如果你戴口罩的用意是防止疾病傳播，請使用醫用外科口罩，三層那款。其他有透氣洞口、標明可以重用、寫明只用來防塵的（例如Pitta口罩），都不能阻隔病菌病毒。

一般外科口罩可以阻隔以飛沫傳播的病菌病毒，例如流感病毒、麻疹病毒等。戴口罩時鐵線要向上，顏色面向出，外側的口罩摺口向下。因為口罩有分前後，裏層吸水、外層防水、摺口向下防止別人的飛沫積藏。口罩要遮蓋口鼻才有用，而且不能重用。街上十個人有兩、三個人都戴錯口罩的，大家要留意正確用法。

N95呼吸器（respirator）主要用來阻隔而空氣傳播的病菌病毒，即小於5微米（micron）、能夠在空氣漂浮的微粒，其中包括水痘病毒、SARS病毒、肺結核菌等。注意呼吸器有不同型號（並不是只有3M半球狀那款啊），嚴格來說，只有經過fit test——即用儀器確認呼吸器沒有漏氣——才能知道自己的臉型適合哪種款式的呼吸器。但可能是價格關係，連我們醫學生出入肺結核病房前都未能進行有關測試，更遑論普羅大眾了。

一個簡單的測試方法是戴上呼吸器後大力呼氣，用雙手在口罩兩旁感受是否有漏氣的政情況。如果空氣能從口罩裡洩漏出來，周遭的空氣自然能從口罩縫隙裡接觸口鼻，那呼吸器就失去功用了！如果調整後口罩都是漏氣的話，那可能你的面形適合另一個形狀的呼吸器。

所以，要預防一般以飛沫傳播的病菌病毒，外科口罩就夠了。如果型號不對，配戴N95也未必能防止以空氣傳播的病菌病毒。

除了勤洗手外，更有效除菌的潔手方法（除非手上有明顯污穢）是使用酒精搓手液。其成分包括用來滅菌的ethanol 80%、isopropyl alcohol 75%、護膚的glycerol 1.45% 和「防腐劑」 hydrogen peroxide 0.125%。

無論是洗手還是使用酒精搓手液，別忘記手指罅、拇指、手指尖和手腕部分，洗手不是隨便過一下水就夠的啊。

請別輕易相信聲稱能消滅或隔絕細菌的儀器或用品（如AQ水或其它掛頸儀器）——如果它們真的有用，你認為醫護人員會不使用嗎？請別墮入想趁機發達商人的圈套。

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責任編輯︰Kayue

核稿編輯︰Alex