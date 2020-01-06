施工9年的「蘇花改」通車，這條「安全回家的路」可能面臨哪些挑戰？

施工9年的蘇花改今（6）日通行，將替代容易坍方的舊蘇花公路。不過，蘇花改北端的蘇澳，極有可能在連假尖峰時段形成「漏斗效應」，嚴重塞車。而交通型態改變也將影響旅遊型態，宜蘭旅宿業擔心遊客「直接殺到花蓮」，導致宜蘭被邊緣化，花蓮的停車格則可能無法容納大量開車來的旅客。

《中央社》報導，行政院長蘇貞昌今日上午在蘇花改谷風隧道南口北上線主持通車典禮，蘇貞昌表示。今天的通車不是結束，而是新階段持續進行；交通部公路總局長陳彥伯表示，下午4時蘇花改通車。歷經近9年施工，台9線蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改）全線通車後，蘇澳到花蓮行車時間估計將可省約59分鐘。

《中央社》報導，舊台9線蘇花公路於清代建設，為花東地區北向唯一聯外公路，依山傍海，沿途景致壯麗。然而，也正因緊鄰峭壁、大海，且途中多急彎陡坡，讓舊蘇花的交通安全風險高出許多。2010年10月，舊蘇花因颱風導致嚴重坍方，奪走26條人命，這起重大事故讓舊蘇花安全性議題再度受到各界關注及重視，加速蘇花改環評通過，隔年，全名「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」的蘇花改工程隨即動工。

《中央社》報導，蘇花改「南澳到和平」段、「和中到大清水」段完工通車後，夾在其中的「東澳到南澳」、「和平到和中」與「大清水到崇德」段，基於道路抗災一致性，公路總局已在2018年7月宣布「蘇花公路安全提升計畫」（蘇花安）可行性研究，交通部先概估東澳到南澳間約9.4公里路段，需新台幣207億元改善，待行政院核定後啟動綜合規畫與環境影響評估後才能施工。

《中央社》報導，而考量蘇花改路段安全，目前僅有「蘇澳至東澳段」開放3.5噸以上車體長12.2公尺以下大貨車通行，而即將通車的南澳至和平段及和中至大清水段，暫不開放大車通行，他們仍須回到舊蘇花行駛。

每天跑蘇花的司機怎麼看？

《中央社》報導，大貨車運將湯志敏已經往來蘇花公路20多年，他曾因落石困在清水斷崖超過8小時，但為了家計，還是硬著頭皮開蘇花。

2018年2月5日，蘇花改「蘇澳至東澳」段率先通車，湯志敏感受很深。他說，新道路筆直、寬敞，比起開舊路，要時刻注意峭壁上方狀況的緊繃，蘇花改行駛起來，心情放鬆不少，時間也比以前省下20分鐘。

不過他說，近幾年花蓮大清水路段落石多，是司機們最害怕的路段，宜蘭東澳、南澳路段大雨過後，也容易有泥流產生，這2個路線都不在這次將通車的蘇花改範圍內，也希望盡快納入改善路段。

蘇花改：一條安全的路，卻不是快速的路

蘇花改通車後最直接將面對的挑戰，就是連假期間，連接國道五號和蘇花改北端的「蘇澳鎮」，將可能嚴重塞車。

如果從台北前往花蓮，得先經過國道五號，在宜蘭縣蘇澳接上蘇花改省道。《自由時報》報導，但台灣鐵道暨國土規劃學會提醒，國道五號每小時單向車流量可容納3000輛次以上，但蘇花改的單向車流通過量預估每小時只有1500輛次。用路人從台北經國道五號地達蘇澳後，會像是水流被倒入漏斗，產生「漏斗效應」，在瓶頸點更易壅塞。

《聯合報》報導，台灣鐵道暨國土規畫學會表示，春節尖峰時期，蘇花改和雪隧雙塞，行車時間恐從原本3.5小時拉長至6～8小時。對此，公路總局也坦言「的確有可能」。

《中央社》報導，往返蘇花公路20年的運將湯志敏就表示，2018年2月率先通車的「蘇澳至東澳」段，去年雙十連假前一天下午，就碰上南下車流，光從宜蘭蘇澳鎮上蘇花改入口，就塞了將近2個小時，出了蘇花改後連同舊路車潮匯流湧入蘇花公路，再加上施工路段交管，原本一趟4小時路程，翻倍到9小時。

《自由時報》報導，交通部長林佳龍今天被問到是否擔心漏斗效應，他說，交通部會加強宣導，運用大數據，讓用路人知道什麼時段比較會塞車，儘量避開壅車時段。林佳龍也說，蘇花改全線通車後，原來的蘇花公路仍可行駛，大型車、機車、短途及長途車藉此分流。

通車後遊客可能「直接殺到花蓮」，宜蘭縣努力讓遊客留宿

蘇花改也可能對宜蘭旅遊業帶來挑戰。《中央社》報導，蘇花改北端出入口設在蘇澳，預料將在蘇澳地區產生大量通過性車潮。宜蘭縣政府早在2016年就提出「蘇南驛站與生態文化園區整合計畫」，其中已經興建完成國道蘇澳轉運站、蘇澳鎮海山西路拓寬等。

《自由時報》報導，宜蘭縣觀光協會理事長王文則擔憂，未來宜蘭可能像國五通車後的坪林，衝擊觀光發展。縣府工商旅遊處長李東儒也承認，蘇花改車行時間縮短，遊客可能就直接殺到花蓮，對宜蘭影響必審慎面對。

李東儒說，縣府會加強「地方創生」增加在地吸引力，以蘇澳來說，強化漁港與溫、冷泉特色，南澳的東澳冷泉、碧候溫泉、粉鳥林漁港，再加上原民文化、歷史建築，都會形成吸引力，讓遊客再上蘇花改前，都能轉進停留消費，縣府也會加強「夜經濟」，增加新夜間活動及加強既有夜間活動吸引力，讓遊客留宿宜蘭。

不過宜縣旅館公會理事長張芳鳴和宜蘭縣鄉村民宿協會理事長陳勝樂都說，交通便捷會有更多人想來宜花東，也可能多排一晚住在宜蘭，不必那麼悲觀。

Photo Credit: 中央社 圖為蘇花改中，連接谷風隧道與觀音 隧道的「鼓音橋」。

花蓮可能迎來9000車次，但市區停車格只有5000多格

《中央社》報導，相較宜蘭搶留人，花蓮端則忙著迎接人潮、車潮，尤其通車後，馬上就要面臨春節返鄉、出遊車潮，花蓮市區停車場需求量大增。花蓮縣政府表示，經公路總局分析，蘇花改全線通車後，將增加30%車流，約9000車次。

觀光處交通科長張筱雲表示，縣府將提出興建花蓮火車站前地下停車場計畫，站前停車場就算順利核定，最快也需要到2021年底才能完工啟用，以目前花蓮市區現有5000多格停車格，停車問題將是一大考驗。

張筱雲說，短期配套措施也包括市區中山路、和平路段等無爭議路段，可分階段增設上百格停車位，鄰近東大門夜市的北濱路段、代天府臨時停車場等閒置公有空地，也能提供約600格的臨時停車空位。

台鐵差別不大，航空業將設計「套裝行程」

蘇花改通車也可能影響其他替代運輸方式，《自由時報》報導，蘇花改通車後，蘇花改客運速度將比台鐵快，但票價方面，台鐵局評估差異有限，對民眾吸引力應不至於太大，只有開通初期會出現現「棄搭效應」，假日約2%旅客改搭客運。

航空業者立榮航空則表示，將包裝一程飛機、一程國道客運的旅遊產品，供旅客多元選擇以做因應。

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核稿編輯：楊之瑜