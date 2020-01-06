柬埔寨7層大樓坍塌致36死，總理洪森歸咎工頭施工技術疏失

（中央社）柬埔寨南部一棟施工中的飯店建築倒塌，許多工人受困，搜救行動今天進入第3天，官員表示，死亡人數已達36人，另外還有23人受傷。

首都金邊（Phnom Penh）西南方160公里的沿海省分白馬（Kep）這棟7層樓飯店建築3日倒塌後，數以百計士兵與搜救人員使用挖土機、鑽頭及電鋸通宵工作，清除混凝土。

官員最初估計有30名工人受困倒塌建築底下，但省政府發言人羅烏東（Ros Udong）告訴法新社，因為今天清早發現更多遺體，傷亡人數比原先料想的高，但也救出23名倖存者。

路透社報導，搜救人員在聲明中表示，36名死者中，有6人為孩童，14人為女性。

白馬省長肯沙薩（Ken Satha）表示，建築所有人是一對柬埔寨夫婦，已遭到拘留訊問。

不過總理洪森（Hun Sen）為政府的回應辯護，表示白馬省沒有官員會遭到革職。他在記者會上說：「建物倒塌不只發生在柬埔寨…也會在別的地方發生⋯⋯包括在美國。」

因為中國遊客及投資人增多，柬埔寨正經歷建設熱潮，飯店、高樓及賭場在幾無管制監督下，如雨後春筍般出現。

但根據國際勞工組織（ILO），這些艱鉅且危險的工作由約20萬名工人承擔，他們多數對建築工作不熟練，且領取日薪，並不受工會規定保障。

工人倡議團體指出，低安全標準提高工地意外風險，而這些工地還經常成為工人與家屬的臨時住所。

工人英柯薩（Ei Kosal）昨天表示，建築倒塌時，他、妻子跟其他兩名女子正在工地吃飯，兩名同伴被壓住，並立即喪命。

他在醫院休養時表示：「我沒料到會活下來⋯⋯這就像我剛剛重生。」

Photo Credit：AP/達志影像 柬埔寨白馬市樓塌事故現場。

施工技術錯誤引悲劇

根據柬埔寨媒體《柬中時報》報導，負責該倒塌大樓工程的建築工頭和家人已在此事故中罹難。

報導指出，經洪森總理稱根據官方初步調查發現，建築工頭所犯下的兩項技術錯誤是引發此樓塌事故的原因，包括工頭所使用的鋼鐵大小低於建築師規定的標準，以及提早拆除了用來支撐混凝土樓層的固定支架，以便能加速上層建築的興建，按規定固定支架應在27至28天后才能拆除，但工頭僅在10天后就拆除了。

《中央廣播電台》報導，洪森承諾會提供受難家屬每人5萬美元的賠償，受傷者則可以獲得2萬美元。報導稱，為應付愈來愈多的中國遊客和投資人，許多營建業為趕工程未充分遵循法規，而釀成多起悲劇如2019年6月，西哈努克市（Sihanoukville）也發生了1棟興建中的建築倒塌的事故，將近30人死亡；同年12月，暹粒市（Siem Reap）一座寺廟興建中的餐廳倒塌，造成至少3名工人死亡、十多人受重傷。

柬埔寨甫於2019年10月7日通過建築法並正視生效實施，《柬華日報》報導，該法案自2017年，由柬埔寨公共工程暨交通部、日本土地與基礎設施、交通運輸和旅遊部等相關專家共同起草。《高棉時報》報導，法案通過後政府發布聲明指出，該法案有幾項目的：有效發展營建業與土地開發業、強化營建業管理、以及強化安全標準等。

《新華社》報導，營建業是支撐柬埔寨經濟發展的四大支柱之一。根據當地政府統計，營建業光是在2019年1至7月就發出了2572個建案執照，較前一年度同期成長30%，同期更吸引了45.6億美元的投資金額，年增率高達52%。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜