讀著段崇智校長的公開信，看著社交平台上一張張中大的照片，無不都在向世界宣告：中文大學在歷經戰役後，再次開學了。但對我來說，就算學校能回復日常運作、學生和教職員能完全依照校曆上所載的日程行事，中大，都不再一樣。

這種不一樣，不是因為校園內多出的文宣、標語和污染物，也不是因為大學站的改裝，而是因為這一代的中大人，用血淚和前途，在中大歷史上寫下了重要一筆。

記得那些年上書院通識課時，台上的講者總會提起崇基的「人鏈」，那是七十年代，崇基人為著圖書館搬遷，築起一道人鏈，將書本一一從舊館遷至新館，歷時幾日，所運的書本無數，令這道人鏈成為一代崇基人的共同回憶、歷史記認。而在「中大保衛戰」一役，校內也同樣出現了人鏈，俗稱「四條柱」的大學正門、大學道、何草、UGym、火車站，眾多中大人熟悉的地標，一概成了人鏈的站點，只是這一次，來自中大的學生和校外熱心人士所組成的人鏈，傳的不再是書，而是生理鹽水、玻璃樽、雨傘、毛巾、衣物；大家臉上的都不是笑容，而是憂心、傷感和恐懼。

記得那些年上體育課時，大家總會用著各種各樣的方法，希望用最少的努力來得到額外的PE分，而在這場戰役中，他們舉起的卻是「快跑，否則無PE分」的旗幟，只是這一次，他們跑，不為分數，而為了守住校園。

記得那些年在宿舍生活時，宿生會掛起的，是不同活動的標語和宣傳品，而今天，他們大家掛起的，是「光復香港，時代革命」。

記得那些年，學生們可以在校園內恣意玩耍，揮霍青春，想的是走堂；而這一代的學子，學的是如何駕駛校巴和「變魔法」；更令人難受的是，前人離開中大，伴隨的是一紙證書，今日的學生步出校園，伴隨的可能是長達數年的牢獄，因為在這場「中大保衛戰」之後，有學生卻因此而被捕和提告——在自己上課、生活的處所，被控暴動。

我相信，這一切一切，都會被記錄下來，成為這一代中大人，甚至香港人的歷史，但傷感的是，不管我們多久後再次重看，它依然會滲著血、滴著淚，是一段永不磨滅的血色歷史。

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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