晚期攝護腺癌無法開刀，長效型荷爾蒙治療兼具療效、生活品質

一位60歲的黃伯伯因為解尿有困難且無法行走而求診，進入門診時坐著輪椅，經由醫師抽血檢驗，竟發現PSA指數超過1000，確診罹患攝護腺癌。因癌細胞轉移到骨頭，影響行走能力，已屬於晚期。醫師使用荷爾蒙療法，2個月後病人已可步行，解尿困難也緩解。隨後醫師改為每3個月肌肉注射一次的長效型荷爾蒙用藥，治療效果顯著，目前黃伯伯活動力正常，恢復良好。

PSA指數飆高，恐罹患攝護腺癌

輔仁大學附設醫院泌尿科主治醫師張孟霖表示，PSA指數為血液中的攝護腺特異抗原，可經由抽血檢驗。一般人指數約在4左右，若指數太高，便會進行其他檢查來診斷是否罹患攝護腺癌。

攝護腺癌因為發展較慢，且較少壓迫到其他器官，即使進展到晚期很可能都沒有明顯症狀。多數患者因為解尿問題求診，由於老化、攝護腺肥大也會有同樣症狀，因此需要加驗PSA指數才能確診。

一般攝護腺癌治療分為開刀、荷爾蒙療法、化療、放療等，若有症狀輔以電療緩解。若病程進展到晚期，就無法開刀。張孟霖醫師說明，攝護腺與男性荷爾蒙息息相關，因此荷爾蒙療法主要是阻斷腦下垂體分泌的激素，或是抑制荷爾蒙的波動，不讓睪丸製造雄激素刺激癌細胞。

而根據成分和注射方式又有不同藥物，最早期剛發展時的荷爾蒙治療，是每個月以靜脈注射給予，但是靜脈注射較為困難不方便，故目前多改為皮下注射或是肌肉注射。皮下注射較為不痛，而肌肉注射的注射部位不良反應低之外，藥物吸收率較好。另外，目前已有3個月施打一次的長效藥物，注射在屁股或大腿位置，患者接受度高，兼具療效及生活品質。

荷爾蒙療法可能出現更年期症狀副作用，注意補充鈣質

因為荷爾蒙療法會降低雄激素，攝護腺癌患者可能會出現潮紅、盜汗等更年期症狀，也會影響鈣質流失。張孟霖醫師建議患者應補充檸檬酸鈣與維生素D3來避免骨質疏鬆，因檸檬酸鈣人體吸收好也不會干擾胃酸分泌，也應適時運動與曬太陽。

攝護腺癌發展較慢，若有妥善治療，死亡率較低，形同慢性病定期回診即可。張孟霖醫師也提醒，年長男性必須重視排尿狀況，因為排尿問題是攝護腺癌主要的症狀，切勿忽視。雖然臨床上癌細胞轉移至骨頭屬於晚期，造成背部肩膀疼痛，但仍有許多人不會疼痛，民眾若有解尿困難需有警覺心，以免延誤治療。

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責任編輯：朱家儀

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