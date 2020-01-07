2019的反送中如何把香港拉近2047？

文：鍾景全（中山大學社會所碩生）

根據中國統戰時程表，其目標是在中共建黨百年2021年簽下兩岸和平協議，對此，台灣2020選舉顯得異常重要且是由資訊戰主導，以「口講武統威嚇、力行文統滲透」的方式進行。中國試圖比照香港模式讓台灣一國兩制緩步朝向終極統一，最終目標是在中華人民共和國建國百年（2049）前完成海峽兩岸實質統一。

香港反送中運動正是左右中共執行計劃的閘門，將中共意圖統合北京政府邊陲地區的計劃形成一道防火閘，反送中運動亦在此發揮其名為流水革命的作用。運動發展的結果必定影響香港在2047所面對的前途問題與香港命運，其面臨的運動發展可分為以下三種形式。

一，如1997年7月1日般，香港將進行第二次「民主回歸中國」。假若香港在反送中運動失去堅持與記憶、林鄭政府持續漠視民意、新任警務處處長鄧炳強加強拘捕港人程度，香港將失去一股運動保溫與加熱的社會風氣與常態，港人再多的共同苦難記憶與情感不足以承拓整場運動，導致「和勇一家」的運動局面成為神話而破滅。香港將沉寂一段長時間，在短短剩下的二十八年內，港人要改變其心態，投以當年渴望中國民主化的幻想，令香港在2047時可以再度回歸中國，實質地成為中國香港人。

但這個局面意味著香港人的本質在這場運動中並沒有變化，承認港人在運動中的努力皆徒勞無功，任何關於香港本土論述都是空談，情感上我們拒絕任何手足的犧牲都是有價值。這種思維將嚴重打擊香港社會的整體發展，直到港人願意面對該段已成歷史的問題。在自我認同是中國人的情況下，整個香港的所有人都放棄過去曾是香港人的身分，將所有生活模式、思想、行為行動都改變成為中國模式下渡過。

二，如2014年9月港大學生報《學苑》（Undergrad）提出的「香港民族論」與同年發生的雨傘革命所主導，香港該往獨立的方向並為最理想的目標前進。雖然各界意見不一，但在中國官方眼中這一切都是動推港獨的論述，即使港人民意調查結果並不同意香港人是在爭取香港獨立當中，但在中國政權無法忍受與接受對香港失去更多的控制權時，香港已經被視為要求獨立。這種觀念持續發展到2047時，香港便會處於一個沒有外交權、軍事國防權的沿中國邊境奇幻國家（National State）。

對此，香港需要以三場選舉作界線畫分出四個階段，以赤腳苦行的方式嬴得各次的「階段式勝利」。分別為2019年11月24日區議會選舉、2020年9月立法會選舉、2022年香港特首選舉。由運動發生到每次選舉前港人如何準備來畫分出一個階段，目前香港區議會選舉是泛民主派大獲八成半議席的首階段式勝利，這只足以說明香港人有資格挑戰立法會選舉的基本入門卷。我們也可見自區議會選舉後，仍然有大小不同、地區分散偶爾集中的遊行集會，民意根本沒有全數吸納在政治議會內，才使得港人民意在街頭流通，反送中運動才得以持續。

來年的立法會選擇，大部分港人選擇在舊有的政治體制內抗爭，不斷組織及壯大其工會，望動搖香港陋習——功能組別。廢除功能組別與在陋制內抗爭的聲音同時發出，見證港人力取立法會選舉勝利的決心。即便如此，立法會選舉是比例代表制，假如以區議會選舉的結果去推斷，雖能取得6:4的險勝，卻是輕碰2022年的特首選舉，做到民意觸碰的效果，仍然無法取得勝利。

如果三場選舉都被港人拿下，那港人便要面對的是2022年到2047年這半個五十年承諾，中國如何處理一國兩制原意下的香港發展模式，這個後香港人民意民主政府時期。中國政府是承認並接受還是拒絕再推翻選舉結果，不論哪個方式都對現時中國主導的統一路線極為惡劣，同時這條路線亦是香港人最困難的一條。

在這路線中，任何微小的民主政治表態的失誤都會導致選舉的失敗，只要在某一次選舉中泛民主派不能取得大勢，反送中運動的議會路線便告吹，自運動以來建立的「香港人」亦慘敗，民意還能回到街頭上展開另一段抗爭嗎？

Photo Credit: Reuters / 達志影像

三，在「回歸」與「獨立」外的第三個選擇是維持不變，類似「香港城邦論」與「永續基本法」的概念，即香港永遠於處特別行政區的特殊身分，這種積極保守的想法曾經在香港社會熱烈討論和支持，可惜的是假若港人認為是可行，那麼反送中運動便會在9月4日條例撤回後正式結束，不再強調「五大訴求」最後一項——實行真雙普選。這份堅持正正是港人在前者所提的路上赤腳苦行。

想要達到第三點的決定權並不在香港手上，而是中國對香港怎麼施加何種程度的作用力，香港自主權移交於中國手上後，都是處於被動的一方。一方面是剛面臨五十年不變的處境，社會環境的氛圍影響下不會輕舉妄動，另一方面是還沒有執行統一的規劃，香港人需要面對的社會性焦慮，隨著中國對香港施加的影響與介入愈多元愈密集，形成一股對香港的統一作用力，香港人在一定期限內感受到的同化愈強烈愈深遠，香港內部也形成一種反作用力去抗衡，這種就是香港人認同或共同體在短時間內急促形成的原因之一，港人認同除了建基於運動抗爭中的苦難外，還成長在香港前途問題的焦慮中。面對該種情況，相信中國會停止統一工作，放棄滲透方式的港人絕無僅有，也是該種形式的聲音遂漸退燒原因之一。

港人在不相信民主回歸中國的前提下，失去維持不變的信心，只能由「香港人反抗」昇華至現在的「香港人報仇」。

這局面亦不代表香港人在隱藏港獨的想法，對於港獨這仍是小數人的心聲，不足以代表香港整體社會大眾，香港社會情況的複雜也在於此。港人是以爭取獨立的方式想達到維持不變的局面，是將第二、三點形式的優點同時取得，積極抗爭的對象是嚴重赤化後的香港，而不是針對中共政權的挑戰，因此，香港人在過去數星期嘗試建立一套屬於「香港人」的在地經濟模式——黃色經濟圈。

以政治表態支持香港人的商店為唯一消費對象，維持資金只在某一特定的範圍內流動，這種消費模式也呈現出如何在經濟上維繫香港人的認同，當中的重點是不干涉他人在非黃色經濟圈內選擇其他商店消費，他人可自由選擇藍店、中立與立場不清的商店。而香港市場上無形的手漸漸由認同帶領，這種模式目前仍在香港境內發酵，能否登上國際間仍是未知之數，但對於中國的規劃也產生一定程度的經濟阻力。由這種選擇模式可見，香港人只是在香港內積極維護香港人仍有選擇權的價值，在經濟上如此，在政治上也想必如此。

2019反送中運動，在上述各方面表現出如何拉近2047的到來。最首要的是將這段時間明顯清晰地畫分出不同階段，各階段內需要達到的目標、要求、條件都一一細例，時間更明確後，香港人對於2047還有多近也更加清楚體會。

其次，香港情況會如此明顯嚴峻是受到明確的五十年年期影響所逼使，台灣本身沒有時間上壓力，所以能在台中關係上搖擺不定。中國赤風正以內陸向海吹去，港人認同是堅如磐石抵擋，相信會令其規劃產生變化，對於台灣而言是多了一道屏風。若果赤風將香港風化成沙石四散，必定有碎沙飄在台灣島上，這股赤風也會強大成颱風，將台灣吹得連根拔起。

最後，香港與2047的感受距離愈近，愈能帶給台灣危機感，變相使台灣距離2047愈遠，香港作為了屏風阻撓了赤風的吹襲，令台灣有更多的時間準備下一波，更全面的策略反滲透，更足夠的票數嬴得選舉，共同守衛民主自由的價值。台灣目前在總統選舉的前階段，難免會降低對香港反送中的關注度，無可否認香港的抗爭運動模式也轉向地下化，港稱「靜靜雞」，意指如小雞走路般默然無聲，保護發展至今的運動，減低中國在港管治代理人港警的滲透，但絕不代表反送中運動已成死灰。望台灣能在適合時間為香港及香港人伸出援手，共同等待2047的到來。

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