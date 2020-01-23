小心飲食地雷！五大指標評估是否「代謝症候群」上身？

文：蔡怡琳

步入中年，腰圍變粗、小腹肥胖是正常的嗎？當血糖、血壓值也偏高，這些看似沒有立即傷害的危險因子，加總起來，都可能形成「代謝症候群」，容易導致心血管疾病發作，或是第二型糖尿病等慢性疾病的前兆，十大死因中大部分都和代謝症候群有關！

亞東醫院新陳代謝科主治醫師江珠影說明，由於三高症狀多半無聲無息，容易被忽略，但後續導致的心血管疾病，以及造成死亡率上升的威脅性，甚至不亞於癌症。估計台灣約有超過五分之一的成人，都有代謝症候群的問題。

你是代謝症候群一族嗎？評估五項指標

代謝症候群如何上身？可先從臨床判定標準，來評估自己是否是潛在危險群。以下5項指標，如符合3項或3項以上，即可判定為「代謝症候群」。

腹部肥胖：成人男性的腰圍≧90公分（35吋）、成人女性腰圍≧80cm（31吋）。 血壓偏高：收縮壓≧130mmHg、舒張壓≧85mmHg。 空腹血糖偏高：空腹血糖值≧100mg/dL。 空腹三酸甘油酯偏高：抽血檢測三酸甘油酯≧150mg/dL。 高密度脂蛋白膽固醇偏低：男性<40mg/dL、女性<50mg/dL。

江珠影指出，代謝症候群雖然不算一種疾病，但等同於「危險因子大集合」，遺傳因素約占20%，不良的生活型態則占50%。而現代人緊湊和高壓的生活型態，也會讓內分泌失調，血糖、血脂都會受到影響。

如血糖偏高最後變成糖尿病，血壓偏高變成高血壓，如果再沒控制好，就會引發中風，她說：「十大死因中，有大部分都和代謝症候群密切相關。」

她常遇到許多人在健康檢查後，才發現有血糖血脂超標等紅字，有的患者雖然還沒到用藥的程度，仍要特別注意交互影響，可能在不適當的生活習慣下，「沒注意要改變，症狀很快就會惡化」，衍生為各種慢性疾病。

外食族患病比例高 運動健身有明顯效果

在臨床案例中，江珠影發現，許多患者都是「外食族」，飲食品質和熱量不容易控制；但她也遇過採「斷食療法」的人，她認為不需要用激烈手段來減重，強調「均衡才是根本」。

她收治的一名中年男性，身高165，體重80多公斤，家族有糖尿病史，就診後擔心症狀惡化，開始跑步健身，3個月後回診，「外表幾乎跟以前判若兩人」──不只體重減下5公斤，血壓、血糖控制也有進步。

不過，有些代謝症候群的患者，腰圍在正常值內，反而是其他症狀異常，因此，「單獨從外表判斷較困難。」如果發現腰圍和血壓都超標，最好進一步抽血，才能檢測血脂和血糖。

男女久坐不動，成為中年高危險群

江珠影提醒，男女性都可能會有代謝症候群，特別是年紀增長，消化吸收和代謝能力不如以往，風險就愈大。

當長期食用充滿高油、高膽固醇食物，脂肪或斑塊逐漸堆積在血管中，使得血管狹窄堵塞，血流也繼續減少，如果完全堵塞，就會引發「急性心肌梗塞」；當心臟肌肉缺血壞死，「冠狀動脈心臟病」就會發作。

不妨觀察自己的生活習慣，她說：「要注意是不是常常久坐不動，女性如果曾被診斷妊娠糖尿病，或有多囊性卵巢症候群，多半有肥胖問題，也是高危險群。」

多吃水果並不有益健康 一天2份即可

造成代謝症候群的原因，包含哪些飲食地雷？

亞東醫院營養師李瑄妮指出患者的共通點，「大部分口味偏重鹹，攝取的纖維少，或是壓力較大，飲酒過多，運動量較低。」

她提醒，口味偏重就會不知不覺攝取更多熱量，如油炸、勾芡類料理、烘焙類食物，都屬於高油、高糖食物；使用煙燻、滷漬、醬燒的食物，含鈉量也較高。

建議如果吃麵或吃火鍋，喝清湯就好，蔬菜盡量多，肉類能把肥肉的部分和皮去掉，避開火鍋料、香腸、火腿等加工食品，減少不必要鹽分攝取，才不會超過一天2,400毫克的鈉含量上限，高血壓病人更得控制在2,000毫克以內，約等於5克的食鹽。

李瑄妮點出許多人飲食的迷思，例如，以為沒吃飯但吃很多肉類，就不會發胖，她說，「肉類含有動物性的飽和脂肪酸，同樣會造成三酸甘油酯上升。」

常見人手一杯手搖飲料，然而大多採用高果糖糖漿，也會造成血糖和三酸甘油酯上升。有些人吃水果來取代正餐，卻不知水果含有「果糖」，也會造成糖分堆積，正常人一天2份，每份約1個拳頭大小的水果即可。

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得舒飲食防止高血壓，烹調多用橄欖油、芥花油、苦茶油

預防代謝症候群，還可以多攝取哪些種類的食物？

李瑄妮說明，國外研究曾指出，採用「得舒飲食」可控制血壓，特色是選擇全穀根莖類和多攝取新鮮蔬果，以增加膳食纖維，以白肉來取代紅肉，使用好的油品，補充堅果，減少攝取鹽分。以高鉀、高鈣和高鎂來降低飽和脂肪酸，防止高血壓。

她提出，要輕鬆落實在日常生活中，就要記得掌握「三低一高」飲食原則——低鹽、低糖、低油和高纖維，既能增加飽足感，又能吸附油脂和膽固醇，延緩血糖上升。

想改變飲食習慣，約需三週以上，才能進一步得到效果；生活習慣方面，則謹記「一少一多」——少喝酒、多運動，持之以恆才能見效。

如果在家烹調，可從以下2方面來著手。

1. 減少人工調味品

如番茄醬、味精、醬油都含鈉，豆瓣醬、辣椒醬等調製品，含鈉量更高。她提供幾種方法，如用蔥薑蒜或肉桂、山葵等天然辛香料，以番茄、檸檬來增加酸味，香菇、柴魚、昆布則可以提升天然料理風味，或適度使用當歸、枸杞等藥膳配方，避免依賴鹽分來調味。

2. 慎選好的食用油

因豬油、牛油等「飽和脂肪酸」，雖然穩定度高，但過量容易造成負擔。李瑄妮提出，烹調多使用「不飽和脂肪酸」，如橄欖油、芥花油、苦茶油、花生油、酪梨油，能夠兼顧健康。

對於容易疲勞的中年人，她建議，可從深海魚類當中，攝取較多Omega-3多元不飽和脂肪酸，素食者則可選擇亞麻子油。

不過，即使是好的油類來源，如堅果種子，仍得控制在一份，用來取代食用油，而非額外再補充，「不管是什麼油，吃進去畢竟都還是油脂，需要酌量控制。」

臨床上，她見過許多代謝症候群患者，降低體重就能幫助改善危險因子。不過，減重速度不宜太快，「大概每天減少500到100大卡熱量，根據過去經驗，減少原體重的5%到10%，就能有效降低三酸甘油酯。」

李瑄妮認為，避免代謝症候群上身，沒有特殊的方法，日常調控飲食、運動和體重，就是最有效的方式，也是弄清楚「身體發生什麼事」的重要途徑。

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航