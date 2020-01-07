《當你愛的人有成人過動症》：魔力紅主唱Adam Levine ，一名成功的音樂家以及過動症患者

文：羅素・巴克立（Russell Barkley）

成年過動症可能是好事嗎？一些成功的過動症故事（註1）

或許讀到此處，你已經覺得很喪氣了，看前兩章描繪的各種危機，你愛的過動成人擁有好的生活品質和成功機會的機率相當值得擔憂。不必喪氣，這樣你就大錯特錯了。雖然成年過動症確實是一種嚴重的疾患，如果好好治療，患者也可以擁有快樂或成功的人生。

當我在闡明與成人過動症相關的所有問題時，風險之一就是使病情聽來過度病態化，讓人以為親友沒希望了。我一再重申，這不是我的目的。我是想讓大家完全瞭解過動症的各種危機，你的眼睛才能張得大大的，看到受其影響的人常碰到的嚴重問題。這麼做或許能激勵你試著幫助他們應對與此疾患的抗爭。你的鼓勵可能使他願意接受協助，管理疾病，降低本書前面討論過的所有風險。因此，找個合適的機會，建議尚未這麼做的他們接受專業協助吧。

市面上有些書的作者認為，過動症是一份禮物。他們認為過動症賦予他們一些別人所不具備的優點。從我的專業意見，把過動症當作天賜禮物或某種優點是個錯誤，不只歪曲了對這種疾患的科學發現，還可能把疾患的嚴重性縮到最小，養成虛假的希望。

把過動症稱為禮物的說法，認真接受的過動成人及其周遭親友可能有更多對疾病的幻想，也會使人們覺得不需要協助患者處理或管理他們的疾病。畢竟，如果過動症是禮物或優點的話，就無須治療了。而且如果有它是這麼一件好事的話，為什麼社會還要在教育系統或職場為這些人提供特殊住宿與服務呢？為什麼這樣一個「禮物」可以讓人得到工作賠償或社會保障殘疾津貼？為什麼過動者在美國身心障礙保護法案裡享有特別的保護呢（註2）？

為什麼保險公司願意協助給付過動者的治療費用呢？你又何需為協助得到這項「贈禮」的他而傷透腦筋呢？你可以看到問題所在了：過動症不可能既是「禮物」，同時又是值得社會幫助與我們慈悲以對的一種失能。

「過動症不是禮物。它毀了我的人生。我從過動症得到的好處是所有人的同情、不批判，以及大量的精神性疾患知識。我的老闆讓我做專家級的工作，因為他信任我，並且願意為我背書。我花了6年才念完大學，還是因為我媽有在逼我。一旦開始在診所工作，我找到了我的專長。再兩個星期，我會以醫師助理的身分回學校念研究所。當我做我有興趣的事情時，我的腦子裡就只會有這件事，變得超級專注。我可憐的丈夫說我一旦執念發作就表現得像隻比特犬。那個狀態下，我對他很過意不去，因為我會很難聽到、看到或做任何其他事情。還好那為期不久。」

有幾千份關於過動症的文章，沒有一篇指出過動症帶來了什麼相較於一般人而言特殊的優點、才華或能力。所以，不，過動症不是禮物，過動症患者並沒有因此擁有尋常人沒有的特殊或獨特能力。

近來，認為過動症有其優點的專家也逐漸不再這樣說了，因為所有的研究都發現，過動症確實是一種不利的疾病。這些人於是採用了比較溫和的說法。他們說，因為必須與這項精神疾患對抗，過動者因此成為在情緒和人格上都更為堅強的人，甚至更有韌性。過動成人之所以被打造成這樣的人，是因為他們必須經歷、處理疾患帶來的損害，與這些損害在日常活動中引發的受挫。當喀爾文主義（Calvinism）遇上過動症：經由痛苦，我們獲得救贖，並成為更強的人。

對某些人來說，這可能是真的。但那就像是希望我們都得到某種重大疾患，並在戰勝病魔後成為更好的人一樣。人們或許會面臨挑戰，並克服或彌補命運帶給他們的痛苦與不幸，我們也很佩服這些人，但這並不是慶祝這種情況的理由。我們鼓勵那些背負成年過動症命運的成年人面對困難、努力克服，不被挑戰或逆境擊倒，是出於他們生活品質的考量。

我們這些過動成人的親人當然應該鼓勵他們這麼做，而且不要誤認為這是什麼祝福或禮物，只為讓過動成人的她對自己感覺好一些。這麼做甚至可能適得其反，導致她放棄為這種疾病接受治療，以免破壞她的「禮物」。這只讓她又多了一個理由，就是當你建議她尋求專業協助時，她為什麼不該相信你；或是使她放棄嘗試面對過動症帶來的問題。我們既不能將過動症過度病態化，也不能將它浪漫化或誇張化。

好了，我們就來看看那些成功處置了過動症，甚至比一般人都還要成功的過動成人吧。這裡的處置與成功都不能歸功於他們的過動症，而是如我將呈現的、來自這人在其他上百個種特質中所擁有的其中一些，使他們能具備某些才能。

人們不會因為他們的過動症而成為很好的藝術家、演員、諧星、音樂家、大廚、運動員、電視明星或企業家等等人物──而是儘管如此他們還是辦到了。他們只是很幸運，即便罹患過動症，還是擁有與過動症無關的才華，並成為優秀的人。

我弟弟不是因為有過動症才成為有天賦的搖滾吉他手，而是因為我們家族和先輩一直有非常優秀的音樂家、也因為他廢寢忘食地精進這項才藝。當然也由於我們的母親知道他有這項非傳統職業的才華，而這很可能拯救他免於學校教育帶來的夢魘，所以在他輟學後、需要找個工作或天職來養活自己，我的母親決定在他的音樂事業初期給予經濟上的援助。

身為軍人的父親非常反對他輟學，逼他繼續努力，母親則選擇抵抗當時的社會風氣以及父親的意見。她打從心底知道他生病了，無法像一般青少年那樣，在傳統的教育系統裡踏上成功之路。畢竟那還是1950和60年代，幾乎沒有人知道過動症是什麼，學校的教職員還反過來責怪我的父母，說我們太常搬家，或是太保護他。

過動症患者確實較不壓抑。我們都知道，不壓抑的人比較能夠展現創意。低壓抑程度有助於想到或嘗試天馬行空的點子，當其他人還為了它們不尋常、不切實際、看起來沒什麼相關而壓抑自己想法的時候。一般來說，這不會使得過動成人顯得更有創意。比起有創意但沒有過動症的一般人來說，他們的衝動可是非常過頭的。

但也有特殊的例子，即本身就高度有天分、才華與創意的人，剛好也罹患過動症，他們的觀點創新、更願意在事業或專長上冒險，有些天馬行空的想法剛好就讓他們發大財了。同樣地，過動者看起來活力充沛而且一般來說不知道在忙什麼。這有好有壞。如果這個過動者剛好運動神經發達或具備企業家的才能，而且身邊有親友能夠引導他過剩的精力，利用特殊的地區資源，好事就會發生。才華加上過剩的精力，輔以親友的指引和他們找來的資源，就可以推才華一把，協助他取得其他過動症患者所得不到的成功。

同樣地，沉浸於過動成人的成功故事時，通常只關注他不尋常成功的一面，比方說他的職業，很容易忽略了他在生活其他面向的沉浮，像是社交、財務、法律、親密關係、物質濫用等等（比方麥克．菲爾普斯［Michael Phelps］和泰．潘尼頓［Ty Pennington］）。

我們也不要忘記了，成功的過動成人之所以能夠成功，往往是因為他們早就知道自己過動，並且接受治療，而我將描述的幾位過動成人的成功故事，我認為他們的親友扮演了至為重要的角色。能夠在特定專業上獲得成功的過動成人，身邊往往有非常支持他們親友；親友協助、保護、鼓勵、支持、組織、引導、資助，或以其他方式刺激過動成人向成功邁進。這些親友也為過動成人打開了門，讓他有機會接近成功。

成功的音樂家與電視明星：亞當．拉文

Photo Credit: 中央社 魔力紅（Maroon 5）主唱亞當．李維（Adam Levine）

生於1979年，亞當．拉文（Adam Levine）以搖滾樂團魔力紅（Maroon 5）的主唱、音樂家及作曲者廣為人知，其2002年的白金唱片《珍情歌》（Songs About Jane）讓他成為巨星。近來，你或許知道他是當紅電視節目《好聲音》（The Voice）的評審之一；你或許也見過他在2012年首次登上螢幕，演出電視節目《美國恐怖故事：瘋人院》（American Horror Story: Asylum）以及電影《曼哈頓練習曲》（Begin Again）。他生涯中得過許多音樂獎項，身價上億。他公開地說，他在青春期就診斷出過動症並接受治療。

亞當的父親佛列德（Fred）是一間連鎖商店的創辦人，他的母親派西（Patsy）是升學輔導顧問。小時候，他的父母就離婚了，他也為此接受心理諮商。亞當（就像我弟弟）從小喜歡音樂，在學校很叛逆，「不想做他們教我的那些事情」（註3）。到了青春期，他使用毒品，像是迷幻藥，但是因為毒品和他的安眠藥安必恩（Ambien）會產生不好的反應，就戒掉了。

他在高中和朋友組了第一個樂團「卡拉的花」（Kara's Flowers），被唱片公司Reprise Records發掘，並簽下一張專輯的合約。但唱片和它的首支單曲並不成功，合約被取消，樂團也解散。儘管他進了五城大學（Five Town College）念音樂，亞當又輟學並和幾位以前的樂團團員重聚。

根據唱片公司高層的建議，樂團加上第五位成員、改名為魔力紅。他們在2002年推出的第一張唱片就大受歡迎，連續兩年贏得葛萊美獎；之後，亞當．拉文繼續為許多知名歌手如肯伊．威斯特（Kanye West）、艾莉西亞．凱斯（Alicia Keys）、五角（50 Cent）、阿姆（Eminem）和「瓶中精靈」克莉絲汀娜（Christina Aguilera）寫歌，與他們一起表演。

不像其他過動症患者，亞當經常公開提倡大眾對該疾患的瞭解，包括和沙爾（Shire）製藥公司合作，製作關於過動症的影片《擁有它》（Own It），也和美國諸多重要的過動症協會合作，例如過動症兒童與成人（Chidren and Adults With ADD, CHADD）和注意力缺損協會（Attention Deficit Disorder Association, ADDA）。他也為《過動雜誌》（ADDitude）寫了一篇文章，描述自己身為過動青少年和過動成人的經驗。

文章中，亞當談到他一生都在與過動症奮戰，無法安靜坐著、無法完成功課等等。他感謝父母對他很有耐性，並協助他。他也感謝治療他的過動症醫生。後來，他不再服藥之後，無法專注寫歌或錄音、組織思緒或完成事情，因此他又去看醫生，得知自己有成年過動症。他再度開始服藥，對藥物的反應很好。他一直持續服藥到現在，公開討論自己的過動症，毫不在意。另外一位歌手兼作曲家賈斯丁．汀伯萊克（Justin Timberlake）也是如此。

註釋

為了本章，我從以下許多網站擷取資料並加以匯整：http://www.biography.com ； Wikipedia ； http://www.parenting.com 的過動運動員與名人名單； http://www.addadult.com ；諸如The Guardian Elite Daily 之類的新聞網站。線上雜誌ADDitude 介紹的幾個主題，無論是單獨的或是列表中的。關於對過動症友善工作與職業我使用了在http://www.healthline.com 和http://www.everydayhealth.com 上找到的列表，以及線上論壇Totally ADD Connect 上的使用者評論。 Americans With Disabilities Act of 1990, Pub. L. No. 101-336, § 2, 104 Stat. 328 (1991). Stuart, E., & Effron, L. (2011, November 17). Maroon 5's Adam Levine's playlist: Top 5 songs that impacted rocker's style. ABC News. Retrieved from http://abcnews.go.com/Entertainment/maroon-5s-adam-levines-playlisttop-songs-impacted/story?id=14966693。

相關書摘 ▶《當你愛的人有成人過動症》：我們怎麼知道這是真的疾患？症狀永遠不會消失嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《當你愛的人有成人過動症》，遠流出版

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作者：羅素・巴克立（Russell Barkley）

譯者：丁凡

國際知名過動症專家羅素・巴克立（Russell Barkley）博士最新力作

本書累積巴克立博士對兒童及成人注意力缺失過動症（ADHD）

臨床工作、研究、諮商和教學的一生經驗

在你所愛的人當中，有以下這些狀況嗎？

無法注意到自己在想什麼、說什麼、感覺什麼和做什麼。（自我覺察）

應該停止卻無法停止好玩的事情，不肯停下來去做更重要的其他事情。（抑制與自我控制）

短期記憶非常差，如果不寫下來，就不會記得別人對他說了些什麼。（短期記憶

過動症徵狀來自一套心智能力或腦部功能，我們稱為執行功能（executive functions）。這些功能包括以下七項，分別為：

自我覺察 抑制與自我控制 短期記憶 時間管理 情緒的自我控制 自我動機 自我組織

大腦會思考未來，考慮如何處理當下，而執行功能讓人思考自己的未來，控制自己的行為，以便完成目標，照顧自己長遠的幸福。這些功能讓我們成為獨立、自我決斷的人。

但是，你有沒有發現，在你所愛的小孩、伴侶或兄弟姐妹這些成年人之中，有嚴重並持續的「注意力缺失」與「過動及衝動」的問題呢？如果有，你想更瞭解注意力缺損過動症嗎？特別是想瞭解可以如何協助他們的話，那麼，這本書就是為你而寫的。

過動症是神經發育疾病，而不是患者的選擇。過動症牽涉到一套心智功能（注意力、抑制、執行功能）的嚴重缺損。如果沒有接受治療，可能會在生活重要面向造成傷害、痛苦與失能。

成年過動症是可以治療的，經由適當的治療，患者可以過相當快樂與成功的生活。本書將提到許多協助的方法，您將學習一些實用的步驟，包括專業治療和藥物，以幫助您所愛的人接受和管理他們的疾病。

Photo Credit：遠流出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航