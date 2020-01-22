讀《82年生的金智英》：女人就得白瘦美還要有胸？84年生的台灣女性怎麼看

身為一個職業婦女及母親，看首輪電影是很奢侈的享受。前陣子上映的《82年生的金智英》電影，雖然很想看，但是腦公不想看。幸好我看小說很快，原版小說不到200頁，一個多小時就可以看完。來和大家分享84年台灣女生怎麼看智英，如果有時間的話也可以順便看一下《房思琪的初戀樂園》，我連兩本一個週末看完。

（以下含有《82年生的金智英》原著小說內容）

家庭與婚姻

日韓雖然都晉升已開發國家，但是女權發展還是台灣大幅領先。因為台灣算是移民社會，女性在這樣的社會常常貢獻不小的勞動力，經濟能力也決定了女性的話語權大小。金智英的媽媽也類似，在書中很明確地提到，媽媽是帶領這個家往中上發展的重要因素，不管是巧手或是見解，只有父親是不行的。

雖然媽媽就是受不公平家庭教育長大的孩子，並讓這樣的現象傳給智英這代，但還是有想辦法稍微公平就是。我也是在相對重男輕女的家庭長大，雖說是家裡最會念書的孩子，考上台北最好的高中，但是說到分資源、求公平，沒有男女平等這事。永遠都是家事要做最多的那個孩子，兩個哥哥從來沒有洗過廁所。

我習慣和男生競爭，就算打架也無所謂，回頭來看習慣競爭非常適合業務工作。高中和男校相處我雖算漂亮，但不會是很受歡迎那個，甜美沒有脾氣的女生最受歡迎。要是我在韓國一定是異性同儕討厭排擠的對象（從事業務後大部分會有技巧地避開衝突和裝甜美，日子輕鬆很多）。

連我自己的媽媽看到我從事理專工作，雖然年薪百萬，但每天回家累得像爛泥，不是說女兒妳好棒，而是說幹嘛這麼累，找個好男人嫁了比較實在。其實這類工作優秀的女性甚至比男性吃香，銀行主管因為女性從業人員多，女性主管也多於男性，女性身份絕對不是問題，有時候問題反倒是出在女人為難女人。

韓國家務絕對是女性的責任，婆婆還會變身為加害人，來出年輕時受的氣，對於媳婦的侍奉也歸功給兒子。難道媳婦不是別人家的女兒，成長過程有花婆家一毛錢嗎？重男輕女也殺死智英的小妹，沒有出生的機會。對比小弟一出生就不用做家務，還可以享有最多的資源（台灣也不少這樣的例子，我觀察到反而讓部分男性沒有責任感，不願意認真工作，反正等著繼承家裡房子，只要餓不死就好）。

這樣的價值觀也造成幾乎產後的女性都會離開職場，然而繁重的家務和照顧孩子，對我來說可比上班累太多了。書中也只有和丈夫同住娘家的女主管可以產後回歸工作，其他只能考慮打打零工。

感謝我的婆家和腦公，對於孩子出生3個月就去上海工作的我，也願意全力支持和包容。就算那時我的薪水加不少還是比腦公少，他們也沒有逼我放棄機會。換作是其他家庭，可能連出去工作都不可能。

台灣很進步的一點是，我身邊很多男性，雖然教育程度高、收入很好，但是卻很尊重女性，也願意大量參與家務。這點台灣女生真的很幸福，要好好對另一半和常拿出錢包啊！雙向的付出才能讓關係更好。比起韓劇裡的暖男很多是騙人的，外籍新娘受家暴的機率奇高無比，最近還有影片引起越、韓社會議論。

社會風氣與教育環境

台韓對於女性教育，女生要拿到學校高分不會太難，但衣著要求永遠是女生高得多。社會風氣營造出女性永遠是男人性祭壇的羔羊，你要保持純潔，要是勾起男性的性慾都是女性的錯，都是女性騷，主動勾引男人。最好要是處女，被碰過都是被咬過的口香糖。女人不能談性，面對自己的慾望就是淫蕩，是蕩婦。然後家裡從來不談這些，女生失去第一次就是髒，好像胸口被紋上一個賤。

男生可以把上過多少女性，當成胸前的勳章，在純男性聚會中說嘴。但是如果反過來，一個性經驗豐富的經濟獨立女性，也開始把男性的外型、性器官、性能力品頭論足時，不分男女會群起攻擊。但我能理解，所謂女子無才便是德、處女情結的枷鎖，都是父權下害怕被挑戰、被批評的深度恐懼。我要說的是：放心，女人不是這麼膚淺的。高富帥性能力強，但對老婆不好、小氣、打老婆等等缺點，聰明女人也不會考慮。

但是把自己包好真的可以降低性犯罪嗎？統計顯示，穿著和被強暴一點關係也沒有。習慣性犯罪的男性，絕對不是衝動無腦的，反而擅長織出精密的蜘蛛網，獵捕翅膀一掙扎就斷的脆弱蝴蝶，最好要乖、安靜、有自尊心，被傷害後自尊心和社會壓力會割斷她的聲帶，然後變成斯德哥爾摩症候群患者，乖乖地變成加害者的禁臠。到處都是一個個美麗脆弱的房思琪，讓時間和心魔摧毀她自己。我相信不只有男性，有相對權利或經濟優勢的男女都可以當加害者，幼年男女都可能受害。

而韓國社會受儒家遺毒更深，長幼有序、男女有別、父權主義高張的社會風氣，很多男性的想法還是把自己當成萬物的主宰。女人要乖，要聽話，不要有意見，要做繁重的家務還要保持漂亮，讓我想問，他們的理想對象是不是有生育能力的芭比娃娃機器人，樣樣完美，不會生病抱怨，這樣連做愛都只要男人有爽就好。

台韓審美觀要求女人要白長瘦（膚白、腿長、體重超瘦還要有胸），動不動就對女人外貌以超高標準批評，但常常沒有反向要求自己。常常覺得台韓女性對於自己的體重、外貌有很高的標準，要求瘦還要更瘦，永遠都在找自己身上的缺點。為什麼不能好好接受自己原來的樣子呢？每個人一天的時間就是這麼多，花太多時間、金錢投資外貌，對女性也是一種枷鎖，排擠充實靈魂的時間。雖不需要像極端女權主義者不修邊幅，但也造成女性弱勢的因子。

Photo Credit: 中央社

反而歐美主流的肌肉線條緊實，膚色健康，甚至職業也不分性別。我覺得那樣環境下的男性社會壓力也小些，至少不用負擔全家的經濟，另一半也會扛一半責任。也就是說，如果在求學及職場上不夠努力，除非是富家千金，女性對自己能力和經濟實力不能輸男性太多，才更有談判的籌碼，公平不是只建立在要求別人身上。

智英媽媽覺得男人如果在婚姻裡有拿錢回家，沒有打老婆就是高分。我覺得有些亞洲男性價值觀很奇妙，就算沒頭髮、腦滿腸肥，行為粗魯言語下流，只要有錢有權，就感覺自己是世界中心，似乎美女任君挑選。當然這種男人也會更喜歡沒想法的美女，不聽話吵鬧也是很累難處理。

而且書中男性也在消滅女生的競爭力，只要是能力太強，讓他們感到被威脅，就集體霸凌排擠她。女生就要柔弱，順從。有時幫忙提重物的紳士行為，是反向的控制；追問行程等關心，似乎是男友就業前沒有自信心的反射。

職場

有看到部分中國和韓國男性認為性騷擾女性沒什麼，菜鳥女員工自然要提供茶水服務，還有陪酒陪笑被灌酒。女性對於不公平的待遇，也被要求忍氣吞聲，要是抗議常常都被冷凍或是排擠。但是公平和尊重不會天上掉下來，要慢慢改變才有機會。

家務和育兒造成韓國女性產後就業下滑問題，看到勞動部兩性勞動參與率的報告，台灣女性至少在3歲上幼稚園前，不少有長輩或保母、私立托嬰中心，而日韓對於母職往往具有超高標準且難以外包。然而台灣雖略好於日韓，年輕女性勞動參與相對較高，但比起許多已開發國家還有很多努力空間。感謝其他台灣女性在職場的付出，台灣比較沒有不栽培女性、主管職主要是男性的問題（當然我這代還要再努力）。

看到韓國2019年第三季出生率狠踩台灣，跌破1只剩0.88（2018年0.98，台灣1.218），如果沒有改善女性環境及財閥問題，現在這個數字絕對不會是最低點。再這樣發展下去，《使女的故事》討論過的「女性子宮不是自己的子宮」問題，可能真的會發生。兩性互相尊重、勞工環境改善和解決育兒問題，對韓國、台灣的長期發展非常重要，希望我的兒女也能夠在平權不受壓迫的環境下成長。

《82年生的金智英》的譯者，補充了艾瑪．華森的核心理念──「爭取的不是女權，而是兩性都能自由」、「女性主義從不等於厭惡男性，舉凡相信平等的人，都是女性主義者」，這些也是我所相信的。要如何活出強者的樣子，不代表要和其他不同者對立，而是尊重其他的人。

男性在亞洲社會承擔了主要的經濟壓力，當女性也能攜手分擔時，女性地位也能提升。現在的阻礙，需要女性也有肩膀一起努力消除。現在的母親除了想辦法育兒和工作、生活平衡外，更要把平權和尊重異性教給下一代。不要再教女孩找個好男人嫁了，或是男生只要把書唸好、什麼都不用管女生就會送上門這些觀念（最近藍綠政客失言，相信都是這樣長大的）。男女都該有把自己照顧好的經濟及生活能力。能力給我們選擇的權利，才能談自由和權利。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航