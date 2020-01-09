《雲門舞集》從小島走向全球，林懷民就算退休其精神永傳

文：季潔看世界

這個舞團，曾被英國倫敦《泰晤士報》評為「亞洲第一當代舞團」。 德國《法蘭克福彙報》曾贊其為「世界一流現代舞團」。 《紐約時報》罕見地數度以大篇幅做高規格的報導。放眼當今舞團，唯有「雲門舞集」，得此待遇，得享殊榮。

雲門的典故來自《呂氏春秋》，是傳說中黃帝時代舞蹈的名稱，雖然舞容舞步均已失傳，卻留下這個美麗的舞名。 而我們，有幸今日仍見。 如同《墨爾本時代報》所說，「如果你錯過了雲門的表演，那麼你已經與完美失之交臂」。

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雲門舞集除了「完美」以外，更讓人動容的，是它透過舞蹈，所傳遞的「生命力」，與「文化的感染力」。 雲門創作融合了中華文化脈絡，例如以中國書法入舞的《行草三部曲》、透過水稻文化演繹《稻禾》、以臺灣歷史為主軸的《家族合唱》、《關於島嶼》等作品。

雲門，不僅單純表現出美麗的藝術，更是厚藏著文化的根基與底蘊。 同時，也在作品中處處體現天地人合一的境地，演繹人與土地的關係、文化與自然的共生與相遇。

Photo Credit: 中央社 雲門舞集2018年受邀到池上秋收稻穗藝術節演出舞作「 松煙」，舞者在稻浪與群山間起舞，賦予這支舞作全新 面貌，公視團隊全程以高規格影音記錄，21日將在節目 「公視表演廳」中重現。 （雲門舞集提供） 中央社記者洪健倫傳真 108年9月20日

這樣的創作意念，也讓雲門突破固定的表演場地，把創作延伸到鄉郊，以農田作為舞臺，締造人與大自然的和諧美感。 以《稻禾》為例，在金黃豐收的季節，在遼闊無邊的土地，以翩然舞姿，向土地和農民致敬。 這齣舞，美得讓人震懾，讓人屏息。雲門作品的多元、不斷翻新人們對舞蹈的認知定義、將表演藝術重新回歸到人體力與美本身。 這些創新，都可說是來自於雲門的靈魂人物—創辦人林懷民，自身的初心與堅持。

林懷民原本是位著名小說家，出版的小說集《變形虹》、《蟬》，備受當時文壇矚目。拿到獎學金後，前往美國研讀小說創作，因喜歡舞蹈，開始了正式習舞之路。 1972年，林懷民學成回國，碰上臺灣退出聯合國、發生釣魚臺事件。 剛回來的他，充滿理想和實踐的熱情：「I am ready to go，不管做什麼！」這是他內心的吶喊。 當時有人聘請林懷民教舞，他聽到了「臺灣沒有舞團，我們應該有自己舞團」的聲音，促動創立舞團的心念。 於是，1973年，林懷民創辦「雲門舞集」。 這是臺灣第一個職業舞團，也是所有華語社會的第一個當代舞團。

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扛起舞團生計的重責、創作的心理壓力、社會對藝術的忽視，種種事件排山倒海而來。 讓林懷民在雲門成立15年的時候，毅然決定停下雲門。 事隔3年，林懷民從美國回臺灣，在機場乘車時，計程車司機對他說： 「林先生，每個行業都很辛苦，像我們在臺北這種交通下還要開計程車的，也有自己的辛勞。我能體會雲門的困難，但臺灣還是需要雲門舞集，加油！」 對很多臺灣人來說，雲門已是精神生活的一部分，少了雲門，就好像少了一些什麼。 林懷民也漸漸瞭解到，雲門所帶來的文化感染力，已扎根到民眾的心裡。 於是，秉持初心，重啟雲門。

如同林懷民自己說的，初心，是最大的力量。 這樣的夢想，讓他繼續咬著牙堅持，拚了命努力，帶領雲門走過一個又一個年頭。

2008年，雲門的八里排練場大火，一瞬間又把雲門推向了困境。 35年的演出道具與歷史資料付之一炬。但雲門沒有時間難過，演出照常，一切重建的步伐馬不停蹄地進行。 經過多年的歷練，林懷民更加成熟，也一直懷著當初的信念：一個人的人生，什麼都可以被拿走，只有夢想不能。 然而，「雲門舞集」這個夢想所背負的艱辛，還是讓舞蹈巨人林懷民在一次演講中，回顧過往歷程，淚流滿面。

浴火重生的雲門，歷時7年，集結國內外民間捐款的淡水雲門劇場完工。 以往的八里排練場，是雲門承租的鐵皮屋，場地簡陋，冬寒夏熱。 如今，「雲門舞集終於有自己的家」，也不負社會給雲門的託付，成為藝術家交流的新平臺。

對林懷民來說，表演藝術不是只活在殿堂之上、劇場之中，而是要讓所有民眾，不分階層，都有機會感受。 因此，他帶領雲門走到戶外，舉行大型公演，每場數萬觀眾席地而坐。

每當散場，總有老人家對他說：「我看不懂，可是看得好高興」。 林懷民覺得，這樣的回饋，比紐約時報的舞評來得更重要。 舞出精彩的45年後，林懷民於2019年底退休，將舞團交給中生代編舞家鄭宗龍。

Photo Credit: 中央社 在元宵節的最大滿月後，雲門舞集2藝術總監鄭宗龍（ 圖）20日與觀眾談雲門2新作「毛月亮」，分享與冰島 席格若斯樂團Sigur Ros的合作過程。 中央社記者張新偉攝 108年2月20日

當這個消息一宣布，立即驚動了世界舞壇，外媒以「象徵著一個世代的結束」、「世界舞蹈版圖無法彌補的缺憾」，表達無比的惋惜。 回望雲門多年的累積、迄今的90部作品、海內外無數獎項與勳章肯定，林懷民顯得雲淡風輕。 他說，那對自己來講都是虛名，他的語氣，了然通透。 就像他在《江湖歲月》一文感慨的那樣：「雲門繼續前進，為了生者的期待，為了逝者曾有過的夢，為了不肯死的夢想和願景。」

林懷民讓雲門從無到有，用生命造就了雲門。 用初心和夢想，成就了他自己。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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