沒有十項全能，只有互補不足

2020年1月1日，區議會正式換屆，意味著香港人用破紀錄之高投票率投選出來的人，正式踏入議事堂，成為代議士。

就在此時，媒體也製入了不少與「新科議員」相關的內容，而最引起大家注意的，相信非陳梓維莫屬：「學歷高」、「自我中心」、「中文CV」等關鍵字串連起來，令網絡上嘩聲四起，幾近嚇死。

我必須承認，我看罷影片的一刻，都是一句「搞乜呀」，不過轉念就想，陳梓維的想法固然不成熟，但我相信，這事不會是唯一，也不應只視作茶餘飯後的「花生」，反而應該放在整個區議會板塊，甚至「黃色經濟圈」中思考。

假如你問，這世上有沒有理念相同且質素好的人選與店舖？那當然有——但一定不會多，所以，當區議會選舉、消費選擇都成了政治立場的表態，我們必須接受一個殘忍的現實：會有本來就是「上等馬」的人或店因而抓緊機遇，眾人皆大歡喜，如魚得水，不過更可能的是，本來能力未及勝任的人，因為「阻止建制派當選」而勝出；質素參差的店舖受益於「撐黃店」而成為寵兒。

那局面既成，我們能做的是甚麼？

我覺得，既然在創建「黃色區議會」、「黃色經濟圈」這事上，是政治人物與選民、店家與消費者，買賣雙方的共同默契，那要將之延續，雙方也有責任。面對當選的議員、被「黃袍加身」的店舖，不需要「站出來很勇敢」之類的情緒反應和盲目鼓勵，而是要是其是、非其非，努力令其追上標準；至於被選中的人和店，亦要有一定的自覺，明白自己是如何走到這位置，持續提醒自己要不負所望。兩者都不是易事，但我們一定要做，否則就與自設一個「含淚」的循環無異。

借用朋友對某知名黃店的一句痛心勸勉——「黃藍是政見，好食是良知」，「好食」是標準，但如何令東西變得「好食」，是需要大家共同努力去做好的事。在與極權鬥爭的這七個月裏，香港人能一直走下去，不是因為人人都是沒有不足的十項全能，而是因為我們都看到了大家的不足，之後會互相補位、各自努力、一直堅持。

共勉之！

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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