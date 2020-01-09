劇場匯演「斷面」：在寶藏巖場域中，找尋亞洲冷戰記憶體

最近，一項值得一提的劇場匯演，恰策畫進行中，稱作「斷面」。這項計畫，開展已有一年以上。主要思及這麼多年來，透過劇場的民眾性，我所識得的幾些亞洲劇場團隊與工作者，如何重新反思冷戰作為東亞共同記憶的環節。項目涵蓋來自曼谷無私劇團（Annata Theatre）的《無處之境》（A Nowhere Place），來自釜山Arts Organization C的《生與死》，台北磷火鑄型所的《一般之歌第二部——磷火之海》與差事劇團的《戲中壁》。

一如全球化時代下，都市空間的資本穿越與未來趨勢想像，讓記憶作為一種載體的街巷，逐漸失去其原初的精神與實質面貌。恰是面對這樣的反思，歷經現代化想像置入的台北，留住了一處以結合歷史記憶與當代風貌的藝術村，稱作：「寶藏巖國際藝術村｣。

寶藏巖，是當下仍然留有碎裂空間想像的「場域｣。作為「場域｣，它本身就存在著空間的生命氣息---即便斷裂，更顯畸零的美學感。這是「場域｣和一般「空間｣的最大差異。因此，當加入身體、空間、劇場的想像後，「斷面｣浮現一種帶有特殊內涵的想像。這主要引用寶藏巖藝術村後方的「歷史斷面」作為參照，形構再敘事化以後的戲劇脈絡。意圖達成以殘存空間，對照整體亞洲冷戰殘存記憶的構圖。因為，冷戰與後冷戰的歷史空間，是斷面的想像；而即將展現亞洲冷戰記憶的戲劇場域——寶藏巖，亦為一「斷面｣。

將殘餘空間與表演進行連結的這項劇場行動，涉及的是：如何以美學再歷史化冷戰記憶的情境。就以泰國的演出為例，雖是兩人的對手戲，卻充滿當下的辯證性。 戲中描述一對男女，各以新郎及新娘的身份，出現在「無處之境｣。他們狀似無關乎大事地、且接近無知的無聊碎口著…。時間分分秒秒過去，他們的幽默對話仍吸引觀眾，直到他們各自談及彼此婚禮的時刻...遠去的朋友...歡笑的聲音...小孩還有草坪上的學生...警察與軍人...。

「是的，也許我們必須遺忘一些記憶，好讓我們活在『無處之境』A Nowhere Place｣。｣戲中，就這麼一句話，讓我們跟著回到泰國「法政大學｣的學生革命，以及軍事鎮壓、屠殺及政變的現場。泰國，軍事政變傳聞不斷的佛教國度。1976年，學生反對軍事獨裁右翼政權再度登場，佔領法政大學的校園，並在大禮堂中搬演著名政治劇場導演與詩人的作品。衝突一觸即發，不可收拾。一場以撲殺左翼共黨為名義的軍事鎮壓，形成日後右翼獨裁政權復甦的基盤。至今泰國政府仍不承認76學運的武裝鎮壓。這齣戲，以詩意的政治劇場，讓冷戰延長線下的左翼撲殺，成為在血的迷霧與資本符碼間徘迴的光影。

Photo Credit: 鍾喬提供 《無境之處》劇照

前來參與「斷面｣活動的泰國演員之一：Tua，身兼演員與編導於一身，是亞洲知名的民眾戲劇創作者。最早，在1995年間，因參與《亞洲的吶喊 2》的聯合匯演，與我相視，至今恰恰30年的歷史。回顧往事，Tua 說他創作這個戲，源於高中時，他在傳統舞蹈學校求學。

「每天上下學，我都會經過法政大學…感受到騷動，卻相信官方封鎖校內屠殺訊息及反對共黨顛覆政府的傳聞。｣Tua 回憶著當年往事，「直到多年以後，我不知為何，突而被一張從左翼地下刊物傳出的照片給震驚了！｣那是一張一個孩子躺在大學門口，鮮血淋漓的照片。從而，讓他走向政治劇場的道路，並涵容泰國傳統舞蹈的款款流水感，形成日後詩意性的政治劇場美學。

這是亞洲冷戰記憶帶給一位劇場人的轉醒。接下來的Tua，在創作上，幾乎都與劇場能否改造現實的提問，不曾脫離關係。這樣的經驗，同樣驗證在來自釜山的Arts Organization C劇團身上。創始人田成昊與黃池鮮，繼2014年參與差事劇團《新天堂酒館》、2017年參與《解密 潘朵拉》演出以來，這回以韓國生命儀式作為創作藍圖，所展現的戲劇創作。在他們以《生與死》作為主題的戲劇構思中，表現的不是生者對死者的緬懷；也不是死者如何回魂的故事。往返生與死，另有深刻的情境，值得一再探索。

韓國當代民眾戲劇的傳承，一方面與傳統農民廣場劇（Madang Theatre）關係密切；這同時，對於在戲中引用薩滿系統（通靈），也形成當代對接傳統時，非常關鍵的一項元素。這樣子來理解，進一步可以推進到：為何劇場在訴說及政治時，總是又會回到關於殉難者的連結上。戰後韓國的民眾、民族、民主運動中，不斷出現以自身殉難來喚起共同覺醒的事件。從1970年代紡織工人全泰壹自焚以降，類似悲壯的身焚具亡以喚生之意識的案例，經常在涵帶有左翼色彩的社會運動中發生。

而在本劇中，探討的也是相關從韓戰、濟州島殺戮、光州事件與進而到世越號沈船事件中的受難者，眾多死亡的亡靈所面對的救贖問題。有一段話，在本劇的策展記述中，相當感人且值得深思，它這樣寫著：「犧牲者的死亡不是遠方你的死亡或是瞻望的死亡，而是我們的死亡，是我們的記憶，是應該一直被蘊含在我們生命當中息息相關的。死亡與生存像一雙手一樣走在一起，如同那首詩：「花朵凋零，我也不曾忘記你。」

Photo Credit: 鍾喬提供 《生與死》劇作演員田成昊

從這裡，延伸的是冷戰記憶之於後冷戰時期，如何回返直面冷戰餘留的問題。《一般之歌第二部——磷火之海》從這樣的角度出發，以李薇為核心的《磷火鑄型所》將蘭嶼核廢料危及達悟生存與族人信念被文明侵犯的事實，以超越現實的身體意象與舞踏魂脈相結合，展現身體在個別的內爆中，鏈結當代社會的冷戰／戒嚴記憶下的水火激盪。

這項演出，最初，是以作為一種回返現場的視線，在蘭嶼原鄉展開的作品；在表現中，帶有批判性地、強烈反思文明作為載體的發展觀。「表演者，以身體為載體，傳遞訊息。在死者與生者之間傳遞訊息，從邊陲傳出訊息，從弱者身上傳出訊息。｣創作者李薇這麼說，「蘭嶼，蘭嶼人35年來的抗爭沒有停止過，天空燃起點點磷火，那是在白色島嶼的祖先眼睛，心痛的看顧著他們的子孫。｣

最後，相關差事劇團的《戲中壁》演出，以1946年編寫「壁｣一劇，而在中山堂轟動一時的劇作家簡國賢為背景，部分為寫實，部分為虛構的創作。劇中涉及在三義與銅鑼一帶的流亡，將以客家記憶帶進燒炭窩工人的情景。並且，扮演劇作家妻子的腳色，也將以客家身分登場，這是創作的想像部分。

Photo Credit: 鍾喬提供 《戲中壁》的「壁」演出消息

以寶藏巖碎裂的記憶空間連結記憶事件，將白色恐怖年代犧牲的劇作家，再經創作手法，予以虛構化後，所創造出的文本與演出樣貌，其中正展現出：以殘存的記憶空間---寶藏巖「歷史斷面｣作為劇場的表現場域，連結一段白色恐怖被壓殺的地下黨人劇作家---簡國賢的故事，形成的「環境敘事劇場」的演出。

表現一段跨越閩南語客家族群，在白色恐怖年代的故事。換言之，簡國賢—一個撲倒於白色恐怖時期的劇作家，將重新在殘存的都市畸零空間，以魂魄之身作為召喚，置入客家農民與閩南劇作家相遇的經驗，再次賦予當代劇場的生命。藉此，讓「轉型正義｣的劇場表現，與歷史時空下的冷戰壓殺，進行某種跨越「時間｣與「空間｣的交會與相遇。

Photo Credit: 鍾喬提供 「壁」劇作家的獄中家書

總體而言，「斷面」的演出風格，在空間運用上，將演員身體置放於廢棄空間的畸零上，藉以表現另一個時空的歷史，如何與當下劇場身體相遇的境況。也因此，表演將不僅限於表現人權破壞的歷史，而是進一步，在冷戰記憶的光與影之間，賦予壓殺的記憶，相關於當下殘存空間的比照。

為了讓這樣的記憶空間，在觀眾自在的行動中，賦予事件另類想像，選擇寶藏巖殘存空間為創作基地。在寶藏巖，「殘存」兩個字是作為一種記憶而存在的，因為，過去底層的、違建的空間成為聚落保存的要點項目。因此，如何讓「殘存｣與當下人們對記憶事件的聯想，有其特殊的表現內涵及張力。特別是這些記憶事件，分別被歷史、社會、族群爭議、性別分歧所遮蔽時，寶藏巖殘存空間的意涵，將格外被凸顯出來。

擴大介面來看，殘存的空間與劇場表現，也將促成審視亞際〝inter--asia〞劇場交流，如何在全球化年代中，既能涉入全球發生的議題，且從這些議題中，釐清亞洲作為當今全球現代化的一個環節，如何尋求自身的文化與社會對話的主體性。其重要性，既能及於韓國，也能在台灣找到與泰國的民間對話的關係！恰恰是在著樣的前提下，有了亞際之間劇場文化的相互衝激。並藉由差異交換彼此在劇場上的發展，如何被相互看見或者對於遮蔽的探尋！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航