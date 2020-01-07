數據指標與個人感受：如何評價蔡英文政府的經濟成績單？

不論東西方皆然，全球民主體制選舉大多著重經濟面向以決勝，從台灣有民選總統以來到2020年的這次、同不例外。

換言之，要評估一個總統政績的準則很多，但經濟評量是最常被檢驗的一項。本篇也著眼於斯，從略其他，引文細想蔡英文四年任內究竟經濟成效何如？

經濟數據指標和個人「感受」

首先，經濟評估不脫各項數據指標，有就GDP成長率、失業率、通膨率等等，尤以股市表現最被注意。細究其實，這是經濟學模型發展而出的幾套整理，但要論經濟好壞「感受」當然不限於此，還包括很主觀的每個個人和不同階層感覺。易言論，經濟數據評估的是一個平均值，不盡然每個階層選民都可以直接反射利益或損害，也就是說、經濟在大幅成長時最底層那群選民仍舊很難覺知大勢；反之在經濟普遍蕭條之際，大富豪們受損的也僅是股票或房產帳面上扣減，衰退中他們一樣過著舒適富裕的生活。這是資本主義社會我們不得不然、難以遁逃的一個困局，這點合先敘明。

所以在數據以外、在模型難涵蓋處，一定有著許多故事和一個個真切人們生活點滴，這才是最需要被觸及的那塊，不過真要做起難度非常高，往下延伸乃是分配正義相關的政治哲學問題。

經濟數據統計的轉遷變化

先簡單說說這些惱人數據何來，今日我們用來統計國民所得和國民生產總額等等經濟統計，來自1930年代經濟大危機後、英國和美國戮力發展所致。當年設計這些數據衡量的圭臬如今轉變巨大，例如智慧財產與創意產業就不在當初統計方法內。具體舉例影響深遠者，2013年7月、職司美國經濟規模精算的公部門「美國經濟分析局」（Bureau of Economic Analysis，BEA），宣布調整經濟統計方法，隨即從生產iPhone的蘋果公司、到跨國大藥廠乃至電影與音樂製作公司都受影響，各國債務計算與歐洲經濟政策也連帶不同。

小結來說，各類定型化經濟指標限縮我們對經濟體質的真確掌握，阻擋了我們想像、某些時候甚至誤導，但全然放下這些度量衡可能並非最好做法，這在全球其他國家或者台灣都然。我想這是要評估蔡英文經濟表現的理解前提，也就是現行人類經濟評量標準無法概括最富與最窮，更不能用來解釋人類社會各個新型態產業快速變動，但它是一個方向，仍可作為指針。

蔡總統前四年任期內經濟數據指標

說完這些，容我們回眼蔡英文總統四年任期內經濟發展，用的是相對通俗且明確的數據呈顯。許多人知道蔡英文任內台灣股市持續在萬點以上最久時間，如今一萬點以上已成股民習常，就市值來看，從蔡總統上任至今台灣股市總市值從27兆元成長到35兆元。過去幾年台幣兌換美元匯率從33.8左右升值到29上下，升值幅度超過4元不可謂小，但這樣的升值幅度並沒有傷害到台灣進口產業，相關企業營利與獲利屢創新高，EPS超過10元、也就是賺超過一個股本的公司甚至超過70家，這是史無前例的經濟發展。

再又以2019年第三季經濟成長率為例，我們台灣再度以2.91％蟬聯亞洲四小龍之首。全球性的經濟預測與商業諮詢機構HIS Markit也認證台灣領銜四小龍的事實。

Photo Credit: 中央社

馬政府負成長，蔡英文接手後連14季正成長

蔡英文2016年接手國政那時，馬政府經濟連三季負成長，當下許多經濟機構預測全年成長「保一」都有問題，但此刻審視蔡政府交出成績單已然連續14季正成長。蔡英文領導的中央政府是台灣22年來首度財政平衡的政府，而且於此同時我們還能減稅、加薪，還能清理前債並推動前瞻基礎建設；政府總決算甚至連續兩年達成歲入歲出謄餘，這樣持家有方是歷來所有政府最優。簡單說就是嚴守財政紀律，在有限資源內以平衡為基準還達成諸多效益。

蔡英文執政近四年期間，國家總債務佔GDP比率持續往下降，政府財務穩定度提高、負債比降低，這和馬英九執政時期總負債幾近GDP的36％，此中差異不言可喻。

蔡政府主政出口屢創新高

復更可以談談久來以出口為重的台灣經濟相關表現有多傑出，蔡英文主政的2017年全年出口3173億美金，這是2010年以來最大幅成長；在美中貿易戰影響下、台灣因為轉單效應獲利，在2019年1月到10月對美國出口總額也增加17.69％。如果從2018年12月起往前算，台灣更有連續24個月正成長，這是十分驚人表現，儘管2019全年表現不若18年、但綜蔡政府四年平均出口量評估，仍是遠勝前屆政府。

譬如，2019上半年台灣對美國出口年增率勝過新加坡與韓國一倍以上、更大幅領先日本的3.8％，台灣伺服器產業出口暴增400％就是顯例，但這比率於19下半年確實稍有疲軟無誤。

試再舉經濟數據為證，國立中央大學台經中心2019年7月公布的消費者信心指數（CCI）也回漲到80點以上，此證客觀數據下消費者信心持續正向。

公平看待蔡英文拚經濟的好成效

本文一而再的舉例，無非係想以經濟數據說明蔡英文入主總統府後、台灣整體經濟情勢確實向上提升、政府財政走向穩定。當然如本文前半段所示、現行經濟統計標準無法佈達所有面向，關照有時而窮，必然會有部分民眾無法實質感受經濟成長，這是所有政府上台都會有也應該面對的現象。

務實地說，我們不應該期盼有個完美或者可以讓所有階層都豐收經濟果實的政府。當代世界經濟政策很大程度上游移於凱因斯（John Maynard Keynes）和傅利曼（Milton Friedman）之間，首鼠兩端前後失據的政府不乏其例。1980年美國總統大選，共和黨籍挑戰者雷根（Ronald Reagan）提出「痛苦指數」（Misery Index）這個名詞（通膨率加失業率的總和）、痛擊當時在任的卡特總統（Jimmy Carter）。雷根更提出著名的競選口號「你們覺得經濟處境比四年前更好嗎？」，定錨終結卡特連任白宮之路；同理可以想見很常被引用的柯林頓（Bill Clinton）競選名言「笨蛋，問題在經濟！」，這都在在說明了本文一開頭所提及、經濟議題在現代選戰中舉足輕重地位。

涵攝前段條目展言，做為面對挑戰的現任總統，蔡政府的經濟成績單雖然不是無懈可擊，但比擬台灣民選以來所有中央政府、絕對優質，至少曾經執政的國民黨沒資格說嘴。

本文明瞭在政黨高度對立競爭下，尤其此刻選戰決勝就在眼前，要能平心而論的客觀面對幾不可能，但如若自許是不受強烈意識形態綁架的選民，則或應嘗試持平想想。質言之，也許有人不贊成蔡英文國防政策，或是討厭她在兩岸關係上的處理，但若單單聚焦蔡英文操持國家財政與提升經濟發展能力，我們應該給予肯定。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航