1. 甚麼是「武漢肺炎」？是沙士重臨嗎？

肺炎一般由細菌或病毒感染引起。大家擔心的沙士或禽流感，都是因病毒而起。據武漢市公布，不明肺炎病者並非受到流感、禽流感，或腺病毒感染；而目前從武漢返港後出現呼吸道症狀的個案，測試後亦對禽流感及「沙士」等病原呈陰性反應，意味香港的個案並非由這些病原體引起。雖然如此，由於武漢的肺炎個案病因未明，現時仍無法斷定其類型及傳播方法。

2. 點保護自己？

很老套，但請緊記：保持個人衞生、出入住處或進食前先洗手、食物要徹底煮熟、避免去人多地方、生病時戴上口罩。

洗手的基本原則是，手上沒有肉眼可見的污跡時，可以使用酒精搓手液；否則就要使用肥皂洗手。對於傳染病，老人家、兒童及長期病患者通常較高危，家有老幼，請多關心，確保他們恆常保持個人衞生。

按現時資料，武漢肺炎個案大多來自武漢市華南海鮮城，導致是次肺炎疫情的病原體有機會是由動物傳人，因此大家亦應避免接觸活體野生動物，更加不要進食野味。

3.外科口罩、N95、韓式口罩、豬嘴——戴邊款口罩好？

大部份外科口罩都由防濺、隔菌、吸濕三層組成，可以減低病人透過飛沫傳染人的風險，亦有機會預防經飛沫傳播的疾病。[1] 而N95（及更高級的N99/N100，或抗油性粒子能力更強的R95/R99/R100、P95/P99/P100系列）氣密性較強，通過合適測試（fit-test）而佩戴時理論上比外科口罩更能阻擋飛沫。[2] 然而，由於N95等口罩在實際佩戴上會比外科口罩困難與不適，而氣密性優勢容易因為錯誤佩戴而失去，反而可能增加感染風險。所以，就減低呼吸道感染風險，N95是否比外科口罩在實際應用上更有優勢，醫學界依然有爭議。[2][3]

因此，正確佩戴口罩或比佩戴上述哪款口罩更重要。各種口罩的配戴方法各異，詳情可參閱包裝。同時需要留意的是，以口罩作為減低感染方法是建基於病毒可經飛沫傳播。若病毒發現有其他傳播途徑，就要增加其他防護方法。

至於防毒面罩，基於其氣密性及過濾性，應該能防止飛沫傳播。不過阻隔病原體的能力，與N95相若。

反之，常見的Pitta口罩（如下圖所示款式）則由聚氨酯（即一般洗碗海綿的物料）構成，目前未證明其氣密性及過濾性，廠商亦無表示該款口罩能阻隔病毒等病原體，因此，我們對它的防疫功能存疑。

Photo Credit: Darryl Dyck / The Canadian Press via AP / 達志影像 2019年8月3日，加拿大溫哥華有人戴上口罩、護目鏡及安全帽參與遊行，聲援香港示威者。

4. 發燒點算？係咪肺炎？應該睇醫生還是直接到急症室？

若出現發燒或上呼吸道感染等症狀，應時常戴上口罩，盡快求醫，避免到人多地方。建議你先到普通科門診或私家診所求診，減低交叉感染機會。求診時，請向醫生講出最近外遊紀錄（不限於武漢市或中國，應盡量告知所有外遊地點），以及同住者有否出現相似症狀。別自行診斷自己的病徵，盡快就醫，好好保障自己和家人。

5. 咁危險仲去唔去醫院好？

醫院管理局已指示各醫院加強感染控制安排，並在目前嚴重應變級別下盡快分流相關症狀患者，亦會集中隔離和治理確診個案。[4] 因此，如果有必要前往醫院，請放心前往，並緊記戴上口罩保護自己和他人，在出入醫院時徹底洗手，進入及離開病房時以酒精搓手液清潔雙手，保持個人衞生是目前最好的預防方法。

6. 陳生陳太話，生蘿白批皮有用喎……

目前坊間流傳多種預防新型肺炎的方法，大部分均無科學實證支持。同時，由於致病原及傳染途徑仍然不明，還未有針對性的防治方法。保持個人衞生，能減低大部份呼吸道傳染病的感染率，為目前最好的預防方法。另外，亦須多關心長輩們，讓他們知道正確的防疫知識。

7. 我下星期要上武漢！點算？

若必須前往武漢或中國地區，請時刻做好個人衞生措施：勤洗手、保持個人衞生、食物要徹底煮熟、避免去人多地方、戴口罩（重要的事情不停重複）。另外由於武漢肺炎被懷疑是由動物傳染人類，應避免到相關市場或濕貨市場。返港後若有不適，應立刻求醫，並告知醫生外遊紀錄。

參考資料：

Offeddu V., Yung C. F., Low M. S. F., et al. (2017) Effectiveness of masks and respirators against respiratory infections in healthcare workers: a systematic review and meta-analysis. Clinical Infectious Diseases, 65(11):1934-42. Radonovich L. J., Simberkoff M. S., Bessesen M. T., et al. (2019) N95 respirators vs medical masks for preventing influenza among health care personnel a randomized clinical trial. JAMA, 322(9):824-33. Smith, J. D., MacDougall, C. C., Johnstone, J., et al. (2016). Effectiveness of N95 respirators versus surgical masks in protecting health care workers from acute respiratory infection: a systematic review and meta-analysis. CMAJ:188(8), 567–574. 香港特別行政區政府（2020）〈對公共衞生有重要性的新型傳染病預備及應變計劃〉

本文獲授權轉載，原文見作者Facebook專頁。

相關文章︰

責任編輯︰Kayue

核稿編輯︰Alvin