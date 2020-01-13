為什麼推動和平教育？對他人的不幸與痛苦「感同身受」
我們想讓你知道的是
「把受害者放在中心、從基層培力做起」，是和平號、ICAN和川崎哲自己推動和平教育的信條：唯有對他人的不幸、痛苦感同身受，藉著努力不懈的對話和合作，我們才能為下一代創造更好的未來。
文：楊湛華
獲2017年諾貝爾和平獎的國際廢除核武運動（ICAN）委員之一、「和平號」（Peace Boat）計畫執行委員會代表川崎哲（Akira Kawasaki）受龍應台基金會之邀，至臺北沙龍分享多年來推動和平教育的經驗。
日本的「和平號」源自於1983年。當時正值日本歷史教科書爭議，政府企圖淡化日本在二戰時期犯下的戰爭罪行。幾位有志一同的大學生，希望敲響警鐘，希望人們銘記戰爭造成的苦痛，因此發起了名為「和平號」的航程。「和平號」定期造訪曾被戰火蹂躪的亞洲各地，從遺留的陳跡、倖存者的證言中反省戰爭帶給人類的傷害。
和平教育始於「大海學校」。每一年，來自亞洲的學生們在船上相識，一同參與和平相關的課程；船隻靠岸後，有陸上遊歷的行程，拜訪曾經發生戰爭的城市。例如，大海學校邀請曾為慰安婦的韓國女性上船分享經驗。川崎哲相信，感同身受的體驗和跨越國界的互動，是和平教育的關鍵。
近年「和平號」積極組織、參與人道救援行動。川崎哲提到了幾項近期工作，像是帶足球到巴勒斯坦難民營，與小朋友們快樂玩耍；或是組織掃雷團隊至柬埔寨。逢日本311震災，「和平號」也發起募款活動。
為了建立兼容並蓄的國際社會，「和平號」引入了聯合國「永續發展目標」（SDGs）作為教育、推廣的重點主題。川崎哲期盼，「和平號」作為推動和平教育的平台，能夠提供一個開放且安全的空間，讓人們認識過去和當下，找到問題，並合作想出解決辦法。「畢竟你也沒辦法逃離這艘船」，川崎哲笑稱。
國際廢除核武運動（ICAN）成立於2007年，致力於削減全球核武和核試驗。川崎哲說道，身在臺灣可能很難感受到核武器的威脅，然而世界上還存在很多核彈頭，它們隨時有可能造成不可想像的後果。他認為，核彈在多數人眼中，無非只有它毀滅性的一面。在那背後，大家卻鮮少關注受難者們承受的苦痛。ICAN的目標之一，就是將核武拖出國際政治的論述，轉變成人道議題。ICAN強調，核武及核試驗帶給受害者的苦難是「不為人所接受」的，也致力讓人們認識到核武反人道的一面。ICAN不懈的努力，促成了2017年《禁止核武器條約》的簽訂。
川崎哲認為，日本的教育中充滿廣島、長崎的悲劇故事，卻沒有指出人們如何面對當今的核子議題。為此，ICAN展開了演說、遊行等等活動，將議題直接帶到基層，激發公民社會的動能。例如，ICAN邀請被爆者（Hibakusha）分享受災經驗，有些參與者事後自發地花更多時間學習相關歷史和知識。
「把受害者放在中心、從基層培力做起」，是和平號、ICAN和川崎哲自己推動和平教育的信條：唯有對他人的不幸、痛苦感同身受，藉著努力不懈的對話和合作，我們才能為下一代創造更好的未來。
2019和平號觀察紀錄
- 沒有「對等」的和平，只是建立在壓迫之上的假象
- 軍艦島、慰安婦與長崎原爆的真相，跟日本教科書寫的不一樣？
- 石卷人稱和平號為「希望之船」，每年帶著外地人來認識這個地方
- 南北韓非軍事區有遊樂園和生態園區，氣氛沒有想像中肅殺
- 這艘「永續發展」的郵輪，但船上食物似乎被浪費了？
- 在我解釋「挺香港」前，無法想像與中國遊客會有多少衝突
- 對於來自戰爭當事國的人來說，這是一場掀起瘡疤的活動
- 面對廣島原爆記憶，突然湧現的恐懼與悲傷
- 那間路口的咖啡店，成為石卷人挺過災難的象徵
- 被戰爭串起來的亞洲，不同人訴說著同一個悲傷故事
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航