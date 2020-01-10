《最後的十字軍東征》：來到斯瓦希里海岸的達伽馬，進入潛藏危機的樂園

文：奈傑爾・克里夫（Nigel Cliff）

斯瓦希里海岸

一四九七年的聖誕節，就在船上的神龕前禱告度過。為了紀念這個日子，探險人員把他們經過的這片陸地取名叫納塔爾（Natal，葡語的聖誕節），但現在沒時間休息。這裡沒有航海圖可用，從現在起，必須靠他們把空白的海圖填滿。任何大小事都必須仔細留意和詳細記載，同時還有海上例行的考驗，諸如桅杆折斷、錨纜斷裂、逆風，進一步拖延航行進度。最慘的是淡水差不多喝光了，廚師只能用含鹽的海水煮鹹肉，讓人吃了直犯噁心。這下得趕緊登陸才行。

新年度的第十一天，值班的人看見一條小河的河口。艦隊長下令在海岸附近下錨，次日，一支登陸小隊划著小船出發，快上岸的時候，見到一大群男男女女盯著他們瞧。每個人的個子都很高，比葡萄牙人高多了。（註1）

做事一向身先士卒的達伽馬吩咐馬迪姆・阿方索找個同伴一起上岸。非洲人對客人以禮相待。其中有個人看起來像是首領，就阿方索判斷，他的意思好像是說，無論這些外地人需要什麼，儘管拿就是了。

達伽馬回贈首領一件紅外套、一條紅褲子、一頂摩爾人的紅帽子和一只銅手鐲。天黑之時，小船返回船隊，阿方索和他的同伴跟著非洲人到他們的村莊去。首領在途中穿上一身新衣。「看我收到什麼禮物！」（註2）他見人就說，不知是驚奇還是高興。一行人到了村子裡，眾人鼓掌歡迎，首領繞著茅草屋大肆炫耀。首領夜裡回家休息，兩位訪客被帶到客房，吃了小米粥和雞肉。他們睡得很淺，主要是因為每次一睜開眼睛，就發現成群的村民低頭盯著他們看。

次日早晨，首領帶了兩個人來，要送兩名水手回船上去。他交給兩人幾隻雞，要送給他們的指揮官，接著補充表示會把他們送的禮物拿給大首領過目，葡萄牙人以為應該是當地的國王。等阿方索、他的同伴和他們的兩位嚮導啟程返回先前上岸的地點時，已經有兩百人尾隨在後。

葡萄牙人把這個地方命名為「善良人的土地」。看來此地人口密集，有多位首領，不過男女的比例是一比二。當地的戰士經常和鄰近的部落作戰，和男女比例的失衡絕對脫不了關係，他們的武器包括長弓和箭，鐵頭長矛，還有以白蠟為柄、象牙為鞘的匕首。男男女女的雙腿、手臂和編成辮子的頭髮，都戴著銅製的裝飾品。村莊附近有幾座池子，用曬乾、挖空的葫蘆裝盛海水，等水分蒸發之後取鹽。這些外來者忙不迭地推斷，不遠處就有更加開發的地方。即便如此，他們還是待了五天，下錨停泊，拿亞麻上衣換取大量的銅，並且補充淡水。這一次非洲人還幫忙把木桶搬上船，但還來不及完成運補，海岸就出現順風，召喚探險人員盡快出發。

經過九天的航行，濃密的樹林被河口一分為二，這條河（註3）可比上回要大得多，幾座砂質的小島在海上守衛，島上長滿了一叢叢紅樹林。達伽馬決定冒險溯河，略做勘查，在他的一聲令下，貝里奧號駛入水道。一天之後，兩艘大船尾隨前進。

河川兩岸是平坦的沼澤平原，一簇簇高聳的樹木點綴其間，長出的果實模樣奇特，但可供食用。當地人的膚色黯黑，體格健壯，全身上下只纏了一條棉製的短腰布。葡萄牙人很快就發現年輕的女子十分貌美，儘管嘴唇打了洞，吊著各式螺旋狀的錫製品，令人不由得心驚肉跳。記錄者寫道，這些非洲人同樣熱情歡迎新來的陌生人。一批批划著獨木舟，奉上當地的農產品，並且毫不猶豫地爬上甲板，彷彿和這些人是多年老友。他們收下了鈴鐺和其他的小飾品，帶水手到他們村子裡，主動向船員表示，需要多少淡水儘管拿，不必客氣。

過幾天，有兩個人向船隊這裡划船過來，他們戴著綠色緞子和繡花絲料製成的帽子，顯然是當地的貴族，用行家的眼光打量著幾艘船。他們那裡有一個年輕人，兩人解釋說，是從很遠的地方來的，以前也見過這麼大的船。

「這些徵兆，」記錄者寫道，「令我們非常雀躍，因為看起來我們好像真的快要抵達目的地了。」（註4）葡萄牙人獻上禮物時，發現兩人露出不屑一顧的表情，登時心裡一沉——這裡離印度還遠得很，居然已經受到這樣的嫌棄。儘管如此，這兩位眼高於頂的貴族人士已經派人在岸邊搭好營帳，在後續的七天，皆打發下人用染成淡紅色的布料，上船換取陌生人的小飾品，直到他們覺得悶了，才朝上游划船返航。

葡萄牙人在河邊逗留了三十二天。達伽馬認為經歷了種種考驗，應該讓手下好好休息，而且他們顯然很喜歡和當地迷人而親切的姑娘作伴。他們趁這段時間修好聖拉斐爾號的桅杆，同時又把三艘船檢修一次。

到目前為止，東非已經成了某種樂園，但在溫暖潮濕的空氣中卻潛藏著危險。許多船員病得很重。雙腳和雙手腫脹，腿上冒出幾百個小傷口。牙床腫得太厲害，牙齒根本無法咀嚼食物，而且口臭嚴重到令人難以忍受。他們的眼睛流血，臉頰凹陷，眼睛開始往外凸。離家七個月，可怕的壞血病爆發了。

保羅・達伽馬生性體貼、熱心，日夜都會探視病人，給予安慰，分送他自己的私房藥品。船上沒有大夫，雖然身兼理髮師的船醫多半和義大利旅行家彼得羅・德拉瓦勒遇到的那些差不多，「此人其貌不揚，就算我的身體健健康康，讓他把脈也會反胃」（註5），效果畢竟有限。病情最嚴重的時候，傷口化膿，肢體麻痺，牙齒脫落。大概死了三十個人，而其他僥倖活下來的人只能眼睜睜地看著同伴死去，茫然不解，束手無策。

最後瓦斯科・達伽馬下令繼續航行。在離開之前，他豎起第二根石柱，並且寫下船員給船隊的下錨地點取的名字：吉兆河。只不過他們遇到的徵兆顯然是吉凶參半。船隊還沒開過河裡的沙洲，旗艦就擱淺在砂岸上。正當所有人都準備放棄的時候，潮水及時上漲，讓船隻重新浮上水面。

二月二十四日，星期日，小艦隊又開回外海。到了夜裡，領航員朝東北方航行，遠離海岸，接下來這個星期，他們繼續朝東北方行駛，在夜裡就停船，避免錯過了什麼應該注意的地方，不過除了少數散落的島嶼，倒也沒見到什麼特別的景物。

三月一日，一處更大的群島在眼前出現，這一回，島嶼鄰近海岸。由於天色漸暗，船隊又開到外海下錨，等次日清晨再進行勘查。

破曉的天光照出一大片平坦的珊瑚，狀似菱形，珊瑚周邊綴著白砂，突出的尖端覆蓋著綠色植物，躺在大陸伸出的寬敞臂彎裡。達伽馬決定由卡拉維爾帆船先行靠岸，尼古拉・科艾略便升起船帆，緩緩駛入海灣。結果很快就發現他判斷失誤，把貝里奧號直接開上了沙洲。在他試圖調轉方向，離開沙洲時，只見一支小船隊從主島啟航。

現在另外兩艘帆船已經從後面跟上來，島民興奮地揮舞雙手，示意他們把船停下。達伽馬兄弟視若無睹，繼續開到位於大陸和島嶼之間避風的水域，既然迎賓的隊伍窮追不捨，他們便從善如流，下錨停船。七、八艘小船開過來，一支小型管弦樂團奏起樂曲。葡萄牙人發現他們筆直的長喇叭和北非摩爾人吹奏的樂器一模一樣。

小船上的其他人熱情地比手劃腳，意思是要新來的人跟著他們開進主島的港口。達伽馬邀請其中幾位登船，和船員盡情吃喝。

葡萄牙人很快聽出島民說的是阿拉伯語，顯示前景可期，但也令他們大惑不解。這些人無疑是穆斯林，但卻比探險人員以前遇過的穆斯林友善得多。

達伽馬決定務必要問清楚這是什麼地方，在當地居住的又是什麼樣的人。他再度命令尼古拉・科艾略把船開進港口，並且就地打聽一下，看另外兩艘較大的船是否也能一起入港。科艾略設法把船繞過島嶼，結果撞上了一處岩質岬角，船舵應聲斷裂，好不容易脫困之後，他的卡拉維爾帆船才蹣跚搖晃地開進港口深遂、清澈的水中。

貝里奧號才剛剛停下，當地的蘇丹（註6）就把船開到旁邊，帶著大批隨從登上甲板。他穿著一件亞麻長衫、一件絲絨長外衣，頭上戴著用黃金飾邊的絲綢彩帽，腳上穿的是一雙絲綢鞋子，看上去一表人才。他的手下穿的是精緻的亞麻和棉布，不但製作精良，而且染成色彩鮮豔的條紋。他們頭頂的帽子綴有金線繡花的絲帶，皮帶裡插著阿拉伯劍和匕首。

雖然只能為蘇丹獻上一條紅頭巾，不過科艾略恭恭敬敬地接待這班貴客。蘇丹給船長的回禮是他禱告時掐捻的念珠，示意要船長把它視為一種善意的表徵，同時邀請幾位水手隨他一同上岸。

他們在一片帶狀的岩質海岸線登陸，每逢滿潮的時候，小船可以在這裡停靠。岸上有一整排的倉庫。附近正在打造幾艘扎實的船隻，船身的木板是以椰子的纖維縫合，船帆也是以這種用途多元的材料編織而成。海岸背後是一個相當大的城鎮，有小間的清真寺、精雕細琢的墓園，以及用珊瑚礁角礫岩和石塊建造的灰泥房屋。隨處可見一堆堆待售的椰子、甜瓜和黃瓜，街上還有婦女販賣酥炸的小魚，以及用炭火烘烤的穀粉餅。

蘇丹招手叫大夥兒到他家去，讓他們飽餐一頓，臨走的時候還給他們一罐「用受損的椰棗搭配丁香和小茴香的蜜餞，要送給尼古拉・科艾略」。（註7）

這時另外兩艘船已經尾隨貝里奧號進港。蘇丹派人送來更多珍饈美饌，達伽馬連忙梳洗一番，準備迎接蘇丹造訪。經歷艱苦的航行之後，他手下的船員簡直上不了檯面，其中最像樣的，也是衣衫襤褸、蓬頭垢面，最慘的幾個人更是命懸一線。艦隊長下令老弱殘兵一律待在甲板下的船艙，然後把其他船上最健壯的人叫過來。他們在寬鬆的上衣外面套上皮背心，穿上靴子，把武器藏在衣服底下，升起旗幟，拉開遮篷，總算在最後關頭把這場戲打點妥當。

一切都很順利。蘇丹無比氣派地來到港口，隨行人員穿著華麗的絲綢衣裳，樂師不停吹奏象牙喇叭。達伽馬迎接蘇丹上船，請他坐在遮篷底下，請他享用船上最好的肉食和葡萄酒，致贈蘇丹幾頂帽子，外加幾件短袍、珊瑚珠子，和他櫃子裡的其他小玩意兒。蘇丹瞄了瞄這些禮物，顯然完全看不上眼，開口問這些外地人有沒有深紅色的布料。達伽馬只得透過擔任阿拉伯語翻譯的費爾南・馬丁斯表示沒有。訪客很快就走了，不過蘇丹因為好奇的關係，又回來好幾次，葡萄牙人也繼續贈送手上僅有的禮品。

註釋

註1：班圖（Bantu）是非洲一大語族，包含眾多族裔，在西元四世紀左右遷入非洲南部，取代了許多原居人口，以農耕、放牧、金工為生。這條河大概是伊尼雅利梅河（Inharrime），位於莫三比克南部，達伽馬稱之為銅河（Rio do Cobre）。

註2：Journal, 17.

註3：指莫三比克的夸夸河（Qua Qua）。往上游十英里左右就是穆斯林的貿易聚落，叫克利馬內（Quelimane），這兩位貴客顯然是從這裡來的。其他的則和先前一樣是班圖人。

註4：Journal, 20.

註5：Wilfrid Blunt, Pietro’s Pilgrimage: A Journey to Indian and Back at the Beginning of the Seventeenth Century (London: James Barrie, 1953). 10.

註6：斯瓦希里海岸的蘇丹是國土的唯一統治者，他們控制貿易，對進出口貨物徵收稅金，提供倉庫、領航員和維修船隻的設施。這些蘇丹和內陸的貿易網有綿密的關係，往往是透過一夫多妻制的婚姻形成的，他們本身也是海岸最主要的商人。蘇丹位高權重，而且不習慣被外國人頤指氣使。參見Malyn Newitt, A History of Mozambique (London: Hurst, 1995), 4。

註7：Journal, 28。街頭生活的細節出自Jean Mocquet, Travels and V oyages into Africa, Asia and America, the East and West Indies; Syria, Jerusalem, and the Holy Land, trans. Nathaniel Pullen (London, 1696) 215。

相關書摘 ▶《最後的十字軍東征》：達伽馬最後一次前往印度，為何鞭笞船上的三名女性？

書籍介紹

本文摘錄自《最後的十字軍東征：航海家達伽馬的史詩旅程》，馬可孛羅出版

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作者：奈傑爾・克里夫（Nigel Cliff）

譯者：楊惠君

1497年7月，這是歐洲歷史上最後一次的「十字軍東征」

航海家達伽馬矢言要打破伊斯蘭與基督教世界的權力平衡

改變歐、亞、非三大洲的命運

一個歐洲邊陲小國的鴻鵠之志

一個百年來歐洲人難以忘懷的東方夢想

交織成以上帝為名的「最後十字軍東征」

一四九七年七月，由葡萄牙探險家瓦斯科・達伽馬率隊的一個小型艦隊從里斯本出發，探索傳說中從歐洲到亞洲的海上航線。在此前的日子裡，基督徒與穆斯林已經打了四百年的十字軍戰爭，在陸路上節節敗退，連帝都君士坦丁堡也淪陷的基督教歐洲，亟欲另尋破口，收復聖地耶路撒冷。

他們決定從海上找尋出路。這些探險者在他們的風帆上畫上血紅的十字架，自許是「最後的十字軍戰士」，胸中懷著尋找「祭司王約翰」與東方香料的熱情，繞過了廣大的非洲大陸，進入了東方。此舉，將改變伊斯蘭教和基督教之間的權力平衡，也將改變歐、亞、非三大洲的命運。

歷史作家奈傑爾・克里夫利用新發現的材料，一本達伽馬水手的日記，和難得一見的達伽馬與印度土邦首領之間的通信，重新詮釋了達伽馬的探險活動在大航海時代中的決定性影響力；此外，作者也想賦予達伽馬全新的歷史定位，他跟同時代發現美洲的哥倫布一樣，都是改變世界命運的重要人物，過去卻往往遭人輕忽。

奈傑爾・克里夫（Nigel Cliff）

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航