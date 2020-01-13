陳玉峯《雞屎藤》：風之太極林投樹

文：陳玉峯

風之太極林投樹

在瞭解風的所有祕密之後，當縱身躍入它的懷抱，再強大的力量也化為虛無。

民間悲慘故事，可憐的「林投姐」，就是上吊在海岸林投樹上的。

迄今為止，沒有人知道狀似柔韌的林投莖幹，可以同時上吊多少個人而不會折斷，歷來也沒人做過林投抗壓幾公斤（我實在很想試驗），我只知道我調查植被四十二年，從沒看過真正被颱風、暴風吹斷的林投幹，只有先枯蝕的，才斷折。

這麼說來，林投是海岸抗風第一勇士囉？

第一勇士的讚譽是毫無疑問的，然而，林投並沒有抗風或防風，它只是順風、化風，它是風之太極！它渾身是化解風壓的頂級神作。它們在恆春半島東半壁的山坡上，其他樹木難以形成群落之處，形成大面積的灌叢島，我特地創造了一個生態特徵名詞：「風成社會」賦予之。

林投的「太極功夫」至少是由幾項構造設計來擔綱，例如：林投葉片由下往上螺旋生長，迎面撲過來的強風、暴風，如同倒水到水槽，必然形成漩渦下注，水愈強大，漩渦速率愈快，部分能量損耗在漩渦與水槽的接觸面；長條形的林投葉片之所以很難被風力折斷，很大的原因是葉片兩側等，生有特定長度的針刺，形成導流片，讓直線氣流形成大小不同的龐多漩渦、亂流，而相互碰撞、交互抵銷；更有趣的，林投叢內的大空間，具有「酒瓶腹效應」，風力難以直接灌入，為什麼？

二○一四年十一月，我到綠島去放煙霧看氣流，也觀察林投的太極功。

茲將這次煙霧觀察，化約如下結果：

1. 面海第一道直接化解東北季風、海風，且佔據最廣闊有效截阻面的物種，首推林投，而林投之前，大抵主要影響的限制因子是含鹽度，對風力的承受通常僅限於風切面之下，只有林投可承擔且化解最大風壓。

2. 由於綠島的林投頻常是自前方貼地的半灌木、匍伏蔓藤突然兀立而出，因而直接或側面承受風壓，而且，因地面坡度導致氣流的空間壓縮，除了地表磨擦減少的風壓之外，其他直接撲打在林投身上。

3. 林投天生強靭的枝幹之外，另有叢出的不定支柱根，其有固著效應之外，還可發揮來回擺動的軟性分解力道的作用。不止於此，林投的莖葉以特定順時針方向，由下向上螺旋排列，恰好可以化解由下往上的風壓，更加奇妙的是，林投長長又軟硬適中的葉片，沿著兩側葉緣長出兩排中等長度的針刺，正可將氣流轉化為無數的小漩渦或各種複雜交纏、抵銷的大小亂流。全台原生植物四千餘種，關於抗風、化解風壓的能力，筆者推崇林投為第一。

4. 林投長成小喬木或灌叢後，仍不斷擴展地盤，且因其叢生螺旋葉往往密披林冠，遮阻陽光，導致林冠下少有其他植物得以生長，只以中等密度的莖幹及其支柱根交錯縱橫，加以林投之後帶，往往有海岸林或海崖，以致林投灌叢林冠下形成一大空間，狀似酒瓶腹。吾人在酒瓶口置一輕物，想要以吹氣方式，將輕物吹進瓶中，幾乎是不可能之事，因為氣體一灌入瓶中，必有同等氣體被壓擠出來，將輕物往外推送。同理，海風、東北季風流向林投灌叢之際，林投叢「腹中」的空氣將之彈送外推。

5. 林投灌叢林冠下的空間並非酒瓶腹，但的確有雷同的效應。煙霧吹向面海第一道林投牆之後，下部煙霧往上斜升，中段亦然，上部氣流（煙霧）持續前進，煙霧經由林投葉的化解，大抵在林冠前緣打轉再後送。因此，推估林投外圍截留最大量的鹽分，且化解大部分風衝力道。

6. 由於由海上吹送陸域的東北季風等，沿地表坡度被迫上移，及至林投前緣，再被逼上揚，因此，林投下部葉片承受的風壓及鹽分可能量多，加上下部葉的年齡較大，故常見林投的枯葉由下部先出現。

7. 此次綠島調查及煙霧試驗之後，筆者確定林投之前欠缺灌木（如草海桐等）緩衝，直接以林投小喬木面海的現象，一部分成因或在東北季風的側吹（而非由海向陸的垂直方向），一部分原因或在草海桐以立地基質的限制，其在綠島的分佈並不均勻。此面向尚待進一步調查分析。

書籍介紹

本文摘錄自《雞屎藤》，九歌出版

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作者：陳玉峯

我終於知道，人為什麼歌頌自然，因為自然的深處都是歌；美，也不再是從冰層中往外凝望，而是像一抹清麗的微笑，溫柔地灑向你。──陳玉峯

研究台灣山林植物生態與分類的陳玉峯教授，四十年來長期關注台灣生態，深入高山、森林、海濱，為台灣植物分類研究留下無數寶貴的調查資料，是台灣生態及自然史的權威，更獲得總統文化獎鳳蝶獎。他熱愛台灣這塊土地，推己及人，投身社會運動，培養年輕人，成立山林書院，將自身理念推廣出去。

陳玉峯教授不只撰述學術資料，更以散文之筆記錄身邊常見的動植物，描繪出動態的生態、人文，以及社會觀察，輔以理性與抒情，刻畫這塊土地的「眾生歲月」，並且從不起眼的〈雞屎藤〉，遙想童年雞屎藤炒鴨蛋的滋味，是一種一輩子的「貧窮的幸福感」。

他為被汙名化的高雄市花木棉，和曾為台中縣樹的黑板樹正名和發聲，成為生態都市的良好機會教育。而常見的〈拾穗麻雀與八哥〉的消長，他指出背後藏有外來種鳥類的問題，如外來的白尾八哥霸占小雨燕的巢穴等，更關懷海岸生態，研究〈風之太極林投樹〉，甚至還模擬〈海風怎麼吹〉來進行實驗。透過描繪松果、雨滴的聲音、雨珠墜落在擋風玻璃的水紋路、雞蛋花落花的亂數樣貌，描繪出自然的「神體之美」。在一般人眼中如同雜草、灌木一般，卻是他眼裡的寶貝，透過文字與圖像紀錄，穿越時空，瞻仰造化的神奇，他為神祕區珍稀物種如一枝黃花、蓬萊油菊、漏盧等，譜寫出「永恆的驪歌」。

陳玉峯教授用腳進行田野調查，用眼觀察物種，用筆書寫生態，不厭其煩地宣揚理念，深入了解的大自然奧祕與獨特，為這塊他熱愛的土地，開啟一扇窗、一道門。

本書特色

陳玉峯教授關注生態，更身體力行，他關注身邊大小事物，從路邊的小花小草，到深入山林、河海的踏查經驗，逐一書寫成散文。

Photo Credit: 九歌出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九