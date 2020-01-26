代駕司機肇事，隔年車險保費變貴？

文：何楷平

日前（按：原文撰於2019年11月11日）有北市議員指出，「代理駕駛」與代理駕駛經營者究竟是承攬，還是僱傭關係，目前仍無法律界定，此外，代駕司機在代駕途中，萬一發生車禍，會由車主的車險來理賠，使車主的車因為有出險紀錄，導致保費增加。

北市議員認為，這樣的作法對車主不公平。對此，產險業者指出，只要是車主（被保險人）同意許可使用被保險人的車輛，保險公司都會一視同仁，只要有出險紀錄，隔年保費確實都會增加。

事實上，交通部擬定的「代客駕車定型化契約草案」，針對代駕業者擬訂其定型化契約應記載或不得記載事項草案，包括申訴、客服電話、肇事時的理賠、保險等資訊，都要載明在定型化契約。

依國內某家代駕業者為例，在提供代駕服務之前，會要求申請人（車主）提供投保強制險、第三人責任險、車體損失險的相關證明，如果沒有投保，也須誠實告知，代駕司機有權拒絕提供服務。

產險業者表示，無論是強制險、第三人責任險、還是車體損失險，一旦車輛有出險紀錄，隔年保費都會調漲。

但和強制險、第三人責任險不同的是，車體險附加被保險人，以配偶、同居家屬、四等內血親、三等內姻親等「親戚」為主，朋友或代駕司機，並不包含在內。所以如果出車禍，保險公司一樣會理賠車體險，但如果車禍當時是由朋友或代駕司機等「非親戚」開的車，保險公司理賠後，會再向車禍當下開車的人追償。

因此，如果開車的人是代駕司機，保險公司會向司機追償，但由於目前已有代駕責任險，專門為代理駕駛經營者設計，以車隊（執行代駕業務的公司）為承保對象，若司機不小心碰撞，造成顧客車體損傷、顧客物品遺失等，依法應由被保險人（代駕公司）負賠償責任，而受賠償請求時，保險公司會負擔賠償責任。

對於北市議員「不公平」的說法，產險業者認為，這並沒有公不公平的問題，「因為車主是同意對方開車的，代駕司機也不願意車禍發生。」

目前已有代駕業者提出「代駕司機負有責任、導致次年保費有所調漲，同意負擔次年的實際漲幅」，等於是願意承擔因為代駕司機導致車險保費增加的差額，算是對消費者的一種補償。

本文經現代保險雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航