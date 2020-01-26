告別主播台後的人生新嘗試，沈春華：對另一半不要忍，但要「讓」

文：蔣德誼｜攝影：日日寫真工作室

編按：社會變得快，我們呢？50+ 2019年度最大讀者派對「50後，我們的人生新實驗」，日前於W Hotel舉辦，邀請到金鐘主播主持人沈春華、資深製作人王偉忠分享他們在50後人生的新挑戰與實驗的新滋味。滾石不生苔，一起持續思考！以下是沈春華的分享摘要：

提起「沈春華」這個名字，大多數人或許會想起那個在主台上的專業播報形象：從事電視工作超過30年，生涯共拿下13座金鐘獎，更擔任晚間新聞主播長達22年，見證台灣許多重大新聞現場。

她親切自然的播報風格，深受觀眾喜愛，甚至有老榮民將畢生積蓄交給她做善事，只因為一份信任。

然而，回顧沈春華的人生歷程，不難發現，她從未因外在的成功而留戀當下的光環；早年擔任兒童節目、益智節目等不同類型的主持人，短短5年就獲得6座金鐘獎，卻在當時選擇遠赴美國留學進修；2012年時，她更毅然辭去早已駕輕就熟的主播工作，進入新媒體的世界。

許多同期的新聞人已不在螢幕前，她的臉書粉絲專頁「沈春華 Live Show」依舊熱門，維持著極高人氣，持續關心社會。幾十年過去，台灣社會經歷了不同的變化，沈主播，一直都在。

在50+年度讀者派對「Change！50後，我們的人生實驗」中，沈春華大方與讀者分享近年她人生中的許多重大改變：在事業上勇敢踏出舒適圈、嘗試新媒體的挑戰；在家庭上不再凡事以工作優先，多享受些陪伴兒女的親密時光。至於另一半，她說：「不要忍，但要學會『讓』！」

「人生就是實驗場！勇於丟掉包袱，才會有新的獲得。」沈春華說。

有捨才有得！抉擇之所以困難，是因為抉擇無法完美

今年度過60歲生日的沈春華，從兒童益智節目裡的「沈姐姐」，《我愛紅娘》、《強棒出擊》等知名節目主持人，一直到成為家喻戶曉的晚間新聞當家主播，維持了10年以上的收視率冠軍，後來她轉戰談話節目主持人在工作領域，沈春華的專業表現無懈可擊。

成功並非偶然，對於工作，沈春華向來全力以赴。她曾以主播身分赴美採訪共和黨大會，因為去了沒人有興趣的活動場子，意外跑出大獨家，讓不少擔任駐美特派記者的同業既羨慕又嫉妒，也曾經在菲律賓總統府外等了3天，才順利完成任務。

但她並未滿足於自己的事業高峰，一方面，她逐漸感受到媒體生態變化，網路時代中，人人都可能是擁有話語權的訊息平台，報紙、電視這些深入家戶的傳統媒體，逐漸失去獨佔性與絕對優勢。「若不跟著變的話，其實心是很容易不安的，因為你不知道這個世界到底怎麼了。」

離開再熟悉不過的電視媒體，其實並不容易：「抉擇之所以困難，是因為沒有一個抉擇是完美的，有捨才能有得。」

Photo Credit: 日日寫真工作室 沈春華在50+年度讀者派對分享自己在50後的人生新實驗，鼓勵大家面對變化勇敢因應。

重新學著工作！時代改變當然會慌，但要自己適應變化

告別22年的主播台後，沈春華開始了人生的新嘗試：和年輕人合作，做起網路直播節目主持人。「我想只有自己去參與，才能真的了解他們運作的邏輯。」

過去電視節目都是定時播出，但她曾在直播節目中訪問過「數位政委」唐鳳，現場直接開放網友提問，因為反應太熱烈，訪問欲罷不能地延長了兩個多小時。

「這和過去我們在一個攝影棚裡，由電視台主導訊息內容的運作模式完全不同，有的網紅，她甚至可以只要一支手機就能做直播。但我覺得那個即時的反應和互動非常有趣。」

面對不斷變動的環境，她沒有讓自己停留在舊的邏輯中，而是不斷與新時代接上線。

她強調學習的重要，保持腦中的天線打開，一直吸收新事物，心才會踏實。她開玩笑舉例自己的臉書，曾經放上一則自己學舞的影片，沒想到點閱超過其他所有嚴肅面向的發文。她笑說，「這就是這個時代啊！」很多事，不試不知道！

一般人都見她成功、積極的一面，但她說：「坦白說，那是你們沒有看見，其實，我心裡也有過很慌的時候。」

50後的人可能累積過一定的成功，但過去的經驗也可能成為包袱。「若不去適應變化，沒有一個比較開放的心胸，放下那些過去擁有的榮光，其實你會很不開心。」沈春華如此說。

重新學當媽媽！愛得更好，永遠都有空間

不只踏出熟悉的工作領域，嘗試過往未曾有的體驗，當年沈春華毅然決定離開主播崗位的另一個原因，是驚覺到：自己一直以來都沒有太多的時間能陪伴孩子，以後可能只會更少。

她回憶懷孕時，也沒太多休息，醫生甚至曾說：「妳的身體很好，可以播報新聞到妳要生的那天。」而她長年主持晚間新聞，回到家都已很晚，只能簽簽孩子的聯絡簿。「我的人生當中，似乎不太落實過做一個全職媽媽。」

去年1月，沈春華的女兒隻身到國外留學，她開始全職媽媽的新實驗，經歷一個主婦的日常，在家看食譜做菜，等女兒回家吃飯。

「這一段完全做母親的時光，對我而言非常珍貴，也是一種新的嘗試。」她滿意的說。

有一個優秀的媽媽，對孩子而言，反而可能成為一種壓力。對於和兒女的相處，沈春華也曾經歷過一次反省：有次她和先生因為孩子的問題起了爭執，先生說了一句：「她不是妳，我也不希望她是妳！」

「當時我感覺這句話講得很重，但後來我發現，面對孩子，我們往往在無形中產生盲點。過去我一直自認是很開明的媽，我們都認為自己給兒女最好的，但我們經常忘記，他們是一個獨立的個體，而不經意地把自己的想法、觀念強加在他們身上。」

重新學著夫妻小日子：對另一半不要忍，但要「讓」

Photo Credit: 日日寫真工作室 活動下半場開放讀者提問，聊到熟年夫妻的眉眉角角，現場一片爆笑。

活動下半場，50+也特別邀請沈春華與王偉忠進行一場精采對談，同樣都和另一半進入老夫老妻階段的兩人，被讀者問到與另一半的相處之道：「退休之後，先生老是宅在家，兩人聊的話題越來越少，不知道怎麼辦？」

沈春華笑說：「我覺得還是不要放棄另一半，不然他們很可憐。」她舉自己的例子與現場讀者分享：「我現在在家做晚飯的機會就比以前多，上桌後請先生評評味道，2個人就有共同話題啦。不過前提是我煮飯，他洗碗，大家各有分工。」她說，要學著多「讓」另一半，大家日子才會更和順。

王偉忠則笑回：「我覺得女人在很多方面比男人堅強很多，男人遇到一點事情就受不了，但又悶在心裡不講。所以男人真的要學會如何自處，最少可以放老婆自己去交她的朋友、做喜歡的事情，千萬不要在那邊嘮叨。」

於是，有讀者問到「讓」與「忍」的區別，沈春華則認為：「讓」是在自己有選擇、能掌控狀況的前提下，選擇留給對方空間；「忍」則是沒有其他選擇，不得不之下的結果，讓的心情是坦然、忍的心情是壓抑。「所以我希望各位女性朋友，要成為那個讓的人。」

最後她給讀者的一句分享是：「人是可以改變的，只要你願意！過去我曾經是一個很執著的人，但到了50後，你會發現沒有什麼好放不下的，開心擁抱每一天最重要。」

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航