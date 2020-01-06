駱惠寧：近半年香港形勢讓人揪心，大家期盼香港重回正軌

新任北京中央駐香港聯絡辦公室主任駱惠寧，今天發表就職後首度公開談話，他強調來港工作是新使命和新挑戰，這半年來，香港情勢讓人揪心，大家都熱切期盼香港能「重回正軌」。

北京前天宣布免去香港中聯辦主任王志民的職務，改由全國人大財政經濟委員會副主委駱惠寧接任。

駱惠寧日前已抵港，他今早首度在中聯辦大樓內會晤本地媒體記者，但只發表簡短談話，沒有回應媒體提問。

在首度面向港人的談話中，駱惠寧以香港記者為開場白，指有記者在中聯辦大樓外等候採訪他，由於外面風大，他請記者進入大樓見面，又說從他們身上感受到香港記者的勤奮和敬業。

駱惠寧隨後說，他過去在大陸工作，但對香港並不陌生，這次到中聯辦任職，對個人而言是新使命，新挑戰，他會帶著對香港的真誠和真情做好工作。

駱惠寧說，香港是東方明珠，國際化大都市，「香港同胞為國家的改革開放和現代化建設做出了重大貢獻，祖國也始終是香港最強大的後盾」。

他說，近半年來，香港的形勢「讓人揪心」，大家都熱切期盼香港能「重回正軌」，正如中國國家主席習近平在新年賀辭說，沒有和諧穩定的環境，怎會有安居樂業的家園。

駱惠寧又說，對香港來說，「一國兩制」是最大優勢，「國家繼續帶領中聯辦全體同事，忠實地履行職責」，相信在行政長官林鄭月娥、特區政府及社會各界共同努力下，一定能確保憲法和基本法在港得到全面貫徹實施，一定能確保「一國兩制」行穩致遠，一定能確保香港長期穩定繁榮。他對此「充滿信心」。

《文匯報》：貫徹中央堅決有力

而親中媒體《文匯報》昨天引述政壇權威人士稱，駱惠寧政治過硬，「四個意識」強，貫徹落實中央決策部署和習近平總書記重要指示精神「堅決有力」。

香港中聯辦全資附屬的媒體文匯報5日頭版報導全國人大財政經濟委員會副主委駱惠寧接掌中聯辦的消息，並引述政壇權威人士稱，駱惠寧曾長期在安徽工作，先後擔任青海、山西兩地省委書記。駱惠寧政治過硬，「四個意識」強，貫徹落實中央決策部署和習近平總書記重要指示精神堅決有力。

政壇權威人士並稱，駱惠寧工作經驗豐富，領導經驗豐富，善於把方向、謀大局、抓大事、創造性開展工作。抓班子帶隊伍能力強，勇於擔當，真抓實幹。

駱惠寧沒有港澳經驗，日前突然空降，引發香港政壇震撼。《星島日報》引述中國全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，相信北京中央政府看中駱惠寧有足夠地位和威望，以代表北京宣示和執行止暴制亂、壓制內外反華反共勢力等政治任務。

他認為，駱惠寧的任命是打破常規，駱沒有與香港相關的工作經驗，不受香港各方勢力拉扯，代表可以全心從國家和中央角度，貫徹落實北京對港政策。

《香港01》報導也引述北京權威消息稱，駱惠寧毫無治港體系的工作經歷，也沒有與香港各界接觸的經驗，這恰恰是駱的優勢所在，因為這樣就能夠避免被原有治港框架所束縛，擺脫治港「經驗主義」，給北京治港工作帶來突破。

《明報》報導引述接近北京中央政府的消息人士說，駱惠寧任職山西期間，有兩項工作獲北京肯定，一是處理貪污腐敗，二是處理經濟轉型。北京認為在香港待久的人，不是畏首畏尾，就是想當太平官、希望返京更上層樓，駱沒有這個情況，可以「放手一搏」執行中央政策。

泛民派民主黨主席胡志偉則認為，駱惠寧已近退休，是「過渡人物」，而港澳工作小組已加入政法委和公安部的人，直接向習近平上報，即使中聯辦主任換人，也不等於北京對港政策有變。

他表示，民主派不會因此而改變對北京中央政府、中聯辦的態度，促北京認真審視是否仍要用強硬手段，而不回應香港社會訴求。

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