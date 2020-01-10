《最後的十字軍東征》：達伽馬最後一次前往印度，為何鞭笞船上的三名女性？

文：奈傑爾・克里夫（Nigel Cliff）

一五二四年四月九日，瓦斯科・達伽馬第三度，也是最後一次前往印度。（註1）同行的還有他的兩個兒子埃斯特旺和保羅，前者在十九歲的小小年紀就要擔任印度洋的艦隊長，後者的年紀更小。（註2）出發之前，達伽馬要國王親自保證，一旦他撒手人寰，安全留在老家的長子弗朗西斯科將直接繼承他的爵位和財產。

首次前往東方時，達伽馬的身分只是一名艦隊長。此番出航，掛在他身上的幾個頭銜，活像刀槍不入的金鐘罩。除了印度艦隊司令和維迪蓋拉伯爵之外，又多了印度副王的身分。新任的副王在出發前不久接受任命，並且三度在國王面前鄭重其事地宣誓效忠（在阿爾梅達卸任之後，直到達伽馬抵達印度，才出現第二任副王）。

不管從哪方面來看，這項任務事關重大。不但在法蘭德斯取得最先進的武器，並且專程建造了幾艘大船。達伽馬的旗艦西奈山的聖凱特琳娜號的船首雕像，正是凱特琳娜這位亞歷山卓的殉道者，她被羅馬判以磔輪處死，據說五百年後出土時，她一頭耀眼的秀髮還在繼續生長。艦隊共有十四艘船艦和卡拉維爾帆船，載運三千名男子和幾名女子。這些男人有不少具備豐富的印度經驗，騎士、貴族子弟和貴族的人數特別多，他們禁不住誘惑和勸說，想跟偉大的達伽馬一起為國效勞。

女人是在出發前偷偷溜上船的。這趟旅程苦不堪言，嚴禁攜帶妻子、情人或「慰安婦」，主要是怕她們在船上挑起紛爭，打擊士氣，而非擔心她們的靈魂受到玷污。禁令形同具文，一名旅客記載說，有一次乘船出海，負責升主帆的水手被關起來，因為他「養了一個情婦，是從葡萄牙帶來的，而且上船時已經懷孕，被帶到船上的臥鋪。」（註3）一向治軍嚴謹的達伽馬誓言要斷絕船上這種放蕩的行為，離開里斯本之前，他就在船上和岸上三令五申，出海之後，要是發現任何女子，「一律公開施以鞭刑，即便已婚婦女也絕不寬貸，然後把她的丈夫綁上腳鐐，送回葡萄牙；萬一是奴隸和俘虜，便予以逮捕，換取贖金；一旦船長發現船上有女人，而不交出來，應予以解職」。（註4）同時把警告寫在招牌上，釘上桅杆，不會有哪個人看不見，或是懷疑伯爵不會言出必行。

好望角外海的暴風巨浪，他們已經應付裕如，艦隊繞過好望角，在八月十四日抵達莫三比克。旗艦剛剛下錨，就有人拖來了三名女子。在海上航行的船隻，是全世界最不隱密的地方，想藏也藏不了多久。看見印度艦隊的船員公然抗命，達伽馬鐵青著臉，把女子拘禁，容後發落。

麻煩的還在後頭。準備離開非洲時，達伽馬派出一艘卡拉維爾帆船，對一向很有耐心的馬林迪蘇丹表達歉意，並轉交書信和禮物。這艘卡拉維爾帆船的船員、船東和領航員早就對他們的馬約卡（Majorcan）船長極為不滿。脫離艦隊之後，隨即殺了船長，潛逃到紅海去從事海盜勾當。（註5）

大自然好像也故意和重返舊地的艦隊司令作對。在非洲外海，一艘船撞上了暗礁，雖然船員全數獲救，卻只能棄船離去。在橫越大洋，前往印度的途中，艦隊慘遭西南季風肆虐，一艘船艦和一艘卡拉維爾帆船在汪洋中迷失，從此不見蹤影。當剩下的十艘船靠近海岸，狂風驟然消失，海面平靜無風。到了破曉時分，海面猛然出現劇烈的晃動，彷彿整片大海都在沸騰。只聽見啪的一聲，一波潮浪打中船身，由於力道強勁，水手都以為撞上了淺灘，還有一個人跳海逃生。其他的人降下船帆，放下小艇，扯開嗓門向其他顛簸搖晃的船隻示警。等他們發現整支艦隊都忙著開砲發射求救信號時，不由得呼喊上帝，請祂發發慈悲。毋庸置疑，艦隊遭到了邪魔入侵。他們放下鉛錘測量水深，沒想到不管繩索放得多長，都碰不到海底，於是他們更加拚命禱告。

震盪漸漸緩和，然後又像先前那樣劇烈震動。船隻又開始東倒西歪，甲板上的人個個搖搖欲倒，箱籠鬆動，從艙房的一頭撞到另外一頭。連續一小時，斷斷續續地不停震動，「每次都和唸一遍信經的時間差不多」。（註6）

艦隊司令活像一棵橡樹似的，站在甲板上動也不動。一位對占星術略有涉獵的醫師對他解釋過，說艦隊已經駛進海底地震的震央。

「拿出勇氣，我的朋友！」他對手下大喊。「海水是被你們嚇得發抖。」（註7）

達伽馬回來了。

海震平息三天之後，一艘從亞丁返鄉的阿拉伯帆船被艦隊擄獲。船上有六萬枚金幣，以及價值超過金幣三倍的黃金。既然不能藉此教訓札莫林，達伽馬搶了貴重物品，然後把船員放走。最重要的是，這一次他決心給自己的手下做個榜樣，同時為了避免瓜田李下，他吩咐辦事員把每一個克魯札逐條登記起來。

雖然是無心之舉，被搶的穆斯林畢竟給自己報了仇。他們告訴葡萄牙人，繼續航行三天就會抵達海岸。六天之後，依然不見陸地的蹤影，比較容易上當的船員開始竊竊私語，說陸地在海震時被大海吞噬。歐洲幾位頂尖的占星師曾經預言，當九大行星在雙魚宮連成一線，就會引起第二次大洪水，想到這裡，船員不禁驚慌失措。（註8）許多葡萄牙貴族早有準備，在山頂建造避難所，貯藏一桶又一桶的餅乾，足以支撐到大水退去，只不過到頭來，這一年的雨量比平常更少。

很快有人發現艦隊的航向有誤。兩天後，他們抵達朱爾港，也就是洛倫索・阿爾梅達戰死的地點。三年前，當地又蓋了一座堡壘，並在周圍發展出一個聚落。

達伽馬公布了國王封他為副王的任命狀，然後開始執行任務。

達伽馬從來不是什麼偉大的夢想家。他忠君愛國，會大刀闊斧地執行主子的命令，他天生極具領導才能，一旦定下目標，就會堅持地執行到底，遠遠看著他的印度洋淪為一個龍蛇混雜的是非之地，損害國家主權，更令他感到不齒。如果可以的話，他忠誠宣示，他「會讓國王富起來，因為只有國庫充盈，百姓才能得到最大的好處。」（註9）他決心一舉掃除十年來的賄賂和包庇所累積的寄生蟲和財政包袱，並且帶了一批自己挑選的人，來擔任許多職位。他把朱爾的官員即刻解雇，然後當街宣布，凡是沒有公務在身的人，如果不立刻登船，就領不到薪資。

離去之前，達伽馬向堡壘新任的指揮官下達第一道命令：如果杜阿爾特・德・梅內塞斯爵士（Duarte de Meneses，被達伽馬取代的總督）一如預期，果真來到朱爾，無論下達什麼命令，指揮官都不得允許他下船，並且只能提供他四天的糧食。儘管飽受幽閉恐懼症和壞血病折磨的水手一再懇求達伽馬讓他們上岸，他一律充耳不聞，逕行前往果阿。為了表示歡迎，當地舉辦了一場公開演說，以及豐盛的宴席，然後由遊行隊伍把他抬到大教堂和堡壘。

第二天，他把指揮官弗朗西斯科・佩雷拉解職（Francisco Pereira），並且立案調查市民對他的一長串指控。罪名包括未經控訴或審判即囚禁政敵，當地的律師和法官也在其中、沒收他們的財產、把他們的妻子兒女逐出家門。民眾紛紛湧來，指控佩雷拉犯了更多「滔天大罪」（註10），達伽馬斷然做出判決，要這位氣急敗壞的前任指揮官賠償所有人的損失。

佩雷拉也算用他沒收來的財產做了一件好事：為每年在東方罹病的數百名歐洲人蓋了一家富麗堂皇的醫院。（註11）然而醫院和同樣氣派的聖方濟修道院揮霍掉不少錢，以致於完全無力支付像大砲之類的基本裝備。達伽馬勘查醫院和裡面的病人，其中有些似乎把這裡當成旅館，於是他下令主管的醫師，凡是身上沒有傷口的人，一律不得入院。如果是因為與人打架鬥毆，即使受傷，也不許收容。副王頑固地指出，打架鬧事無非是為女人爭風吃醋，這種病痛無藥可醫。在此同時，船上的許多病人開始口出惡言，埋怨沒有得到妥善治療。達伽馬反駁說他很清楚怎麼改善他們的病情，然後當場宣布，現在可以把他打劫船隻得到的戰利品分配給大家。許多住院的人聽到消息，也都一窩蜂地趕來。等他們想回醫院的時候，才發現不得其門而入。

另外還得處理那三個偷渡上船的女人。傳達員宣布判決如下：

「法官宣判！本案相關女子藐視司法，違背禁令，私自前往印度，將處以鞭笞之刑。」（註12）在東方擁有至高權力的，當然是達伽馬的司法，也必須照他的意思懲罰罪犯。

在果阿，無論靈魂是否純淨，葡萄牙女性畢竟非常罕見，三人悲慘的遭遇立即引起轟動。方濟會的修士、慈善會的修士，甚至是果阿的主教，都向副王的官員提出抗議，當地的貴族子弟甚至主動表示要為她們贖身。

達伽馬充耳不聞，鞭刑確定在次日舉行。眼看執行的時間快到了，方濟會和慈善會的修士揮舞著十字苦像，遊行到副王官邸，宣稱他們是來做最後的赦免請求。達伽馬命令他們把十字苦像送回祭壇，等他們回來，達伽馬發表了一篇慷慨激昂的演說。高舉十字架在他的官邸遊行示威，他語氣冰冷地說，「稱得上是陰謀造反，目的是讓大家把他視為殘酷無情之輩」，這種行為絕對不能再發生。當修士想對他說明慈悲的寶貴時，他粗暴地反駁說，慈悲是上帝的事，與人無關，他當眾宣誓，如果有任何一個人膽敢在他任內犯罪，一定在城內將他斬首示眾。

註釋

註1：把達伽馬前兩次印度之行寫得天馬行空的史官科雷亞在第三次比較可靠。到了一五二四年，他已經在印度待了十幾年；他初次抵達印度時只有十六歲，是一名士兵，不過後來轉任阿爾布開克的祕書，讓他鬆了一口氣。筆者循例用官方編年史和當代文獻來填補缺漏之處。

註2：保羅一五三四年在麻六甲外海一場海戰中陣亡。埃斯特旺在一五四○年成為印度總督，一五四一年，他率領海軍遠征紅海，攻擊鄂圖曼的艦隊，可是抵達蘇伊士的時候，發現對方早有準備，於是只好撤退。他的弟弟克里斯多夫上岸率領十字軍在衣索比亞作戰，當地被一支穆斯林軍隊入侵，對方宣稱要打一場聖戰，而且擁有鄂圖曼的大砲。克里斯多夫被捕，次年遭處決，但他的介入對衣索比亞的安全防守居功厥偉。埃斯特旺為了逃避國王賜婚而潛逃到威尼斯，後來在當地過世。至於其他的兄弟，老大弗朗西斯科繼承了維迪蓋拉伯爵之位，年紀最小的佩德羅和阿爾瓦羅先後在麻六甲擔任指揮官。

註3：Jean Mocquet, Travels and V oyages into Africa, Asia and America, the East and West Indies; Syria, Jerusalem, and the Holy Land, trans. Nathaniel Pullen (London, 1696) 207.

註4：Henry E. J. Stanley, trans. and ed., The Three Voyages of Vasco da Gama, and His Viceroyalty (London: Hakluyt Society, 1869), 394.

註5：這位船長叫Mossem Gaspar Mallhorquim。這艘卡拉維爾帆船在次年被捕，帶到印度，許多船員被處以絞刑。

註6：Stanley, Three Voyages, 383.

註7：這段引文的各種版本都認為是達伽馬說的，出自Manuel de Faria e Sousa, The Portuguese Asia, trans. Captain John Stevens (London: C. Brome, 1694-1695), 1:280。

註8：當時歐洲的人都相信此事。五十六個人急急忙忙把一百三十三本書籍付印，倫敦有好幾千人逃到高地，打造了許多方舟。參見Lynn Thorndike, History of Magic and Experimental Science, vols. 5 and 6, The Sixteenth Century (New York: Columbia University Press, 1941), 5:178-233。

註9：Stanley, Three Voyages, 396.

註10：Ibid., 390.

註11：醫院固然宏偉，但主要的醫師和其他葡萄牙官員一樣，有三年的期限，因此效果有限。醫師剛摸熟這些陌生的熱帶疾病，就回家了。

註12：Stanley, Three Voyages, 394-96.

相關書摘 ▶《最後的十字軍東征》：來到斯瓦希里海岸的達伽馬，進入潛藏危機的樂園

書籍介紹

本文摘錄自《最後的十字軍東征：航海家達伽馬的史詩旅程》，馬可孛羅出版

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作者：奈傑爾・克里夫（Nigel Cliff）

譯者：楊惠君

1497年7月，這是歐洲歷史上最後一次的「十字軍東征」

航海家達伽馬矢言要打破伊斯蘭與基督教世界的權力平衡

改變歐、亞、非三大洲的命運

一個歐洲邊陲小國的鴻鵠之志

一個百年來歐洲人難以忘懷的東方夢想

交織成以上帝為名的「最後十字軍東征」

一四九七年七月，由葡萄牙探險家瓦斯科・達伽馬率隊的一個小型艦隊從里斯本出發，探索傳說中從歐洲到亞洲的海上航線。在此前的日子裡，基督徒與穆斯林已經打了四百年的十字軍戰爭，在陸路上節節敗退，連帝都君士坦丁堡也淪陷的基督教歐洲，亟欲另尋破口，收復聖地耶路撒冷。

他們決定從海上找尋出路。這些探險者在他們的風帆上畫上血紅的十字架，自許是「最後的十字軍戰士」，胸中懷著尋找「祭司王約翰」與東方香料的熱情，繞過了廣大的非洲大陸，進入了東方。此舉，將改變伊斯蘭教和基督教之間的權力平衡，也將改變歐、亞、非三大洲的命運。

歷史作家奈傑爾・克里夫利用新發現的材料，一本達伽馬水手的日記，和難得一見的達伽馬與印度土邦首領之間的通信，重新詮釋了達伽馬的探險活動在大航海時代中的決定性影響力；此外，作者也想賦予達伽馬全新的歷史定位，他跟同時代發現美洲的哥倫布一樣，都是改變世界命運的重要人物，過去卻往往遭人輕忽。

奈傑爾・克里夫（Nigel Cliff）

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航