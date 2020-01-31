自製優格比較健康？用錯菌種來源可能導致腸胃道疾病

文：陳敬哲（NOW健康）

優格是個能提高腸道益生菌數量、讓免疫力維持平衡的好食物，即使有乳糖不耐症問題，也可透過優格補充牛奶鈣質。許多人會自己動手做優格，排除可能有食品添加劑的風險。但如果將舊優格當作菌種，放入牛奶中做成新優格，恐怕讓自己陷入健康危機，一不小心就導致腸胃道疾病。

林口長庚紀念醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，環境中有很多細菌沒辦法用肉眼看見。嚴格來說，市售優格只要一經開封最好要馬上吃完，以免細菌滋生。

不論是市售或自製優格，只要接觸到空氣與器具，甚至雙手或嘴巴，就可能沾染有害細菌，時間一長，生長環境符合條件，壞菌就會滋生，導致食物腐敗。

顏宗海強調，雖然不同細菌喜好的環境溫度不同，但大致上7至60℃都是危險溫度。既然益生菌容易培養，壞菌當然也容易滋生，千萬別拿舊優格用來做新優格，否則吃下肚後可能發生腸胃不適，例如嘔心、嘔吐、腹痛、腹瀉等。

新光醫院營養師李雨珊也提醒，牛奶蛋白質含量高，很多細菌都能夠在裡面取得養分大量繁殖，如果保存不當很容易腐敗。所以自己做優格時一定要特別注意，放入牛奶裡的菌種必須要是益生菌，不能受到其他細菌汙染。

如果製作優格時，能做好器具滅菌，每次都能盡快吃完，優格就會是很好的健康食物，李雨珊說明，益生菌能夠幫助食物分解養分，讓營養被徹底吸收。只要腸道益生菌多，容易致病的壞菌就少。適當吃優格有助於維持腸道健康；而多吃高纖維蔬菜，也可以提供益生菌養分，幫助維持益生菌數量。

另外李雨珊補充，牛奶是很好的鈣質來源，不過部分民眾因乳糖不耐緣故，沒有辦法飲用。利用益生菌將牛奶做成優格，就可以大量減少乳糖，民眾也就可以透過優格攝取鈣質。

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