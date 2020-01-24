認識食品添加物：是有必要，還是符合消費者喜好？

文：林俞君（營養師）

你還在困惑食品添加物到底能不能吃嗎？食品中為什麼要有添加物呢？還不瞭解的朋友快來看看今天的懶人包吧。好食課帶大家一起認識食品中，常見的添加物有哪些。市售食品百百種，學會查看食品標示，選擇都掌握在我們自己手中。

Photo Credit：好食課

食品常見的添加物有哪些？

食品添加物是維持食品品質，讓食品更色、香、味俱全的物質，可以分為天然和人工製造兩大來源。主要功用包括防腐、品質改良，和利用香料、色素提升食品味道和外觀等，種類非常多元。

圖中是調理食品，包含冷凍、即食食品中常見的人工食品添加物。不論是天然或人工的添加物，都有法規規範的使用限量，在食品變得更好吃、更好看的情形下，仍確保著食品的食用安全性。

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為何食品要使用添加物？

有些人認為含有添加物的食品就是不健康，但為了保障食品安全、延長保存期限，部分添加物仍有其使用的必要性。像是添加在香腸裡的防腐劑（硝酸鹽類），就是為了要避免肉毒桿菌的滋生。

除此之外，如人工香料、調味劑或是保水劑等添加物，則是為了要符合消費者的喜好，讓食品變得更美觀、更好吃。使用了這些添加物，可以減少製造過程中的原料、食材使用量和技術成本。這樣一來，製成的商品價格自然會比較便宜一些，但其實這些都不是食品必要的添加物，可以不用加。

消費者要能夠了解不添加的條件下，製造過程中可能會改變食品的外觀、風味。或是廠商為了要維持食品的高品質，成本提高後也會影響到食品的價格。

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食品添加物加在哪裡？

隨著健康意識抬頭，辨識食品標示可說是消費者必備的技能，我們可以透過查看食品外包裝的成分標示，來瞭解食品製造過程中使用了哪些原料和添加物。而有添加物的食品，可以分成「間接添加」和「直接添加」：

「直接添加」是指在食品製造過程中額外加入的接添物，在標示上會直接標明添加物的名稱。

「間接添加」因為是存在原始製造的複合原料中，像是調味用的辣椒醬、醬油等，所以在製成食品後添加物含量可能會比直接添加的食品低，在標示上通常會在複合原料名稱後面以括弧列出。

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不含添加物的食品，應該如何做？

因應健康的趨勢，有許多廠商開始投入少添加／無添加的食品改良與研發。像是挑選品質較好的原物料，來提升食品的風味和外觀；使用更多、更重的肉品原料來避免加工流失。

另外也可以透過優化製程和研究新技術，來取代添加物的功能。在這些改變中，廠商所付出的時間和金費可是不容小覷，製造成本當然也會隨之增加。

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挑好食品有撇步

認識了食品添加物，瞭解其存在的必要性和應用性，未來在購買食品時別忘了要查看成分標示，在衛生安全無虞的製造情況下，選擇少添加／無添加的食品，可以吃得更健康。

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本文獲好食課授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航