職的22場先發當中有13場投超過100球，曾連續5場先發超過110球，也有過連2天中繼上場後只休息2天就先發投了120球，看了之後就覺得其實迪薩猛抱怨的也有道理，之後他短暫效力美國獨立聯盟後就退休了。

2019年中信兄弟 艾銳克（Eric Wood）

2018年12月底，中信兄弟宣布新球季將會找來洋砲，而人選就是有六年小聯盟資歷，最高層級到3A的艾銳克，於2019年2月抵台參加春訓。

來到台灣後的艾銳克從春訓開始表現就不錯，時任中信兄弟總教練伯納將他排在中心打線，並期望他能健康先發一整季，他在官辦熱身賽時打擊率3成68，大家都很期待他能在球季開打後維持這樣的表現。

來到球季第一戰，艾銳克擔任先發一壘手打第五棒，但整場比賽四打數沒安打並發生一次守備失誤。

第二戰一樣的棒次跟守備位置，這次艾銳克五打數還是沒有安打、吞下三次三振，然而這就是他在中職場上最後一次亮相，球團隔天就將他解約，因為他對教練下達的短打戰術有意見，就以個人表現凌駕於球隊之上為由解約。

對此雖然艾銳克本人沒有表示任何意見，但他的經紀人就跳出來說話，表明艾銳克絕對是非常認真、而且具有求勝慾望的球員，他在美國已經帶了艾銳克七個球季、超過800場比賽，艾銳克與隊友、教練或球團沒有過什麼衝突或問題，艾銳克也尊重每一場比賽，也不太會去挑戰或是質疑教練團的戰術與決策，如果說艾銳克重視個人利益凌駕於團隊之上，是完全錯誤的，對於這次的事件感到相當失望，尤其是對於艾銳克的態度與人格有所質疑。

離開中職後，艾銳克回到了海盜小聯盟繼續打拚，中信兄弟找來另一位洋砲里迪，這件事就落幕了。

現在網路發達，一些有意願到國外打棒球的選手都會先上網了解該國的職棒環境，當然這些球團跟球員不和的案例如果越來越多，多少都會影響外籍選手來台的意願，球團要在這方面下點苦心了。

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本文經運動視界與阿承的話唬爛運動授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航