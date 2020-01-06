差一點就成為防暴警察的女孩

除夕夜八時許，多區行人路上再一次出現「香港之路」人鏈， 有人舉起手機閃燈，點點白光如小蛇一樣在蠕動。人海中，兩個二十餘歲女孩舉起了一面醒目的旗幟，「NEVER FORGET NEVER FORGIVE」，別遺忘，記着這一年發生過的事，女孩們在年終提醒大家，也提醒自己。

這面旗格外搶眼，吸引了記者的眼光，大家紛紛拍攝，近看就知道是「手工DIY」「心機嘢」，不是用機械大量翻印出來的貨色。

芒果黃的布料上，黑色英文字體排列整齊，一筆一劃由人手塗上，字體也是細選過的藝術字。製作的Mani（化名）知道我們欣賞，興高采烈地分享心得。她曾經修讀藝術，在運動中一直用繪畫抒發感受，製旗還是第一次。

簡單一支旗，她親自到深水埗購買布料，挑選了一種有溫暖感的蛋黃顏色，找來朋友一起回到家裡開工，最困難的步驟是如何把字體工整地鞏固在移動的布料上，她打開手機，讓我看Making-of短片：先用膠紙綑邊，再填顏料，最後再把膠紙扯掉。

兩個女孩夾手夾腳弄了大半天，費了11小時才完成：「不眠不休，可以由早到晚做，不吃飯，好有滿足感。」談及手作，Mani微笑着，眼裡散發出光芒。

Mani侃侃而談自己對美感的追求，選字特意挑選幼身、硬一點、尖銳一點：「希望拮吓大家（戳一下），又拮下自己，提醒大家不要忘記手足在這一年付出過的一切，過了這麼久，擔心自己也有這個心態，麻木咗。」

半隻腳踏入警察學堂

這位熱愛藝術的女孩，現在從事文職，用餘暇作畫，談到工作，她提到幾年前，自己曾經半隻腳踏入警察學堂的遭遇。

那年DSE考試畢業，成績剛夠投考警察，加上Mani體能不錯，是運動健將，身型不高大但健碩。當時雖然過了雨傘運動，但Mani對加入警隊也不太反感：「父母覺得，這份工是『金飯碗』、穩定、若拿到宿舍的話，簡直一家受惠。薪金很高，一入職就拿到二萬月薪，那裡找？」

她抱着一次無妨的心態，參加考試。體能考核輕易過關，到小組討論部份，有考官問到，年青議員在立法會喊口號，因而被取消資格的「DQ事件」，她看法如何？

Mani承認當時自己有批評議員的行為對議會「不夠尊重」，我追問她為何會這樣做，Mani有點不好意思：「哎，當時覺得，佢想聽甚麼我便講甚麼，現在回想起來，自己太輕易跟隨了別人，配合對方…..」這是很多年輕人的迷茫。

考試完畢後，Mani沒有太上心，直至半年後，手機響起，一把男聲說：「恭喜你呀！歡迎你加入警隊！」Mani把消息告訴父母，當天晚餐，全家氣氛喜洋洋，餐枱上加了餸，父母興高采烈地計劃回鄉拜神，此時Mani開始心感不妙，回到房間，忍不住躲起來崩潰地哭。

Mani很久沒有哭得這麼厲害，喊足兩小時：「我此時才發現，自己是那麼不喜歡當警察，忽然發現，人生像走入了死路，好像一世要做這份工，我之前還以為，強逼一下自己，沒甚麼自己會做不到。考警察這件事，一方面覺得希望讓父母開心，始終我也愛錫父母，但另一方面，我也討厭自己屈服在別人期望之下。」一顆年青的心，整晚交戰。

一雙鞋救了一命

翌日她還是穿起西服，出席警隊舉行的迎新講座，哭腫了眼睛的Mani，硬着頭皮去赴會，走到會場才發現自己犯了錯：「人人都全身西服皮鞋，我上身是西服，腳上卻踏了一對黑色帆布鞋。」沒想過，錯有錯着，這對帆布鞋，救了她一命。

Mani還要被安排坐在禮堂第一行，像電視劇的魔鬼教官劇情一樣，台上的教官盯着Mani雙腳，全場靜了十分鐘，最後嚴厲地訓斥：「有沒有尊重這個場合？」然後把她趕了出會場。

Mani隨即離開，門外的教官還好心安慰，教她寫一封道歉信就會沒事，但Mani卻形容，這一刻最舒暢：「個心即刻鬆哂，好舒服，頭也不回咁走，回想起來，我真係要多謝那位警官把我罵走，他真是幫了我一把。」

其實，警隊也有再給她機會，讓她再來參加迎新講座，但新安排的日子，又剛好撞着Mani旅行的大計，機票也訂好了，打電話來的警員訝異地道：「你去旅行還是做警察的？」Mani不置可否，對方唯有放棄：「那你下次再努力了。」如此對話，關上了Mani加入警隊的大門。

一念之差

昂首闊步，離開警察學堂那一天，已是幾年前的事，之後Mani在事業路上兜兜轉轉轉，尋尋覓覓，讀了一個學位，做了一份空閒的文職，但她語氣裡反而輕鬆：

「今日回看，真是好彩，能夠發現自己不喜歡做警察，那種規律，那種服從性不適合我，我希望自己的人生，不只做警察這條路。」她拿着自己設計的黃色旗，站在對面街五十米以外，就是一堆防暴警察，人群不斷唾罵：「黑警！」

站在馬路的這一邊，還是對立面，有時真是一念之差。

Mani說，有時在街上看到警察，就會想，覺得自己可能會是其中一人，畢竟不少朋友也是警察，自己也曾經一步一步，很接近當差之路，為了滿足父母期望：「配合長官或者別人期望，沒有了自己，那種心態，我明白。」

父母到現在還以為，考不上警察，只是那雙黑色帆布鞋累事，還揚言要向警察部投訴，爭取女兒復職，他們不知道，女兒心底裡根本不想當差。

當年面試的情境題

Mani談起這段往事，覺得命運對她寬容，談起警察，也沒有咬牙切齒，畢竟是從事藝術的人，語氣軟軟的。但回想起當年考核警察的其中一個環節，由資深教官設計「情境題」，Mani回憶起那條問題，今日覺得有點諷刺。

「我還記得，教官問，假若妳遇到一宗罪案，例如打劫，你趕到現場發現只有你一個警員，你會怎樣做？」

我立即追問，怎麼這條考題活脫如721元朗白衣人事件？那一天，白衣人在元朗車站打人，兩個軍裝警員趕到，卻掉頭離開。

警隊發言人早前接受傳媒專訪，被記者追問為何當日有「警員逃走」，警方回應指「大家應把畫面拉闊一點，（721這事）是由一班人帶一班示威者入元朗……」才發生，似乎把責任推卸到受害市民身上，被坊間狠批。

Mani還記得，幾年前自己考警察的當日，這樣回答考官：「我當時答，若只有我一個警員在場，我會留在現場，一邊call支援一邊看看有甚麼何以做，無論怎樣，也不會回答我要逃走吧。」

Mani眼珠一轉，語帶諷刺：「做警察的，你怎樣都不會選擇逃走吧，誰想過，（721那天）真是發生了這樣的事？即使你怎樣『拉闊個畫面』，也不會選擇這樣做吧！」

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