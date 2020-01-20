【國際大風吹】台北高雄各一場，〈國際知識王〉單元首度開放粉絲參賽！

常常關心國際情勢的你，總覺得同好不夠多嗎？如果你對於掌握國際脈動深具信心，那就千萬不能錯過「國際知識王」！

《關鍵評論網》的網路節目《國際大風吹》上線近兩年來，不僅每週帶你深入探討一個有意思的國際話題，不定期推出的「國際知識王」特別企劃更要帶你從線上走到線下，從螢幕前的觀眾搖身一變，成為跟各路高手爭奪「國際知識王」榮耀的參賽者。

「國際知識王」是《國際大風吹》節目從2019年開始推出的特別企劃，在前兩屆影片廣受好評後，「第三屆國際知識王」將擴大規模舉行，分別在台北、高雄兩地舉辦競賽，兩場競賽各開放20名粉絲報名參加。若報名人數超過20名，主辦單位將以抽籤方式決定參賽者名單，並另行通知。20名參賽者將由主辦單位分成兩隊，現場答題，爭搶「國際知識王」的榮耀。

比賽題目共有分三大類及一題驟死題，每位參賽者都有一次上台作答的機會，是神隊友還是豬隊友，就得各憑本事。不過也別太擔心成為老鼠屎，每隊都有3次求救機會，分別是「隊友幫幫我」、「時間暫停」、「刪去法」。「隊友幫幫我」將允許作答代表在回答前查看隊友的回答狀況；「時間暫停」則讓全隊隊員可以有1分鐘的討論時間；「刪去法」發動後可以刪去兩個非正解的選項。如果兩隊同時選擇求救，主辦單位將視情況以特殊規則處理，讓比賽公平進行。

兩場活動都將全程錄影，後續並將製作成影片上傳關鍵評論網YouTube及其他社群平台，因此錄影前會請參賽者簽署拍攝同意書；錄影過程中有時亦會需要參賽者配合工作人員的指示，讓錄影流程更順暢。為增進活動的趣味性，作答過程將使用互動App，參賽者請記得攜帶充飽電的智慧型手機，並且事先下載APP。（APP載點：android、ios）

活動過程約3.5小時。兩場活動都備有簡單餐點，另外，無論最終輸贏，所有參賽者都能獲得《國際大風吹》專屬神秘獎品！歡迎全國粉絲踴躍報名挑戰「國際知識王」榮譽！

活動資訊：

【台北場】台北場報名表

活動日期：2020年02月10日（一）

活動地點：關鍵評論網辦公室（台北市信義區菸廠路88號4樓）

活動時間：18:30-21:50

【高雄場】高雄場報名表

活動日期：2020年02月16號（日）

活動地點：奧兒享空間（高雄市苓雅區中正一路306號3樓之1~2）

活動時間：15:00-18:20

#溫馨提醒：攜帶滿電智慧型手機、事先下載APP